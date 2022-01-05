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2022 yılı emekli maaşları ne kadar oldu? Emekli maaşı hesaplama robotu nasıl kullanılır?

05.01.2022 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücrete gelen zammın ve son altı aylık enflasyon rakamlarının geçtiğimiz günlerde açıklanmasıyla birlikte en çok merak edilen konulardan biri de emekli maaşları oldu. Vatandaşlar emekli maaşı hesaplama yöntemlerini merak ediyor. İşte bilmek istediğiniz tüm detaylar.

2022 yılı emekli maaşları ne kadar oldu? Emekli maaşı hesaplama robotu nasıl kullanılır?

Emekli vatandaşlar, 2022 yılında ne kadar emekli maaşı alacaklarını merak ediyorlar. 3 Aralık’ta maaşlara zam geleceğinin açıklanmasının ardından emekli maaşlarının nasıl hesaplanacağı ne çok merak edilen konulardan biri. Peki emekli maaşı nasıl hesaplanıyor? Bilindiği üzere 4A, 4B ve 4C SGK emekli maaşları arasında farklılık bulunuyor. Ancak bu çalışma gruplarının tamamı emekli maaşlarını e-Devlet üzerinden kolayca hesaplayabiliyor.

4A, 4B VE 4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Memur emeklileri 2022 yılında maaşlarında %5 artış görecek. Bu rakama altı aylık enflasyon oranının %3’ü geçen kısmı da ekleniyor. Böylece emekli memur aylıklarına yüzde 27.47, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 25.47 oranında zam uygulanacak. Ancak bu hesap oldukça kafa karıştırıcı olduğu için emekliler maaş hesaplamanın daha basit bir yolu olup olmadığını merak ediyor. Emekli maaşı hesaplamanın en kolay yolu ise e-Devlet uygulamasını kullanmak. Öncelikle e-Devlet uygulamasına giriş yaparak SGK’nın uygulamalarından uygun olanı seçmek gerekiyor. 4A (SGK) emeklisi olacaklar, TC kimlik numarası, sicil numarası ve nüfus bilgilerini kullanarak sorgularını yapabiliyor. 4B Bağ-Kur emekli maaşı için vatandaşlar yine e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra hizmet dökümlerine bakarak ne kadar maaş alacaklarını görebilirler. Ancak hizmet dökümü sayfasında emekli oldukları mesleği doğru şekilde işaretlemeleri gerekiyor. 4C kamu çalışanları ise kendilerine ayrılan kısma gidip bilgilerini girdikten sonra emeklilik maaşlarını hesaplayabilirler.

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
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