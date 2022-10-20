2023 EMEKLİ MAAŞ ZAMMI! 2023 emekli maaşları ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?

2023 emekli maaşı zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri milyonlarca emekli vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Daha önce, zam oranları hakkında açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekli zammı ile ilgili müjdeyi vermişti. Peki, 2023 emekli maaşları ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? İşte 2023 emekli maaş zammı ile ilgili merak edilenler...

2023 EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşları ve zam oranları ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Küresel ekonomik krizin ülkemize olan etkileri sebebiyle sıkıntı yaşayan her kesimi rahatlatacak adımları attık, atmayı da sürdüreceğiz”

2023 EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emekli zammı ile ilgili açıklamalarda bulunan Vergi Uzmanı Muhammet Bayram memurların enflasyon farkı artışı hesaplanırken aylık tutarların toplanmadığını belirtip temmuz ayından aralık ayı sonuna kadar kümülatif enflasyon farkının dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

Bayram açıklamasının devamında şu ifedeleri kullandı:

"Her ne kadar 3 aylık enflasyon 6.91 olsa da aralık ayına göre TÜFE’de yüzde 52.40’lık bir artış var.Burada memurlarımız, emeklilerimiz enflasyon farkı almıştı. Bu enflasyon farkı yüzde 41.69 memurlara, yüzde 42.35 emeklilerimize yapıldı. Aralık ayı itibarıyla yüzde 42’lik fark göz önünde bulunursa şu an 3 ay için yüzde 10’luk enflasyon farkı mevcuttur."

6 AYLIK ENFLASYON EMEKLİ MAAŞI ZAMMINDA BELİRLEYİCİ OLACAK

Emekli zammı bilindiği üzere ocak ve temmuz aylarında 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirleniyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ocak ayında Temmuz-Aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon oranı kadar, temmuz ayında ise Ocak-Haziran dönemindeki 6 aylık enflasyon rakamları kadar zam alıyor.

Haziran ayında yapılan zammın ardından Temmuz ayının Haziran ayına göre, Ağustos ayının Temmuz ayına göre ve Eylül ayının Ağustos ayına göre enflasyon farkları toplandığında enflasyondaki yüzde 6.91 artış TÜİK tarafından belirlendi.

Yani 6 aylık enflasyon farkının yarısı netleşti. Kalan 3 ayın bir önceki aylara göre enflasyon farklarının da toplanıp 6,91'e eklenmesiyle 6 aylık enflasyon farkı netleşecek.

Diğer 3 ayın enflasyon oranlarının belli olması ile birlikte enflasyon farkı da netleşmiş olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

Bu senenin ilk 6 aylık enflasyon farkına göre memura 41,69 ve emekliye yüzde 42,35 oranında zam yapıldı.

Gerçekleşecek olan enflasyonun yüzde 15 oranında olması halinde emeklilerin en az yüzde 15'lik zam alması ön görülüyor.

