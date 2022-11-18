2023 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? Yüzde 80 zam yapılarak 5.500 TL’ye çıkarılmıştı! Asgari ücret zammı öncesi TİSK'ten kritik açıklama

Asgari ücret ile ilgili son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmalar için kolları sıvadı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 7-8-9 Aralık'ta toplanacak. Asgari ücretin yılda 2 kez artırılması gündemde. İşte detaylar...

2023 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücreti belirlemek için Çalışma Bakanlığı harekete geçti.

Ocak 2023 ile beraber asgari ücrete gelecek zam oranı için enflasyon oranının dikkate alınacağı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm ekonomi yönetimi tarafından dile getiriliyor. 2022 için iki kez zam yapılarak net 5 bin 500 lira olan asgari ücretin yeni yılda en az yüzde 40 artışla 7 bin 500 lira ila 10 bin lira arasında olması bekleniyor.

2023 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari ücret konusunda daha önce açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Geçen yıl asgari ücret görüşmelerini 10 günde tamamlayalım kararlılığı vardı. Bu yıl da aynı yöntem mi izlenecek, aralık ayının başındayken mi belirlenecek” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Asgari ücret benim veya herhangi birisinin açıklayacağı bir konu değil. Asgari Ücret Tespit Komisyonunu Aralık ayında toplayacağım, orada hepsini konuşacağız.”

Bakan Bilgin, asgari ücret için 'işverene ek destek teşvikler verilecek mi' sorusuna ise, "Bunların hepsi komisyonda konuşulacak konulardır." diye cevap verdi.

ASGARİ ÜCRETLİYE REFAH PAYI GELİYOR

Memur ve emekli için düşünülüyordu, işçi için de düğmeye basıldı. Asgari Ücret Komisyonu toplanmadan önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışanların nabzını tutmaya başladı. Asgari ücretliye de refah payı geliyor.

Asgari Ücret Komisyonu, 3 hafta sonra toplanıyor. İşçinin emekçinin yeni yıldaki maaşının en az 7 bin 500 TL olması bekleniyor. Bu da en az yüzde 38 zam anlamına geliyor. Belirlenecek zam oranına refah payının da eklenmesi gündemde. Kulislerden sızan bilgiye göre emekli ve memur için refah payı oranı 5 ila 10 orasında değişiyordu, bu oranın asgari ücretliye de uygulanması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET 2 SENEDE İKİ DEFA BELİRLENECEK: "MAAŞLARIN ENFLASYONA EZDİRİLMEMESİ PLANLANIYOR"

2022'de asgari ücret yıllar sonra yeniden 2 kez belirlenmişti. Bu uygulamanın da kalıcı hale gelmesi gündemde. Maaşların enflasyona ezdirilmemesi planlanıyor.

TİSK BAŞKANINDAN ASGARİ ÜCRET İLE İLGİLİ KRİTİK AÇIKLAMA

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamıyla ilgili, "Biz yine elimizi taşın altına koyacağız. İşçilerimizin, işçi sendikalarımızın memnun olmadığı bir durumu arzu etmiyoruz. Bununla birlikte işverenlerin ağır maliyetler altında ezildiği bir durumu da istemiyoruz." dedi.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 7-8-9 Aralık'ta toplanacak.

6 Aralık'ta TİSK Genel Kurulu yapılacak. Ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 7, 8 ya da 9 Aralık'ta toplanacak. Aralık ayı boyunca komisyon 4 toplantı yapacak ve son toplantı sonrası geçen yıl olduğu gibi asgari ücret Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

7 milyondan fazla vatandaşın beklediği rakam için 15 kişilik komisyon toplanacak.

