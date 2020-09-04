FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 2022 Engelli aylığı ne zaman yatacak? Yaşlı aylığı yatıyor mu? Bakan açıkladı: Yaşlı ve engelli maaşı yatıyor!

2022 Engelli aylığı ne zaman yatacak? Yaşlı aylığı yatıyor mu? Bakan açıkladı: Yaşlı ve engelli maaşı yatıyor!

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.09.2020 10:28 | Son Güncelleme

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen engelli maaşı Eylül 2020 tarihinde ne zaman yatırılacak merak ediliyor. Her yıl asgari ücrete verilen zamla birlikte zam oranı değişen özürlü(engelli) aylığı Eylül 2020 tarihinde de daha önceki belirlenen tarihte verilecek. Peki engelli ve yaşlı maaşı nereden alınır, engelli aylığı başvuru şartları nelerdir? İşte 2022 engelli aylığı detayları...

2022 Engelli aylığı ne zaman yatacak? Yaşlı aylığı yatıyor mu? Bakan açıkladı: Yaşlı ve engelli maaşı yatıyor!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan ve engelli (özürlü) muhtaç vatandaşlara verilen bir hizmet olan 2022 maaşı takvimi araştırılıyor. 2020 Eylül ayı engelli maaşları yattı mı merak eden vatandaşlar, engelli aylığının hesaba ne zaman ve ne kadar yatacağını araştırıyor. 2022 engelli maaşı aynı zamanda, evde yaşlı bakımı yaşan kişilere de verilir. Yaşlı, muhtaç, özürlü ya da özürsüz belirlenen kişilere verilen 2022 sayılı kanunla yürürlüğe konulan engelli ve yaşlı aylığı zamları nasıl belirlenir? Engelli ve yaşlı maaşı başvurusu şartları ve başvuru nereye yapılır? Detaylar haberimizde...

YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI BUGÜN YATIYOR!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaşlı ve engelli aylıkları ödemelerinin bugün itibariyle hesaplara yatırılmaya başlanacağını bildirdi.

Bakan Selçuk, 2020 Eylül ayı engelli ve yaşlı aylıkları ile evde bakım hizmeti ödemelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Eylül ayı engelli ve yaşlı aylıklarından 1,4 milyon vatandaşın faydalanacağını belirten Selçuk, bu kapsamda toplamda 991 milyon TL ödeme gerçekleştireceklerini söyledi.

534 bin engelli vatandaşımıza 825 milyon TL ödeme yapacağız

Evde bakım hizmeti ödemelerinden de 534 bin engelli vatandaşın yararlanacağını vurgulayan Selçuk, bu kapsamda toplam 825 milyon TL ödeme yapılacağını kaydetti.

Yaşlı ve engelli aylıklarının ödemelerin 4-9 Eylül 2020 tarihleri arasında PTT aracılığıyla yapıldığını, talep edilmesi halinde de aylıkların hanelere teslim edildiğini hatırlatan Bakan Selçuk, evde bakım ödemelerinin de 5 Eylül 2020 itibariyle gerçekleşmeye başlayacağını söyledi.

Selçuk, ödemelerin tüm engelli ve yaşlı vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

2020 EYLÜL AYI ENGELLİ VE YAŞLI AYLIĞI NE ZAMAN HESABA YATACAK?

2022 sayılı yasa ile engelli maaşı almaya hak kazanan kişiler 2020 Eylül ve yaşlı engelli maaşları ne zaman hesaba yatacak araştırmaya başladı. Engelli aylığı alan kişilerin her ay hesaplarına düzenli olarak aylıkları yatar. Engelli aylığının hesaba ne zaman yatacağı ise engelli maaşı alan kişinin doğum tarihinin son rakamlarına göre değişir. Örneğin doğum tarihinin son rakamı 0-5 arası olan kişilerin engelli aylığı her ayın 5. günü hesabına yatacaktır. Bu yüzden 2020 Eylül ve yaşlı engelli maaşları yattı mı sorusunun cevabı için aşağıdaki listeyi inceleyiniz. İşte engelli maaşları alma takvimi...

  • Doğum tarihinin son rakamı 0 – 5 olan kişilere her ayın 5 inci günü.

  • Doğum tarihinin son rakamı 1 – 6 olan kişilere her ayın 6 ıncı günü.

  • Doğum tarihinin son rakamı 2 – 7 olan kişilere her ayın 7 inci günü.

  • Doğum tarihinin son rakamı 3 – 8 olan kişilere her ayın 8 inci günü.

  • Doğum tarihinin son rakamı 4 – 9 olan kişilere her ayın 9 uncu günü.

2022 ENGELLİ VE YAŞLI AYLIĞI NEREYE YATACAK?

Engelli maaşlarının ödemelerinde yığılma ve kalabalık olmaması için engelli maaşlarının ödeme günleri farklı günlere dağılmıştır. Yukarıda belirttiğimiz engelli aylığı alma takvimi ile engelli maaşını alacak olan kişiler, doğum tarihinin son rakamına göre 2022 Engelli maaşı ödemesini PTT'den gidip çekilebilecek. %40’ın üzerinde engeli olanların alabileceği engelli maaşına başvurmak isteyenler, engelli maaşı başvuru şartları nedir araştırıyor. Engelli maaşı için kişinin %40'ın üzerinde engeli olmasının yanı sıra ev halkının toplam net gelirinin de belirli bir miktarın altında kalması gerekir. Aşağıda engelli maaşı almak isteyenlerin alma şartları ve diğer detaylar yer alıyor.

