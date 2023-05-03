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2023 ÇAY FİYATLARI: Yaş çay alımı ne kadar oldu, kaç tl? Erdoğan'dan üreticiye müjde!

03.05.2023 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugünkü Rize mitinginde yaş çay alımı ile ilgili detaylar açıkladı. Erdoğan'ın konuşması sonrasında çay üreticileri, yaş çay ve çay alımı aramalarını sıklaştırdı. Çiftçilerin sıklıkla merak ettikleri çay fiyatları için rakam belli oldu. Peki, yaş çay alımı ne kadar oldu, kaç tl?

2023 ÇAY FİYATLARI: Yaş çay alımı ne kadar oldu, kaç tl? Erdoğan'dan üreticiye müjde!

Yaş çay alım fiyatları belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Rize'de 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde önemli açıklamalarda bulunarak 2023 çay alım fiyatlarını açıkladı. Doğu Karadeniz'in en önemli geçim kaynağı olan çayda, fabrikaya satış fiyatında artışa gidilerek iyileştirilme yapıldı. İşte yaş çay alımı ile ilgili detaylar...

YAŞ ÇAY ALIMI NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çayın 2023 yılında fiyatının "kilo başına yüzde 64 artırarak 11 TL 30 kuruş" olduğunu açıkladı. Memleketi Rize'de konuşan Erdoğan, çay üreticisini desteklediklerini ve çay alımı ile ilgili fiyat artırımı yaparak üreticinin kalkınmasını sağlayacaklarını vurguladı.

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ÜRETİCİYE TAM DESTEK

Erdoğan yaptığı konuşmada, üreticinin kalkındırılması için ellerinden geleni yaptıklarını ve çay ile geçimini sağlayan üreticiyi de hep desteklediklerinden bahsetti. Erdoğan yaş çay alımı ile ilgili yaptığı konuşmada ,

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"Bizim Rize ve çay üreticilerimiz içi yaptıklarımız ortada. Rızkını çaydan kazanan üreticilerimizi hep destekledik. Yaş çay alım fiyatını paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz, geçtiğimiz yıl destek ödemesi ile birlikte yaş çaya kilo başına 7 lira alım fiyatı vermiştik. Bu yıl için yine destek ödemesi ile birlikte yaş çay alım fiyatını kilo başına yüzde 64 artırarak 11 lira 30 kuruşa çıkartıyoruz." ifadelerini kulandı.

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Anahtar Kelimeler:
yaş çay

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