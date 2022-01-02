2022 Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ne kadar, kaç TL oldu? İşte Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti detayları!

Köprü ücretlerine zam uygulaması gerçekleşti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, otoyol, Boğaz köprüleri ve Avrasya Tüneli geçiş ücretleri, yeni yılda geçerli olacak. Peki 2022 Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ne kadar?

2022 OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

2021 senesinin son günlerinde köprü ücretleri zammı ile ilgili açıklamada bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,"Vatandaşa yük gelmeyecek şekilde bir kısmını bütçeden bir kısmını da vatandaştan almak şekilde sübvanse edebiliriz. Zaten güncel döviz fiyatlarının sonucunda ortaya çıkıyor" şeklinde konuşmuştu.

2022 senesinde geçerli olacak ücretler otomobiller için 184.5 TL olarak belirlenmiş durumda. Köprüden geçmek isteyen motosikletler 129 TL, minibüs ve ticari araçlar 295 TL, kamyonlar 464.5 TL, tırlar 585 TL ve otobüsler ise 350 TL ödeyecek.

BOĞAZ KÖPRÜLERİNDE OTOMOBİL GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

2022 itibariyle Boğaz Köprülerinde tek yön otomobil geçiş ücreti 8,25 TL olarak belirlenmiştir. Araç sınıflarına göre Boğaz Köprüleri geçiş ücret tarifesi ekte verilmiş olup, otoyollardaki geçiş ücret tarifelerini içeren bilgiler ise uygulama tarihinden itibaren Karayolları Genel Müdürlüğünün internet sitesinde www.kgm.gov.tr adresinde yol kullanıcılarının ve ilgililerin hizmetine sunulacak.



