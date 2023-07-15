FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 2023 EK BÜTÇE: Ek bütçe nedir, ne kadar açıklandı? Depremzedeler için kullanılacak

2023 EK BÜTÇE: Ek bütçe nedir, ne kadar açıklandı? Depremzedeler için kullanılacak

15.07.2023 00:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ek bütçe görüşmelerinde sona gelindi. Ek bütçe Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın imzasıyla Meclis'e sunulmuştu. TBMM'de yapılan görüşme sonucunda teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kullanıcılar ek bütçe nedir ve ne için kullanılacak araştırıyor. Peki, Ek bütçe nedir, ne kadar açıklandı? Depremzedeler için kullanılacak

2023 EK BÜTÇE: Ek bütçe nedir, ne kadar açıklandı? Depremzedeler için kullanılacak

Ek bütçe ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'na bağlı genel bütçe gelir artırımı için görüşmeler son erdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ek bütçe görüşmeleri için teklif sunumunu gerçekleştirdi. Ek bütçe büyüklüğü 1 trilyon 119 milyar lira olarak açıklandı. İşte konuya dair detaylar...

EK BÜTÇE NE DEMEK, NEDİR?

Ek bütçe kelime anlamıyla yıllık bütçeye sonradan eklenen bütçe demektir.

ezgif.com-webp-to-jpg (18)

Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerindeki ödeneklerin yetersiz kalması halinde veya öngörülmeyen hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, karşılığı gelir gösterilmek kaydıyla, kanunla ek bütçe yapılabilir.

EK BÜTÇE NE KADAR AÇIKLANDI? DEPREMZEDELER İÇİN KULLANILACAK

Ek Bütçe teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Teklif, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın sunumu ile yapıldı. Yılmaz yaptığı açıklamada, bütçenin ağırlıkla deprem bölgesinin yeniden inşasında kullanılacağını ifade etti. Ek bütçe büyüklüğü 1 trilyon 119 milyar lira olacak.

0x0-1684274795739

Ödenek eklemeleri karşılığı Hazine yardımı ödeneklerini ilgili idare bütçelerine eklemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2. el araç satışında yeni dönem! Yarın başlıyor: 1 Ocak'a kadar geçerli olacak, para cezası var2. el araç satışında yeni dönem! Yarın başlıyor: 1 Ocak'a kadar geçerli olacak, para cezası var
Anahtar Kelimeler:
tbmm

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırının içinden çoraplara sarılı yılan çıktı

İç çamaşırının içinden çoraplara sarılı yılan çıktı

Prime Day'e özel %75'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prime Day'e özel %75'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Yerel halkla oturup alkol içti! 4.000 kişiye saldırıp yaraladı

Yerel halkla oturup alkol içti! 4.000 kişiye saldırıp yaraladı

Tansiyon yükseldi! Kocasının cinsel organını eliyle koparttı

Tansiyon yükseldi! Kocasının cinsel organını eliyle koparttı

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.