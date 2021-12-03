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2022 memur ve emekli zammı ne kadar olacak?

03.12.2021 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık 4,2 milyon memur ve 2,2 milyon memur emeklisinin maaş ve aylıklarına gelecek zam oranlarını bekliyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının ardından 2022 yılı başında yapılacak zamlara dair rakamlar da gelmeye başladı. Temmuz-Kasım dönemi enflasyonuna bakıldığında memurlar ve memur emeklileri şimdiden yıl sonu için yüzde 7,47 enflasyon farkı zammı hak etmiş durumda. Yılsonu zammı aralık ayında açıklanacak rakamla kesin olarak belli olacak.

2022 memur ve emekli zammı ne kadar olacak?

2022 yılına günler kala memur ve emekliler gözünü ve kulağını gelecek zam haberine dikti. Yeni yılda emekli, memur maaşlarının zamlanması ile birlikte asgari ücret de değişecek.

Yıl içinde biri ocak diğeri de temmuz olmak üzere iki farklı dönemde zam alan emekliler ve memurların alacakları net maaş zammı 3 Ocak'ta belli olacak. Memurlar yüzde 3'lük zammın yanında enflasyon farkı zammı da alacak.

EMEKLİ VE MEMURUN ZAM ORANI

Kasım ayı enflasyonu bugün belli oldu. Enflasyon kasımda yüzde 3,51 artarken yıllık bazda yüzde 21,31 oldu.

Kasım ayı rakamları baz alındığında memurlar ve memur emeklileri, yüzde 7,47 enflasyon farkı zammı hakkı kazandı. Aralık enflasyonunun açıklanmasının ardından memur ve memur emeklileri için kesin enflasyon farkı zammı da belli olacak.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin her 6 ayda bir alacağı zam oranı, geçmiş 6 ayın TÜFE oranı kadar arttırılıyor.

Memur ve memur emeklilerine ise toplu sözleşmede aldıkları zam oranı 6 aylık enflasyonun altında kalması halinde fark kadar enflasyon farkı ödeniyor. TÜİK'in rakamlarına göre, temmuz ayından kasım sonuna kadar geçen 5 aylık sürede tüketici fiyatları endeksi kümülatif olarak yüzde 7,47 oranından arttı. Maaş zamlarının net olarak ortaya çıkması için aralık ayının aylık TÜFE oranının da açıklanması gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Memur
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