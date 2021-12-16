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2022'de geçerli olacak... Tüketiciyi koruyan en düşük idari ve en yüksek ceza belli oldu

16.12.2021 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni tebliğe göre, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da uygulanan para cezaları yeniden değerleme oranında artırıldı. 1 Ocak 2022'den geçerli olmak üzere Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre en düşük ceza 452 liradan 615 liraya, en yüksek ceza 228 bin liradan 311 bin liraya çıkarıldı.

2022'de geçerli olacak... Tüketiciyi koruyan en düşük idari ve en yüksek ceza belli oldu

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da öngörülen tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurulardaki uyuşmazlıkların parasal değerlerinin sınırları ile idari para cezaları yeniden değerleme oranında artırıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından konuya ilişkin hazırlanan tebliğler, 1 Ocak 2022'den geçerli olmak üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, gelecek yıl için tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda değeri 10 bin 280 liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri, büyükşehir statüsünde olan illerde 10 bin 280 lira ile 15 bin 430 lira arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri görevli olacak.

Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 15 bin 430 liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri, büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde ise 10 bin 280 lira ile 15 bin 430 lira arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri sorumlu olacak.

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Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine yapılabilecek.

İlçede tüketici hakem heyetinin kurulmamış olması halinde tüketiciler o ilçe kaymakamlığına başvurabilecek. Yapılan bu başvurular, kaymakamlıklarca gereği yapılmak üzere Bakanlıkça belirlenen yetkili tüketici hakem heyetine intikal ettirilecek.

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GARANTİ BELGESİ, AİDATSIZ KREDİ KARTI

Öte yandan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da öngörülen idari para cezaları da yeniden değerleme oranında artırıldı.

Buna göre, perakende olarak tüketicilere yönelik satışa arz edilen malların üzerine veya raflarının bulunduğu yerlere tüketicinin ödeyeceği tüm vergiler dahil satış fiyatını, birim fiyatını ve bunların uygulanmaya başladığı tarihi, malın üretim yeri ve ayırıcı özelliklerini ve üretim yeri Türkiye olan mallar için Ticaret Bakanlığı tarafından tespit ve ilan edilen yerli üretim logosunu içeren etiket konulması; etiket konulması mümkün olmayan hallerde aynı bilgileri kapsayan listelerin görülebilecek şekilde uygun yerlere asılması gerekiyor. Tüketicilere sunulan hizmetlerin tarife ve fiyatlarını gösteren listelerin de aynı şekilde düzenlenme zorunluluğu bulunuyor. Söz konusu yasal yükümlülüklerin ihlali halinde, her bir işlem başına 615 lira idari para cezası uygulanacak.

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Garanti belgesinin ve Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzunun, hiç veya mevzuata uygun şekilde düzenlenmemesi halinde üretici ve ithalatçıya söz konusu belgelerin tüketiciye hiç veya mevzuata uygun şekilde teslim edilmemesi halinde satıcıya 615 lira idari para cezası verilecek.

Tüketicilere aidat ödemesi bulunmayan kredi kartı sunulmaması halinde ilgili kuruluşlara uygulanacak idari para cezası miktarı 15 milyon 571 bin 450 liraya yükseltildi.

Otuz adet ve üzeri konut ve inşaat projelerinde, bina tamamlama sigortası veya teminat sağlamayan ön ödemeli konut satış sözleşmesiyle konut veya devre tatil satışı yapan satıcılara da 1 milyon 557 bin 139 lira idari para cezası uygulanacak.

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ALDATICI REKLAMLAR

Aldatıcı ticari reklamlar için idari para cezaları, yerel düzeyde yayın yapan televizyon kanalı aracılığı ile yapılmışsa 31 bin 136, ülke düzeyinde yayın yapan televizyon kanalı aracılığıyla gerçekleşmişse 622 bin 853 liraya yükseltildi.

Söz konusu ihlal, ülke düzeyinde süreli yayın aracılığıyla yapılmışsa 311 bin 426, ülke düzeyinde yayın yapan radyo ve internet aracılığıyla gerçekleşmişse 155 bin 712, yerel düzeyde radyo ve kısa mesaj aracılığıyla gerçekleşmiş ise 15 bin 566 lira idari para cezası uygulanacak.

