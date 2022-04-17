2022 TOKİ sosyal konut başvuru ne zaman? TOKİ sosyal konut başvuruları başladı mı?

TOKİ sosyal konut başvuru ne zaman? 2022 TOKİ sosyal konut başvuruları başladı mı? TOKİ tarafından başlatılan ve milyonlarca aileyi ev sahibi yapacak projelere yoğun ilgi gösteriliyor. Bu projeler sayesinde, dar gelirli aileler uygun taksitlerle ev sahibi olabiliyor. Peki; 2022 TOKİ sosyal konut başvuru ne zaman?

BAKAN KURUM MÜJDEYİ VERDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Van'da toplu açılış törene katıldı. Yeni konutların müjdesini veren Bakan Kurum, verdikleri sözleri yerine getirmenin mutluluğu içinde olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 2023'ün büyük Türkiye'si için hep birlikte omuz omuza verdiklerini ve bu yolda, 85 milyonla beraber olduklarını belirten Bakan Kurum, cennet vatana hizmet için durmadan, dinlenmeden gayretle çalıştıklarını ifade etti. Gelişmenin, refahın, kalkınmanın önündeki engelleri kaldırdıkları, çocuklarımızın geleceğini karartmak isteyenlere fırsat vermediklerini ve bu vatanın yoluna taş koyanları hep birlikte bertaraf ettiklerini kaydeden Bakan Kurum, Van depreminden sonra arı gibi çalıştık; tam 17.500 konut, köy evleri ve dükkânı inşa ettik. Vanlı kardeşlerimizi çocuklarımızı, güzel yavrularımızı yeniden sıcak yuvalarına kavuşturduk. Van'ın o güzel çocuklarının yeniden gülümsemesine, gözlerinde yeniden umutlar yeşermesine bizleri vesile kılan Allah'a sonsuz kere hamd ediyoruz, sonsuz kere şükrediyoruz diye konuştu.

"100 BİN SOSYAL KONUT PROJEMİZ VAR"

Vana hak ettiği kıymeti verdiklerini ifade eden Bakan Kurum, 20 yılda, 40 milyar lirayı aşkın yatırım kazandırdık. Tabi bakanlık olarak da gözümüzün nuru Van'ımıza her daim hizmet ettik, yatırım bedeli tam 10 milyar liralık projeyi şehrimize armağan ettik. Bakın buraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Şu anda Van'da; toplam 1 milyar 25 milyon liralık yatırımımız var, harıl harıl çalışıyoruz. Bu yatırımların önemli bir bölümünün, toplam yatırım bedeli yaklaşık 200 milyon lira olan projelerimizin açılışlarını da yapıyoruz. Van'da birinci önceliğimiz ise kentsel dönüşüm, deprem dönüşümü. Erciş'te, 3 etap halinde yürüttüğümüz kentsel dönüşüm projemizi biliyorsunuz. Bunun birinci etabında 407 dükkân ve 48 ofisin yapımını tamamladık, hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. 2. ve 3. etapların imar planlarını onayladık. İnşa çalışmalarına çok yakında ekiplerimiz başlıyor. Dönüşüm çalışmalarımızın en önemli bölümünü TOKİ'mizle ürettiğimiz sosyal konutlarımız oluşturuyor. Bugün Van'da bir konut rekoruna ulaştık; toplam yatırım değeri 4 milyar lira olan 24 bin 71 konut ile beraber yüzlerce okul, hastane, işyeri, köy evini şehrimize kazandırdık. Yine bugün sahada, toplam yatırım değeri 935 milyon lira olan 975 konut, 420 ahır, 150 köy evi, 3 millet bahçesinin yapımına hızla devam ediyoruz. Tabi bir de biliyorsunuz, dar gelirli Vanlı kardeşlerimiz için 100 bin sosyal konut projemiz var. Bugün yine sahada, 801 konutun inşasına süratle devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU NE ZAMAN?

TOKİ sosyal konutları için başvuru dönemiyle ilgili henüz net bir tarih verilmiş değil. TOKİ sosyal konut başvurusu için Haziran ayı işaret edilmişti.



