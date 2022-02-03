2022 kira artış oranı ne kadar oldu? Şubat ayı kira zammı belli oldu mu?

2022 Ocak ayı kira artış oranları Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Ocak ayı için yüzde 19,60 olmuştu. Şimdi ise açıklanan Ocak ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte 2022 Şubat ayı kira zam oranları da belli olacak.

ŞUBAT AYI KİRA ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Şubat ayı kira zammı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2022 Perşembe günü açıklanacak.

Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 10,09 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 7,46, en yüksek yüzde 13,72 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 10,09) göre bir önceki ay yüzde 36,08 olan yıllık enflasyonun yüzde 48,42'ye yükseleceği hesaplanıyor.

KİRA ARTIŞ ORANI ÖRNEK HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 1.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Ocak 2022

TÜFE Kira Artış Oranı: %19,60

Kira Artış Tutarı: 196,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 1.196,00 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 14.352,00 TL

