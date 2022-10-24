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2022 sözleşmeliye kadro ne zaman gelecek? 600 bin sözleşmeli personele kadroda son viraj: Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi!

24.10.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sözleşmeliye kadro ayrıntıları bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yapılacak olan Kabine Toplantısı'nda ele alınacak. Sözleşmeli personele kadro, taşeronda çalışan kişilere kadro ve EYT'nin yanı sıra ocak zammı gibi konulara dair çalışmalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin liderliğinde yapılıyor. Peki 2022 sözleşmeliye kadro ne zaman gelecek, şartları neler, kimleri kapsayacak? 600 bin sözleşmeli personele kadro için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamada...

2022 sözleşmeliye kadro ne zaman gelecek? 600 bin sözleşmeli personele kadroda son viraj: Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi!

Sözleşmeliye kadro ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yaklaşık 600 bin sözleşmelinin kadroya geçişini sağlayacak düzenlemede son viraja girildi. Konuya ilişkin 3+1 formülü gündeme gelirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bahsi geçen konular üzerinde kendi formüllerini çalıştıklarını vurgulamaya devam ediyor. Sözleşmeliye kadro gelecek mi, sorusunun yanıtı ve son durum merak konusu oldu. İşte, sözleşmeliye kadroda son durum…

Sözleşmeliye kadro

2022 SÖZLEŞMELİYE KADRO NE ZAMAN GELECEK?

Sözleşmeliye kadro çalışmasında sona gelindi. Kamu kurumlarında sözleşmeli olarak çalışan 600 bin çalışanın kadroya geçirilmesine ilişkin yapılan çalışma Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in liderliğinde yürütülüyor.

Bakan Bilgin ve Memur-Sen yönetimi, geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda toplantı yaptı.

Sözleşmeliye kadro

Söz konusu toplantıda Memur-Sen yönetiminin sözleşmelilere kadro konusundaki raporlarını sunduğu ve bu konuda taleplerini dile getirdiği öğrenildi.

550 bin civarındaki sözleşmeli personelin kadroya alınmasıyla ilgili süreç devam ediyor.

Fakat hükümet ile Memur-Sen arasında imzalanan 6. Dönem Toplu Sözleşmeyle hüküm altına alınan sözleşmeli kamu çalışanlarına dair çalışmada sona gelindi.

Sözleşmeliye kadro

Daha önce konuya ilişkin açıklamada bulunan Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, kamu kurumlarında 300 bini öğretmen, sağlık personeli ve din görevlisi olmak üzere kamuda 550 bin civarında sözleşmeli personelin bulunduğunu anımsatarak; bu personelin senelerdir kadrolu çalışanlarla aynı işleri yaptığını vurgulamıştı.

İşte Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Tonbul'un yaptığı açıklama:

"Temel talebimiz, kamudaki sözleşmeli çalışanların kadroya alınması. Geçmişte bu konuda adımlar atıldı. 2011 ve 2013'te 4/B'li sözleşmeli personel kadroya alındı. Bu, kamu maliyesine hiçbir yük getirmediği gibi, iş barışına ve kamunun verimliliğine katkı sağladı. Bu dönemde de süreli-süresiz ayrımı yapılmaksızın bütün sözleşmeli personelin güvenceli istihdama kavuşturulmasını istiyoruz. Bununla birlikte, TEDAŞ, Türkiye Şeker Fabrikaları ve benzeri kurum ve kuruluşlara işçi statüsünde alınan ancak memurların yapması gereken işleri yapan işçilerin de (mühendis, mimar, avukat vb) memur kadrosuna geçirilmesini talep ediyoruz."

Kamunun özel alan ve mesleklerde 4/B'li sözleşmeli personele ihtiyaç duyduğunu belirten Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Tonbul, yaptığı açıklamada 4/B statüsünde istihdamın bu alanlarda sınırlı kalması ve genel istihdam statüsüne dönüşmemesi gerektiğini ifade etti.

MASADA HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?

Sözleşmeliye kadro ile ilgili masada 2 taslağın yer aldığı öğürenildi.

Birinci taslağa göre 3 yılı dolduran sözleşmeliler kadroya geçecek. 3 seneden az süresi olanlar kişiler de 3 yılı tamamladıklarında kadroya geçebilecek.

İkinci taslakta ise süreli süresiz tüm sözleşmeli personelin kadroya geçmesi öngörülüyor.

Öte yandan kamu kurumlarında sayıları 600 bine yaklaşan sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesini istediklerini belirten Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Şunu anlayışla karşılıyoruz, mevcut düzenlemenin, 657'nin 4/B kısmı bazı istihdamda zorlanılan teknik personel konusunda bir ruhsat olarak kamuda zaten getirilmişti, bu yine aynen dursun. Bu konuda kamunun bazen istihdamda zorlandığı alanlara ilişkin özel ruhsat olarak bu işlesin. Sözleşmeli olup kadroya geçmek istemeyen bazı kısımlar var, onlar evet kalsın. Ama geniş çerçevede süreli sözleşmeli, süresiz sözleşmeli gibi farklı mevzuatlar üretilerek kamudaki bütünlüğün dağıldığı alan toparlansın ve kadroya geçirilerek bu tartışma tamamen bitirilsin istiyoruz.

Temel gayretimiz bu. Çünkü bu anlamdaki çeşitlilik hem çalışanı mutsuz ediyor hem örgütlü yapılar olarak bizi yoruyor hem de kamu buradan herhangi bir şey elde etmiyor. Sadece huzursuzluk elde edilmiş oluyor. Bunun mali bir yükü de yok. Zaten bu ödeme yapılıyor çalışanlara. Zaten çalışanın mali haklarında bu düzenleme yapıldığında çok ciddi mali bir iyileştirme söz konusu değil."

Sözleşmeliye kadro

SÖZLEŞMELİYE KADRO İÇİN GÖZLER CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TARAFINDAN YAPILACAK AÇIKLAMADA

Ekim ayının son Kabine Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak kritik toplantıda çok sayıda konu masaya yatırılacak.

Kabine Toplantısı bugün (24 Ekim) gerçekleştirilecek. Kabine Toplantısı'nın saat 15.30'da başlaması ve toplantıda alınan kararların, toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

Sözleşmeliye kadro

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