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2022 Tarım ve Orman Bakanlığı taklit veya hileli ürün listesi! Tarım Bakanlığı hileli ürünler neler?

02.03.2022 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından taklit ya da tağşiş listesi açıklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşmiş olan hileli ürün barındıran 371 firmaya ait 559 parti ürünü kamuoyuna duyurdu. İşte Tarım Bakanlığı tarafından ifşa edilen 2022 hileli ürünler listesi...

2022 Tarım ve Orman Bakanlığı taklit veya hileli ürün listesi! Tarım Bakanlığı hileli ürünler neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı hile, taklit veya tağşiş yapılan ve aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar ile çikolata gibi ürünlerin yer aldığı, 371 firmaya ait 559 parti ürünü kamuoyuna açıkladı. Vatandaşlar "Tarım Bakanlığı ifşa edilen hileli ürünler neler?" sorusunu merak ediyor.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI HİLELİ ÜRÜNLER LİSTESİ!

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen işletmeler ve ürünlerinin parti numaraları açıklandı. Yapılan açıklamada, ülkede gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, kişilerin sağlığı ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi için, gıda ve gıdayla temas eden madde ve malzemelerin, üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetlerinin büyük titizlikle yürütüldüğü belirtildi.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İFŞA LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

Gıdalarda yapılan inceleme ve laboratuvar sonucuna göre taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaları üreten veya ithal eden, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ya da seri numarasını içeren bilgilerin kamuoyuyla paylaşıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu uygulamamız tüketici sağlığının ve menfaatinin korunması, sektörde haksız rekabetin önlenmesine büyük katkı sağlamaktadır. Söz konusu uygunsuzlukların tespit edilmesinde, Bakanlığımızca yürütülen denetimlerin yanında tüketiciler tarafından yapılan ihbar, şikayet, CİMER, Alo 174 Gıda Hattı ve Whatsapp (0 501 174 01 74) gıda ihbar hattı başvuruları neticesinde gerçekleştirilen denetimlerin de büyük payı bulunmaktadır. Bu bakımdan tüketicilerin bu başvurularını sürdürmeleri, halkımızın sağlığının korunması yönündeki çalışmalarımız için büyük önem taşımaktadır."


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