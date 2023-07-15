2023 EK BÜTÇE: Ek bütçe nedir, ne kadar açıklandı? Depremzedeler için kullanılacak

Ek bütçe ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'na bağlı genel bütçe gelir artırımı için görüşmeler son erdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ek bütçe görüşmeleri için teklif sunumunu gerçekleştirdi. Ek bütçe büyüklüğü 1 trilyon 119 milyar lira olarak açıklandı. İşte konuya dair detaylar...

EK BÜTÇE NE DEMEK, NEDİR?

Ek bütçe kelime anlamıyla yıllık bütçeye sonradan eklenen bütçe demektir.

Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerindeki ödeneklerin yetersiz kalması halinde veya öngörülmeyen hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, karşılığı gelir gösterilmek kaydıyla, kanunla ek bütçe yapılabilir.

EK BÜTÇE NE KADAR AÇIKLANDI? DEPREMZEDELER İÇİN KULLANILACAK

Ek Bütçe teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Teklif, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın sunumu ile yapıldı. Yılmaz yaptığı açıklamada, bütçenin ağırlıkla deprem bölgesinin yeniden inşasında kullanılacağını ifade etti. Ek bütçe büyüklüğü 1 trilyon 119 milyar lira olacak.

Ödenek eklemeleri karşılığı Hazine yardımı ödeneklerini ilgili idare bütçelerine eklemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

