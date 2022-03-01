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2022 Öğrenci bursları ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 2022 KYK bursları ne kadar? İşte burs ücretleri!

01.03.2022 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından TÜBİTAK burs ücretleri ile yeni bir açıklama geldi. Erdoğan buradaki açıklamasında burslar hakkında da bir müjde verdi. Bu gelişme sonrası burslarda artış olup olmadığı merak konusu oldu. Peki 2022 Öğrenci bursları ne kadar oldu? 2022 KYK bursları ne kadar? İşte burs ücretleri!

2022 Öğrenci bursları ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 2022 KYK bursları ne kadar? İşte burs ücretleri!

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanmış olan Kabine Toplantısı sonrası TÜBİTAK burs ücretleri ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Yükseltilen yeni burs tutarlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Peki 2022 öğrenci bursları ne kadar oldu? Lisans ve doktora Tübitak bursları ne kadar oldu?

2022 TÜBİTAK BURSLARI NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 TÜBİTAK bursuna yapılan artışı açıkladı. Alınan karara göre,

Lisans aylık bursu 750 TL'den 1250 TL'ye çıkarıldı.

Yüksek lisans öğrencilerine 3000-4250,

Doktora 5500-7500,

Doktora sonrası araştırmacılar 7500-10 bin liraya kadar aylık burs verilmiş olacak.

2022 KYK BURS VE KREDİLERİ NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz aylarda Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunmuş ve üniversite öğrencileri için yeni KYK burs ve kredi oranlarını açıklamıştı.

Buna göre 2022 yılında ödenecek burs ve kredi hakkında konuşan Erdoğan "(Burs ve kredi) Önümüzdeki yıl lisans öğrencilerinde 850 liraya, yüksek lisans öğrencilerinde 1700 liraya, doktora öğrencilerinde 2550 liraya çıkarıyoruz." şeklinde konuştu.


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Anahtar Kelimeler:
TÜBİTAK KYK
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