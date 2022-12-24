2023 emekli maaşları ve memur maaşları ne kadar olacak? Memur emekli 2023’te ne zaman açıklanacak? Gözler enflasyon rakamlarında!

Memur ve emekli maaşı zammı şu sıralar en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere rakamlar enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. Gözler, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, 2023 emekli maaşları ve memur maaşları ne kadar olacak? Memur emekli 2023’te ne zaman açıklanacak?

2023 EMEKLİ MAAŞLARI VE MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Memur ve emekli maaşı zammı en çok araştırılan konu başlıklarından biri.

Kamu kurumlarında çalışan memurlara 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşmede belirlenen artış oranı doğrultusunda zam yapılıyor ve veriler her ay TÜİK tarafından yayımlanmaktadır.

Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde enflasyon farkı yüzde 14,04 olarak açıklandı.

Yani Temmuz ayında yüzde 7 zam alan memur, sözleşmeli çalışan ya da devlet kurumundan emekli olan memur için 7 puanın üstünde "enflasyon farkı" oluştu.

MEMURLAR YÜZDE KAÇ ZAM ALACAK?

Yayımlanan verilere göre; toplu sözleşme gereği memurlar yeni yılda yüzde 8 zam alacak.

Ayrıca yüzde 7,04'lük enflasyon farkı bu rakama eklendiğinde yüzde 15,04'i gördü.

TÜFE artışı kadar zam alan işçi ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı da kasım sonu itibariyle yüzde 14, 04 oldu.

Fakat kesin rakamlar Ocak 2023'te açıklanacak enflasyon verileri sonrası belli olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL?

Şu an SSK'lı bir emekli vatandaşın en düşük emekli aylığı 3 bin 500 TL.

