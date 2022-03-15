2022 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyesinin ne zaman yatacağı ve miktarı merak ediliyor. Bayram ikramiyesi her sene dini bayramlardan önce hesaplara geçmeye devam ediyor. 2018 yılında başlayan uygulamada, emekliler geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda 1.100 TL ikramiye aldılar. Peki 2022 yılı emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu?

2022 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Emekli bayram ikramiyesinin miktarı ve ödeneceği tarih merak ediliyor. Prof. Dr. Cem Kılıç, konuyla ilgili "Emeklilere ikramiye uygulaması 2018 yılında başladı. 2018'de yılda 2 kere olmak üzere bütün emeklilere 1000 lira bayram ikramiyesi verilmişti. Geçen yılda bu rakam 1.100 liraya Bu sene ise enflasyondaki hareketlilik, memur maaş zamları bu çerçeve üzerinden düşündüğümüz zaman bu sene bu rakamın en düşük emekli maaşına çekilmesi gibi bir talep ortaya çıktı." şeklinde konuştu.

"2000 LİRA CİVARINA ÇEKİLEBİLİR"

İkramiyenin miktarı hakkında konuşan Kılıç, ayrıca "Hükümet bu talebi değerlendirecektir. Benim tahminime göre emekli ikramiyesi 2000 lira civarına çekilebilir." ifadelerini kullandı.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

2022 senesi Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak. Ramazan Bayramı ise bu sene 2 Mayıs'ta idrak edilmiş olacak. Milyonlarca emekliye Kurban ve Ramazan Bayramı öncesinde emekli ikramiyesi veriliyor. Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesinin 2 Mayıs 2022'den önce hesaplara yatması bekleniyor.



