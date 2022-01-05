2021'in Temmuz-Aralık döneminde bedelli askerlik ücreti 43.151 TL olarak ödenmişti. 2022 bedelli askerlik ücretleri için gözler Milli Savunma Bakanlığı'na çevrilmişti. Beklenen açıklama geldi. Enflasyonun son aylarda yükselmesi ile bedelli askerlik ücretinde de artış meydana geldi. Peki 2022 bedelli askerlik ücretleri ne kadar oldu? Bu sene bedelli askerlik parası ne kadar? İşte detaylar...

2022 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Milli Savunma Bakanlığı, 2022 bedelli askerlik ücretini açıkladı. Buna göre 2022'nin ilk 6 ayında bedelli askerlik ücreti 56 bin 500 TL olacak.

DÜNDEN BUGÜNE BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ

Kanunun yürürlüğe girdiği 2019'un haziran ayında bedelli askerlik ücreti 31.3 bin liraydı. Aynı yıl temmuz ayında ise 33.2 bin liraya çıkmıştı. Bedelli askerlik ücreti 2020'nin ilk yarısında 35.1 bin lira, ikinci yarısında ise 37.1 bin TL olmuştu. 2021'e gelindiğinde ilk 6 aylık dönemde 39.8 bin lira, ikinci 6 aylık dönemde ise 43.1 bin lira oldu.

Bedelli askerlik ücreti, yasanın çıkarıldığı tarihten bugüne yüzde 80 yükseldi. Öte yandan dövizin yılbaşına göre yükselmesiyle gurbetçiler için dövizli askerlik ücretleri ucuzladı. 2022'nin ilk 6 ayında sabit kalan bedelli askerlik ücreti için gurbetçiler, dövizin yükselmesiyle daha az döviz ödeyecek.

YOKLAMA SÜRESİ BİTİMİNE DİKKAT!

7179 Sayılı Asker Alma Kanunu gereğince, yoklama kaçağı olanlar bedelli askerlik hakkından yararlanamaz. Bu kural, kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yoklama kaçağı olanları da kapsamakta.

Askerlik süresi gelmemiş gençlerin yoklama kaçağı durumuna düşmemesi için dikkat etmesi gereken noktalar bulunuyor. Askerlik yükümlülerinin sağlık muayenelerinin gerçekleştirilerek askerlik yapabilip yapamayacakları, öğrenim durumları, meslekleri ve niteliklerinin tespiti işlemi “Yoklama” olarak isimlendiriliyor. Askerlik çağının başlangıcından silahaltına alınıncaya kadar geçen süre ise “Yoklama dönemi” olarak kabul ediliyor.

Askerlik çağı “Nüfus kayıtlarına göre her erkeğin 20 yaşına girdiği yılın ocak ayının birinci gününden” başlıyor. Bu sebeple, yoklama kaçağı durumunda olmamak için gençlerin 20 yaşına girdikleri sene bitmeden, askerliğini ertelemiş olanların da ertelemenin sona erdiği yıl içinde askerlik yoklaması yaptırmaları gerekli. Örnek vermek gerekirse, 2003 doğumluların ve erteleme süresi bu yıl içinde sona erenlerin 1 Ocak – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında, 2004 doğumluların ise gelecek sene içinde yoklamalarını yaptırmaları gerekli.



