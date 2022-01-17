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2022 Memur ve emekliye ek zam ne kadar olacak? Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi ne zaman yasalaşacak?

17.01.2022 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur ve emeklinin ilgiyle takip ettiği ek zamda son durum merak ediliyor. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak olan ek zammı da içeren kanun teklifinin yasalaşması için çalışmalar sürerken, öğretmenleri ilgilendiren Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi ve Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısının yükseltilmesi görüşmeleri de gerçekleşecek. Gözler ek zam için Meclis'e çevrilmiş durumda. Peki 2022'de memur ve emekliye ek zam ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

2022 Memur ve emekliye ek zam ne kadar olacak? Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi ne zaman yasalaşacak?

Memur ve emekli için gelecek olan ek zam oranı merak ediliyor. Bu zammın yanında Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi ve Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısının yükseltilmesi görüşmeleri de yine bu hafta gerçekleşecek. İşte memur ve emekli zam oranının detayları...

2022 MEMUR VE EMEKLİYE EK ZAM NE KADAR OLACAK?

Memurlar, emekliler ve öğretmenler için bu hafta Meclis'te önemli maddeler konuşulacak. Memur ve emekli maaşlarına uygulanacak olan ek zam, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi ve Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısının yükseltilmesi konuları bu hafta TBMM gündeminde yer almış olacak.

TBMM Genel Kurulu haftalık mesaisine 18 Ocak Salı günü başlayacak. Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine de bununla beraber devam edilecek.

KAMU GÖREVLİLERİ İÇİN YÜZDE 7.5'E YÜKSELTİLECEK

Yapılacak düzenlemeyle birlikte kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak-30 Haziran 2022 dönemi için uygulanacak artış oranı %5'ten %7,5'e yükseltilecek. Yine gelir ve aylık ödemesi yapılanlara 1500 TL olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 2500 TL'ye çıkarılacak.

BİREYSEL EMEKLİLİKTE DEVLET KATKISI ÇOĞALIYOR

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde %25 olan devlet katkısı oranı %30'a çıkarılacak.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yine ayrıca Genel Kurul'da, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlanması da öngörülmekte. Yapılacak düzenlemeyle öğretmenlik mesleği, aday öğretmenlik döneminden sonra "öğretmen", "uzman öğretmen" ve "başöğretmen" olmak üzere üç farklı kariyer basamağına ayrılmış olacak.

Uzman öğretmen ya da başöğretmen unvanı alan kişilere her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilecek. Uzman öğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı %20'den %60'a, başöğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı ise %40'tan %120'ye yükseltilecek.

Ayrıca birinci dereceli kadroda görev alan öğretmenlerin ek göstergeleri 3600'e çıkarılacak. Bu madde ise, 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.


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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Memur Öğretmen
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