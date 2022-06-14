2022 Memur maaş zammı ne kadar olacak? Temmuz maaş zammı ve enflasyon farkı belli oldu mu?

Her sene memur ve emekli vatandaşlara iki kez zam yapılıyor. Zam oranı ise enflasyon verileri sonrası belli olmuş oluyor. Bu sene Mayıs ayına kadar olan enflasyon rakamları bir bir açıklanmıştı. Son olarak gözler Haziran ayı enflasyon oranlarına çevrildi. Peki 2022 Temmuz ayı memur ve emekli zammı ne kadar olacak?

2022 TEMMUZ MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Mayıs ayı enflasyon verileri açıklanmıştı. Şimdi ise Haziran ayı enflasyon verileri yakından takip edilmeye başlandı. Eldeki veriler ile birlikte memur ve emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı da kesinleşmeye başladı. Ayrıca enflasyon farkı da ortaya çıktı. TÜİK’in duyurmuş olduğu son rakamlara göre son 5 aylık enflasyon %35.64 olarak gerçekleşti. Aynı zamanda görevdeki memurlar ile memur emeklilerinin, senede iki kere maaşlarını zamlı şekilde aldığı biliniyor.

Yapılan bu zam oranları toplu sözleşmeye göre belirleniyor. Bunun üzerine, önceki 6 aylık enflasyondan kaynaklı bir fark meydana gelmesi halinde bu fark maaş zammına yansıyor. Enflasyon farkının oranı da toplu sözleşmede bulunuyor.

Dönem Toplu Sözleşmeye göre memur ve emeklileri 2022 Temmuz ayında maaşlarını %7 zamlı şekilde alacak. Ayrıca toplu sözleşmeye göre Ocak ve Haziran dönemindeki 6 aylık enflasyonun %5’i aşması halinde de aradaki fark maaş zammına ilave edilecek.

%37.64'LÜK ZAM KESİN OLARAK GÖRÜLÜYOR

Memur ve emekliler için şimdiden %37.64’lük zam kesin olarak görülmekte. Ancak Haziran ayında duyurulacak olan 6 aylık enflasyona sonrası zammın daha da artacağı ve %40 civarlarına ulaşabileceği düşünülüyor.



