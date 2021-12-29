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2022 Emekli zammı ve memur zammı ne kadar olacak? İşte emekli ve memur için zamlı maaş hesaplama!

29.12.2021 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SSK ve Bağ-Kur emeklileri tarafından emekli maaşları yakından takip ediliyor. Memurlar da konuyu ilgiyle takip ederken, Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası zamlı maaşlar belli olacak. Peki 2022 emekli zammı ve memur zammı ne kadar olacak? İşte emekli ve memur için zamlı maaş hesaplama!

2022 Emekli zammı ve memur zammı ne kadar olacak? İşte emekli ve memur için zamlı maaş hesaplama!

2021 Aralık enflasyon oranının açıklanması sonrası emekliler ve memurlar yeni maaşlarını öğrenmiş olacak. Ayrıca ek zam da bu oranlara bakılarak belirlenmiş olacak. Peki 2022 emekli zammı ve memur zammı ne kadar olacak?

2022 EMEKLİ ZAMMI VE MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Yeni senenin yaklaşmasıyla beraber emekli ve memur zammı yakından takip edilmeye başlandı. Memurlardan emeklilere, işçilerden engellilere, yaşlılardan işsizlere kadar milyonlarca vatandaş zamlı maaşlarına kavuşmuş olacak. Önemli tarih ise 3 Ocak 2022 tarihi olacak. 3 Ocak Pazartesi günü Aralık enflasyon oranı duyurulacak. Saat 10'da açıklanacak olan Aralık enflasyonu ile beraber hem yıllık enflasyon oranı hem de 6 aylık oran öğrenilmiş olacak. 2021 senesinin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşmiş olan enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı olacak.

MEMUR VE EMEKLİLERE EKSTRA ZAM PLANLANIYOR

Ayrıca 6 aylık enflasyonun %3'ü aşmış olan kısmı da memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkını gösterecek. Hem memurlara hem emeklilere bunun yanında ekstra bir iyileştirme de planlanmakta. Önceki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, "Ek zam beklentimizi aktardık. 3 Ocak'ta enflasyonun açıklanmasını beklediğimiz için rakam ifade etmedik. Ek zam 15 Ocak tarihine yetişecek" şelinde konuşmuştu.

Son 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı %10.48, memurların ve memur emeklilerinin yüzde 5 artışa ek olarak alacağı fark da %7.48 çıktı. Buna Aralık enflasyonu da eklenmiş olacak.

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Memur
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