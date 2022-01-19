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2022 Evde bakım maaşı ne kadar oldu? Bakan Yanık duyurdu! Evde bakım maaşı yattı mı, kaç TL oldu?

19.01.2022 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, evde bakım yardımı hizmetine ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Gelişme sonrası bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerin aldığı yardım miktarı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki 2022 yılı evde bakım maaşı ne kadar oldu? Evde bakım maaşı yattı mı, kaç TL oldu? İşte Bakan Yanık'ın açıklamaları...

2022 Evde bakım maaşı ne kadar oldu? Bakan Yanık duyurdu! Evde bakım maaşı yattı mı, kaç TL oldu?

Evde bakım maaşının ne kadar olduğu ve artırılıp artırılmadığı araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bakanlığın evde bakım yarrdımı hizmetine ilişkin yazılı bir açıklamada bulundu. Peki evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

2022 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Bakan Derya Yanık'tan evde bakım maaşı hakkında önemli bir açıklama geldi. Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenmekte olan aylık ortalama 535 bin vatandaşın 'Evde Bakım Yardımı'ndan yararlandığını belirten Derya Yanık, bu kapsamda hak sahibi başına aylık olarak 1798 TL ödeme yapıldığını hatırlattı.

Bakan Yanık, ayrıca "Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan toplam 957 milyon TL Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Ödemeler 20 Ocak'a kadar tamamlanacak" şeklinde konuştu. Yanık, sosyal hizmet modelleri kapsamındaki Evde Bakım Yardımı'nın Ocak ayı memur maaş katsayısına göre yapılan artışla beraber 1798 TL'den 2 bin 299,79 TL'ye çıkarıldığını ifade etti ve "Evde bakım yardımı alan vatandaşlarımıza ödemeleri şubat ayında artışlı şekilde yapacağız. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim" ifadesini kullandı.

ŞUBAT AYINDAN İTİBAREN 2 BİN 300 TL OLACAK

Yanık ayrıca, Twitter hesabından yapmış olduğu paylaşımda, "Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla verdiğimiz Evde Bakım Yardımı ödemelerini Şubat ayından itibaren yaptığımız artışla birlikte 2 bin 300 TL olarak gerçekleştireceğiz" ifadesini kullandı.

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