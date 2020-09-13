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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan engelli aylığı! Engelli aylığının şartları nelerdir? Kimler engelli aylığı alabilir? İşte engelli aylığı!

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.09.2020 13:31 | Son Güncelleme

Sosyal devlet anlayışının bir getirisi olarak ihtiyaç sahibi durumundaki vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması adına yardım desteği sağlanır. Özellikle toplum içerisinde dezavantajlı gruplar içerisinde yer alan bireylerin yaşam kalitesini yükseltmek için devlet yardım elini uzatır. Yardım politikalarında büyük pay ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda bulunur.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan engelli aylığı! Engelli aylığının şartları nelerdir? Kimler engelli aylığı alabilir? İşte engelli aylığı!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bankalığı bünyesinde vatandaşların yaşamsal ihtiyaçlarına cevap verebilmesi için aile, sağlık ve eğitim alanlarında sosyal yardımlar geliştirilmiştir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nca tespit edilen ihtiyaç sahibi durumundaki kişilere aile, sağlık ve eğitim alanlarında yardımlar ulaştırılır. Büyük bir çoğunlukla kadın, çocuk, yaşlı, hasta ve engelli bireyleri gözeten yardımlar nakdi olabileceği gibi kimi zaman gıda, kömür, giyim vb. şekillerde de veriliyor. Engelli bireylere yönelik olarak yapılan yardımlar ise engelli aylığı ve engelli yakını aylığı olarak biliniyor. Peki engelli aylığı nedir? Engelli aylığı ne kadardır? İşte 2020 engelli aylığı...

ENGELLİ AYLIĞI KİMLERE VERİLİR? ENGELLİ AYLIĞI ŞARTLARI NELERDİR?

Engelli aylığı sosyal güvencesi olmayan ve muhtaç durumundaki engelli bireylere verilen sosyal nakdi yardımı ifade eder. Söz konusu aylıktan yararlanmak için gerekli olan şartlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. Ancak engelli aylığı başvuru şartları yerine getirildiğinde aylık hak edilebilir.

  • Sosyal güvencesi olmayan ve hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücreti 1/3’ünden (701,32 TL) az olan kişiler,
  • Yetkilendirilmiş sağlık kuruluşları tarafından alınan raporda engel durumu %40 ve üzerinde olanlar,
  • 18 yaşından büyük ve 65 yaşından küçük,
  • Yasal olarak bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan,
  • Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan herhangi bir maaş almayan,
  • Nafaka bağlanmamış ya da bağlanması mümkün olmayan,
  • Mahkeme kararı veya herhangi bir mevzuat doğrultusunda düzenli ve devamlı bir gelire sahip olmayan,
  • Bakmakla yükümlü olduğun 18 yaşından küçük bir engelli yakını bulunan kişilere aylık bağlanır.

ENGELLİ AYLIĞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Engelli aylığı başvurusu kişinin ikamet adresinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden gerçekleştirilir. Engelli aylığı başvuru evrakları arasında ise, 2 adet vesikalık fotoğraf, fakirlik kağıdı, vukuatlı nüfıs belgesi, herhangi bir maaş alınmadığının belgesi, mal beyannamesi, dilekçe ve sağlık raporu yer alır. Engelli aylığı için gerekli olan evraklarla talebin iletilmesi üzerine inceleme ve değerlendirme aşaması başlar.

2020 ENGELİ AYLIĞI NE KADARDIR?

Engelli aylığının miktarı sağlık raporunda belirtilen engel yüzdesine göre değişiklik gösterir. Buna göre %40-%69 oranında engelli olanlar için 537,09 TL, başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede engelli %70 ve üzerinde engelliler için ise 805,62 TL aylık verilir. Engelli maaşları hak sahipler olan kişilere aylık olarak ödenir.

ENGELLİ YAKINI AYLIĞI NEDİR? ENGELLİ YAKINI AYLIĞININ ŞARTLARI NELERDİR?

Engelli yakını aylığı, bakmakla yükümlü olduğun 18 yaşından küçük engelli yakını bulunan muhtaç durumundaki kişileri yakından ilgilendirir. Engelli yakını aylığı şartları arasında ise engel durumu, muhtaçlık seviyesi ve yaş kriterlerine göre belirleniyor.
Engeli yakını aylığından yararlanmak isteyenlerin sosyal güvencelerinin bulunmaması ve hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücreti 1/3’ünden (701,32 TL) az olması gerekir. Aynı zamanda kişinin bakmakla yükümlü olduğu engelli bireyin yetkilendirilmiş sağlık kuruluşu tarafından alınan raporunda %40 ve üzerinde engele sahip olması şarttır. Son olarak ise adına aylık alınacak engelli kişinin 18 yaşından küçük olması istenilir.

ENGELLİ YAKINI AYLIĞI BAŞVURU NASIL YAPILIR? 2020 ENGELLİ YAKINI AYLIĞI NE KADARDIR?

Engelli yakını aylığı başvurusu kişinin ikamet adresine faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden tamamlanır. Şartlara uygun olanlara ise engelli yakını maaşı bağlanır. Engelli yakını aylığı miktarı ise 537,09 TL olarak belirlenmiştir. Ödemeler her ay düzenli bir şekilde gerçekleştirilir.

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