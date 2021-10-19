2022 memurların mesai ücretleri ne kadar olacak? İşte detaylar…

2022 yılı memurların yüzünü güldürmeye geliyor. Yeni yıl ile birlikte maaşlarındaki zam oranları TÜİK’in açıklayacağı enflasyona göre belli olması beklenirken, mesai ücretleriyle ilgili değişiklik şimdiden açıklandı. Memurların mesai ücretlerinde tam yüzde 12,5 artış yapılmasının ardından yeni rakam belli oldu. İşte yeni yılda verilecek mesai ücretleri…

FAZLA MESAİ YÜZDE 12,5 ARTACAK

2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden derlenen bilgiye göre, memurların mesai ücretinde değişikliğe gidildi. Memurları saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yüzde 12,5 artacak. Bu da 2 lira 40 kuruş olan saat başı fazla mesai ücreti, 1 Ocak 2022'den itibaren 2 lira 70 kuruş olarak uygulanacak.

Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan personele ve makam şoförlerine ayda 90 saati, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görevli şoförlere de 60 saati geçmemek üzere yeni yılda 2,54 lira yerine 2,85 lira fazla mesai ücreti ödenecek.

90 SAATİ GEÇMEMEK ÜZERE SAAT BAŞI 2,85 LİRA FAZLA ÇALIŞMA ÖDENECEK

Her makam için aylık toplam 450 saati geçmemek kaydıyla kurul başkanı (bakanlıklar), genel müdür ve daha üst birim yöneticileri, strateji geliştirme başkanı, vali, general ve amiral rütbesini haiz olmak kaydıyla Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki daire başkanı ve daha üst birimlerin yöneticileri, rektör, büyükşehir ve il belediye başkanlarıyla, yanlarında çalışan personel de yine ayda 90 saati geçmemek üzere saat başına 2,85 lira fazla çalışma ücreti alacak.

YURTLARDA GÖREV YAPAN PERSONELLERE VERİLEN EK ÖDEME…

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne ve üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personelden gerçekleştirdikleri fazla çalışma karşılığında kendilerine izin verilme imkanı bulunmayanlara, ayda 90 saati aşmamak kaydıyla yeni yılda 2,70 lira ek çalışma ücreti ödemesi yapılacak. Mesleki ve teknik eğitim bölgesinde yer alan meslek yüksekokullarıyla ilişkilendirilen ve teknik ortaöğretim kurumlarında görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı idari personeline, yasal çalışma saatinin bitiminden sonra fiilen yaptıkları fazla mesai için ayda 100 saati geçmemek kaydıyla saat başına 6,45 lira ödemede bulunulacak.



