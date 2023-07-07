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2023 EHLİYET HARCI: Sürücü belgesi ehliyet harcı ne kadar, zam geldi mi? Temmuz zammından etkilendi mi?

07.07.2023 20:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Kararı ile son dakika noter, pasaport ve vize harçlarına yüzde 50 artış Resmi Gazete' de yayımlandı. 2023 yılı için yüzde 122.93 olarak belirlenirken ceza, harç ve vergilerde artış yaşandı. Ücretler ehliyet sınıfına bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Günümüzde kullanılan otomobiller için B sınıfı ehliyet geçerlidir. Ehliyet alınabilmesi sürücü kursuna gidilerek belge alınmalıdır. Peki, Sürücü belgesi ehliyet harcı ne kadar, zam geldi mi? Temmuz zammından etkilendi mi?

2023 EHLİYET HARCI: Sürücü belgesi ehliyet harcı ne kadar, zam geldi mi? Temmuz zammından etkilendi mi?

Asgari ücret, emekli ve memur zamlarının açıklanmasının ardından gözler ehliyet ücretlerine çevrildi. 7 Temmuz Cuma günü yayımlanan Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarının yüzde 50 oranında zam yapıldı. Kullanıcılar gelen zamların ardından ehliyet harcına bir zam gelip gelmediğini araştırıyor. İşte ehliyet harcı ile ilgili bilgiler....

SÜRÜCÜ BELGESİ EHLİYET HARCI NE KADAR?

Ehliyet alma aşamasında olan binlerce vatandaş ehliyet sürücü belgesi harçları zam geldi mi, ne kadar oldu, kaç TL yanıt arıyor. M, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F sınıfı sürücü belgesi harç pulu ücreti ne kadar merak ediliyor. B sınıfı harç ücreti Ocak zammı sonrası 2.489,90 TL olmuştu.

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Resmi Gazete' de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında; yarı, noter, vergi yargısı, tapu ve kadastro, konsolosluk, pasaport, ikamet tezkeresi, çalışma izni, çalışma izni muafiyeti, vize ve Dışişleri Bakanlığı tasdik, Gemi ve liman, imtiyazname, ruhsatname, diploma ve trafik harçlarını kapsayan 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tariflerde yer alan maktu harçlara yüzde elli oranında artış yapıldı.

EHLİYET HARCINA ZAM GELDİ Mİ?

2023 yılı başında ehliyet, sürücü kursu ve harç ücretlerine zam gelmişti. Ehliyet harç ücretleri, vergi ve harçlara yapılan yüzde 50'lik zamdan muaf tutuldu.

2023 yılında ehliyet sınavına girmek isteyen adaylar teorik sınav giriş ücreti 240 TL, direksiyon sınavı giriş ücreti ise 295 TL ödüyor.

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"A, A1, A2, F" sınıfları için (Engelli "A" Sertifikaları da Dahil) Harç Ücreti 825,70 TL

"B" sınıfı için (Engelli "B" Sertifikaları da Dahil) Harç Ücreti 2.489,90 TL

"B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M" sınıfları için Harç Ücreti 4.154,70 TL

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