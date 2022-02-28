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2022 SGK prim borçları ödemeleri ertelendi mi? SGK'dan açıklama! SGK prim ödemeleri ne zamana ertelendi?

28.02.2022 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SGK prim ödemeleriyle ilgili erteleme olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Son olarak SGK tarafından konu hakkında önemli bir açıklama geldi. Peki 2022 SGK prim borçları ödemeleri ertelendi mi? SGK prim ödemeleri ne zamana ertelendi? İşte ayrıntılar...

2022 SGK prim borçları ödemeleri ertelendi mi? SGK'dan açıklama! SGK prim ödemeleri ne zamana ertelendi?

Geçtiğimiz sene pandemi şartları nedeniyle ertelenmiş olan ödemelerin bu seneki durumu merak edildi. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın konu hakkında yeni bir karar alıp, almadığı internet üzerinde araştırma konusu oldu. Konuyla ilgili olarak ise SGK'dan açıklama yapıldı.

SGK PRİM BORÇLARI ERTELENDİ Mİ?

SGK prim borçları için ödeme tarihi bir kaç gün daha uzatıldı ve SGK tarafından konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

"2022 yılı Ocak ayına ilişkin gerek Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin gerekse Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin yasal verilme süresinin son günü olan 26/2/2022 tarihinin hafta sonuna denk gelmesi ve belge verme son günü ile oluşan tahakkukların yasal ödeme sürelerinin aynı günde birleşmesi sebebiyle işverenlerimizin mağduriyetlerini önlemek amacıyla son ödeme tarihi 28/2/2022 olan 2022/Ocak ayına ilişkin cari ay prim borçlarının son ödeme tarihi 3/3/2022 tarihi gün sonuna kadar uzatılmış olup, bu tarihe kadar yapılacak ödemeler yasal süresi içinde yapılmış sayılacaktır.

İşverenlerimizin sigorta prim teşvik ve desteklerinden yararlanmaya devam edebilmeleri, süresinde ödenmeyen primler nedeniyle gecikme cezası ve gecikme zammına maruz kalmamaları açısından belirtilen tarihe kadar ilgili borçlarını ödemeleri önem arz etmektedir. Diğer taraftan, borçları çeşitli kanunlar uyarınca taksitlendirilen işverenlerimizin taksit son ödeme tarihlerinde herhangi bir değişiklik bulunmamakta olup, ödemelerin ödeme planlarındaki tarihler baz alınarak yapılması gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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