2022 ENGELLİ VE YAŞLI AYLIĞI NE KADAR?

2022 Engelli aylığının miktarı en son asgari ücrete gelen zammın ardından artmıştı. Engelli maaşları, engel yüzde oranına göre değişiklik gösteriyor. Yüzde 40 - 69 engeli olan vatandaşlar 509 liradan 536, yüzde 70'in üstünde engelli olan vatandaşların ise aylığı 763 liradan 804 liraya çıkmıştı. 2020 Eylül ve yaşlı engelli aylığı ne kadar merak edenler için henüz engelli aylığına zam gelmediği için aynı miktar verilecektir.

ENGELLİ VE YAŞLI MAAŞLARI ALMA ŞARTLARI

Engelli ve yaşlı aylığı alma şartlarının ne olduğunu araştıranlar hemen engelli maaşı almak için başvuru koşullarını inceliyor. Aşağıda engelli ve yaşlı maaşı başvuru şartları listelenmiştir. Bu şartları sağlayan kişiler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından engelli aylığı bağlanacaktır.
Yetkili hastaneden alınmış engelli sağlık kurulu raporuna göre “engelli” (engel oranı %40-%69) ve başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede engelli (engel oranı%70 ve üzeri) olan,

kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan,

sosyal güvenlik kurumlarından her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan,

nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan,

mahkeme kararıyla veya doğrudan bir mevzuat gereği bağlanmış herhangi devamlı bir gelire sahip bulunmayan,

her türlü gelirleri toplamının aylık ortalaması, kanunla belirlenen muhtaçlık sınırının altında olan kişiler ile;

bu koşullara sahip olup kanunen bakmakla yükümlü olunan 18 yaşını tamamlamamış engelli yakını bulunanlar,

bakımının fiilen gerçekleşmesi ve aylık ortalama gelirinin kanunla belirlenen muhtaçlık sınırının altında olması kaydıyla bu aylıktan faydalanabilir.

2022 ENGELLİ VE YAŞLI MAAŞI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

2020 yılında engelli maaşı almak isteyenler engelli maaşı başvurusu için gerekli evraklar nelerdir araştırması yapıyor. Evrakların en önemlisi ise, sağlık kurulundan engel yüzdesini gösteren rapor geliyor. İşte engelli aylığı başvuru şartları...

2 tane vesikalık fotoğraf
Fakirlik kağıdı
Vukuatlı nüfus kayıt belgesi
Maaş almadığınızı belgeleyen bir resmi kağıt
Mal bildirimi
Dilekçe
Sağlık kurulundan alınan bir rapor

2020 ÖZÜRLÜ AYLIĞI KİMLERE VERİLİR?

Özürlü aylığı yaş ve engel durumuna göre kişilere verilir. İşte 2020 özürlü aylığı kimlere verilir listesi:

%40-69 Özürlü aylığı:
18 yaşından büyük ve 65 yaşından küçük olan,
%40-%69 arası özürlü olan,
%70 ve Üzeri Özürlü Aylığı;
18 yaşından büyük olan,
%70 ve üzeri özürlü olan,
Aylıktan faydalanmayacak kişiler arasında sayılmayan
Hane içinde kişi başına düşen geliri, 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutardan (2013 İkinci altı ayı 243,43 TL) az geliri olan kişilere bağlanır.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Trump, koronavirüs aşısı için tarih verdi: Belki ekim sonunda önce dağıtılırTrump, koronavirüs aşısı için tarih verdi: Belki ekim sonunda önce dağıtılır
Bakan duyurdu: Bugün hesaplara yatacakBakan duyurdu: Bugün hesaplara yatacak
Kısa Çalışma Ödeneği nedir, nasıl hesaplanır?Kısa Çalışma Ödeneği nedir, nasıl hesaplanır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı
Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı
O ilimizle ilgili flaş açıklama: Okullar açılamaz, bitti o iş
O ilimizle ilgili flaş açıklama: Okullar açılamaz, bitti o iş
İşten çıkarma yasağı uzatıldı
İşten çıkarma yasağı uzatıldı
Türkiye'nin en yükseği, dünyanın üçüncüsü olacak!
Türkiye'nin en yükseği, dünyanın üçüncüsü olacak!
Oran yüzde 25 arttırıldı
Oran yüzde 25 arttırıldı
Memurlara ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin karar
Memurlara ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin karar
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Bakan açıkladı! Ödemeler 8 Eylül’de başlıyor
Bakan açıkladı! Ödemeler 8 Eylül’de başlıyor
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
ÖTV düzenlemesi ile indirime giren araçlar listesi!
ÖTV düzenlemesi ile indirime giren araçlar listesi!
Sosyal yardım paraları yattı mı?
Sosyal yardım paraları yattı mı?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2020 EGM ÖGG sınav sonuçları öğrenme ekranı!(egm.gov.tr) 88.ÖGG (özel güvenlik) sınav sonuçları açıklandı mı?
Özel güvenlik sınav sonuçları açıklanıyor!
Bakan Selçuk duyurdu: Yaşlı ve engelli aylıkları ödemeleri bugün başladı
Bakan duyurdu: Bugün hesaplara yatacak
Motorinde 15 kuruş indirim bekleniyor
Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor
Bekçi alımı hangi illerde olacak? Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır 2020? Bekçi alımı başvuru tarihi ve şartları!
Bekçi alımı hangi illerde olacak? Bekçi maaşı ne kadar?
Memurlara ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin karar
Memurlara ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin karar
Altın ve gümüş için devlet hakkı oranları artırıldı
Oran yüzde 25 arttırıldı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.