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Son dakika: 2022 emekli ve memur zammı belli oldu mu? İşte yeni tahmin

31.12.2021 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli ve memur 2022 zammıyla ilgili son dakika gelişmesi... Asgari ücretin belli olmasıyla birlikte gözler emekli ve memur zammına çevrildi. Emekli ve memura yapılacak zam 3 Ocak pazartesi açıklanacak. Aralık ayı enflasyonuna göre şekillenecek. Peki, memur maaşları ve emekli maaşları için yapılacak zam ile birlikte en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte memur maaş zammı ve emekli maaş zammı ile ilgili merak edilen tüm detaylar!

Son dakika: 2022 emekli ve memur zammı belli oldu mu? İşte yeni tahmin

2022 emekli ve memur maaş zammı ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Milyonlarca emeklinin gözü kulağı 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık ayı enflasyonunda. Asgari ücrete yapılan yüzde 50.5'lik zammın ardından gözler, 2022 emekli ve memur zam oranlarına çevrildi. İşte 2022 emekli ve memur zammında son durum...

Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, memurlara yapılacak zam oranına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Zafer Şahin, "Kamu görevlilerinin maaşlarına 2022’nin ilk altı ayı için yüzde 5, ikinci altı ayı için yüzde 7 olmak üzere yıllık bazda yüzde 12 + enflasyon farkı kadar zam yapılacak. 2023 yılı için ilk 6 ay yüzde 8, ikinci altı yüzde 6, yıllık bazda ise yüzde 14 + enflasyon farkı verilecek. Bu artışlardan memur emeklileri de aynı oranlarda faydalanacak. Oranı netleşmemekle beraber, bir refah payı artışı için de görüşmeler sürüyor. Sendika üyesi kamu görevlilerine verilen toplu sözleşme ikramiyesi de 135 liradan 400 liraya çıkarılacak" dedi.

NE KADAR ZAM GELECEK?

Emeklilere yönelik son zam iddialarını ise Şahin şöyle dedi:

"Ve SSK, Bağ-Kur emeklileri... Bu gruptaki emekliler Ocak ve Temmuz olmak üzere senede iki kez zam alıyor. Zam oranları bir önceki altı aylık dönemdeki enflasyon oranına göre belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2021’in ilk altı ayındaki enflasyona göre yüzde 12 civarında bir zam alması kesin görünüyor. 2022’nin 3 Ocak günü açıklanacak altı aylık enflasyona göre bu oranın daha da artması bekleniyor. Bu zamlar dışında maaşı 2.000 liraya kadar olan emeklilere ayrıca seyyanen 500 lira zam yapılacak"

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Memur
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