Gıda ürünü olmamalarına rağmen, sahip oldukları şekil, koku, renk, görünüm, ambalaj, etiket, hacim veya boyutları nedeniyle olduklarından farklı görünen ve bu sebeple tüketiciler, özellikle çocuklar tarafından, gıda ürünleriyle karıştırılarak tüketicilerin sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atan ürünlerin üretilmesi, pazarlanması, ithalatı ve ihracatına yönelik yasağa uymayanlar hakkında her bir işlem başına, 15 bin 566 lira idari para cezası verilecek.

HER BİR İŞLEM İÇİN 615 LİRA

Genel esasların ihlali durumunda işlem başına uygulanan idari para cezaları da yeniden düzenlendi.

Kanunda yazılı olarak düzenlenmesi öngörülen sözleşmeler ile bilgilendirmelerin 12 punto büyüklüğünde düzenlenmemesi, düzenlenen sözleşmelerin bir örneğinin tüketicilere verilmemesi, sözleşmelerde öngörülen koşulların sözleşme süresi içinde tüketiciler aleyhine değiştirilmesi, tüketicilerden talep edilecek her türlü ücret ve masrafa ilişkin bilgilerin sözleşmenin eki olarak tüketicilere verilmemesi, teşhir edilen bir mal veya hizmetin haklı bir sebep olmaksızın tüketicilere satışından kaçınılması, sipariş edilmeyen mal veya hizmetlerin tüketicilere gönderilmesi veya sunulması, tüketicilerin cayma hakları konusunda bilgilendirilmemeleri, taksitle satış sözleşmelerinde tüketiciler tarafından erken ödeme yapılması durumunda gerekli faiz ve komisyon indirimlerinin uygulanmaması, tüketici kredileri ve konut finansmanı sözleşmelerinde sözleşme öncesi bilgi formunun tüketicilere verilmemesi halinde her bir işlem başına 615 lira idari para cezası uygulanacak.

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Belirsiz süreli tüketici kredisi sözleşmelerinde faiz oranında değişiklik yapılması halinde tüketicilere 30 gün önceden yazılı olarak bilgi verilmemesi, verilen süre içinde haksız şart olduğu tespit edilen sözleşme hükümlerinin tüketici sözleşmelerinden çıkarılmaması ve kanunda düzenlenen tanıtma ve kullanma kılavuzu, garanti belgesi, mesafeli sözleşmeler, paket tur sözleşmeleri ve abonelik sözleşmeleri hükümlerinin ihlali halinde de ceza tutarı, her bir işlem başına 615 lira olacak.

TÜKETİCİ KREDİSİ VE KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ

Tüketici kredisi ve konut finansmanı sözleşmelerinde kanunun cayma hakkı, faiz oranı, erken ödeme, temerrüt, sigorta yaptırılması hükümlerini ihlal eden ve belirli süreli kredi sözleşmelerine ilişkin açılan hesaplardan ücret ve masraf talep eden kredi veren kuruluşlara her bir işlem başına 3 bin 108 lira idari para cezası uygulanacak.

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Bununla beraber, ön ödemeli konut satış sözleşmeleri ile devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmelerine ilişkin hükümlere aykırı her bir işlem başına 3 bin 108 lira idari para cezası uygulanacak. Ön ödemeli konut satış sözleşmesiyle satılmış olup 36 ay içinde teslim edilmeyen konut başına ceza miktarı ise 62 bin 281 lira olarak belirlendi.

Yapı ruhsatı almadan ön ödemeli olarak tüketicilerle konut ve devre tatil satım sözleşmeleri imzalayıp kuran satıcılara, tüketicilerle iş yeri dışında kurulan sözleşme yapabilmek için Ticaret Bakanlığından yetki belgesi almayan satıcılara, aynı şekilde Ticaret Bakanlığından alınması gereken satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini almayan üretici ve ithalatçılara 311 bin 425 lira idari para cezası verilecek.

Kaynak: AA

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