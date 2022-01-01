2022 Elektrik zammı ne kadar? Elektrik zammı 2022 yüzde kaç olacak?

1 Ocak 2022 günü elektrik fiyatlarına gelen zam oranları merak ediliyor. Son günlerde kurlarda yaşanan dalgalanmanın ardından 2022 hane ve sanayi ve ticarethane tipi elektrik tarifelerine uygulanacak zam miktarı da duyuruldu. İşte 2022 elektrik zammı...

2022 ELEKTRİK ZAMMI NE KADAR?

2022 elektrik zammı hakkında EPDK'dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kabul edilen yasa kapsamında kademeli tarife uygulamasına geçildiği belirtilerek, "Kademeli tarifenin hedefi dar gelirli vatandaşlarımızı korumak ve enerji kullanımında tasarruf ve verimliliği artırmaktır. Bilindiği üzere pandemi koşulları sebebi ile hammadde fiyatlarında yaşanan artışlar sonucunda enerji maliyetlerinde de çok büyük artışlar meydana gelmiştir.

Dünya spot piyasalarında elektrik üretiminde kullanılan kömür fiyatlarında; 5 kat, doğal gaz fiyatlarında ise 10 katlık artışlar olmuştur. Türkiye enerji sektörü de bu süreçte, küresel düzeyde ortaya çıkan olağanüstü maliyet artışlarından etkilenmiştir. Ancak kurumlarımız arasındaki iş birliği ile bu artışlar tüketicilerimize asgari düzeyde yansıtılmıştır. Ayrıca devletimiz vatandaşlarımızı bu artışlardan koruma amacıyla elektrik faturalarında yarısını, doğal gazda ise beşte dördünü karşılayarak 2021’de toplamda 100 milyar liralık bir destekte bulunmuştur."

Açıklamada ayrıa "Verimlilik odaklı kademeli tarifeye geçiş ile birlikte 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren mesken aboneleri için aylık 150 kWh’e kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat 1,37 TL/ kWh, aylık tüketimlerin 150 kWh’ın üstündeki kısmı için ise 2,06 TL/ kWh olarak uygulanacaktır." ifadesi kullanıldı.

Elektrikte güvence bedelinde sanayi ve ticaret aboneleri için kilovatsaat başı birim bedeli 129,6 TL olarak, mesken için ise 45,6 TL olarak belirlendi. Ayrıca yapılan hesaplamaya göre, mesken abonelerinde aylık 150 kilovatsaate kadar olan 1. kademedeki tüketim miktarları için nihai fiyatlar %50 oranında artacak, 150 kilovatsaatin üzerindeki 2. kademe tarifesi de 1. kademeye göre % 50 fazla olacak.



