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2022 ek zammı ve enflasyon farkı ile emekli maaşı ne kadar olacak? 2022 en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

03.06.2022 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 ek zammı ve enflasyon farkı ile emekli maaşı ne kadar olacak? sorusunun yanıtı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan 'Mayıs ayı enflasyon oranı' açıklaması sonrası merak konusu oldu. Vatandaşlar internette; 2022 ek zammı ve enflasyon farkı ile emekli maaşı ne kadar olacak? 2022 en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte TÜİK tarafından yapılan açıklama ve detaylar....

2022 ek zammı ve enflasyon farkı ile emekli maaşı ne kadar olacak? 2022 en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

2022 ek zammı ve enflasyon farkı ile emekli maaşının ne kadar olacağı merak konusu oldu. Vatandaşlar, TÜİK'ten yapılan mayıs ayı enflasyon oranı açıklamasının detaylarını araştırıyor. Peki 2022 ek zammı ve enflasyon farkı ile emekli maaşı ne kadar olacak? 2022 en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Ayrıntılar haberimizde....

2022 EK ZAMMI VE ENFLASYON FARKI İLE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı. Böylece milyonlarca memur ve emekli için de Temmuz ayında maaşlara yapılacak zam oranı büyük netleşti. Yıllık enflasyonun yüzde 73,50 oldu. Bu kapsamda SSK ve BAĞ-KUR emekli zammı için belirleyici olacak 6 aylık enflasyon oranının yüzde 40’ın üzerinde oldu. Haziran ayındaki enflasyon verisiyle zam farkında son rakam netleşecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?


SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 2022 yılının ilk 6 ayındaki enflasyon oranı kadar zam alacak. Memur maaşları ise yılın ilk ayındaki enflasyon farkı ve toplu sözleşme zam oranının toplamı kadar artacak.

TÜİK ENFLASYON ORANI MAYIS 2022 NE KADAR?

Mayıs ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından 3 Haziran 2022 Cuma günü saat 10:00'da açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu yıllık ve aylık bazda enflasyon verilerini duyurdu.

TÜİK’in açıkladığı oran sonrasında mayıs ayında görülen enflasyon netleşmiş oldu.

TÜİK ENFLASYON ORANI YÜZDE KAÇ?

Açıklamaya göre aylık enflasyon aylık TÜFE yüzde 2,98 yıllık TÜFE yüzde 73,50 oldu.

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Memur
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