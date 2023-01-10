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  4. 2023 en ucuz sıfır araç listesi: İşte 420, 450 bin TL'ye sıfır otomobiller!

2023 en ucuz sıfır araç listesi: İşte 420, 450 bin TL'ye sıfır otomobiller!

10.01.2023 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otomobil fiyatları, araç sahibi olmak isteyen birçok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz sene otomobil fiyatlarına ortalama yüzde 70 zam yapıldı. Otomobil zamları 2023'ün gelmesiyle devam ederken, en ucuz otomobilin fiyatı 420 bin TL'ye dayandı. Bazı markalar, otomobil fiyatlarını güncellemeye devam ediyor. İşte Türkiye'de bu yıl satılan en uygun fiyatlı sıfır otomobiller listesi...

2023 en ucuz sıfır araç listesi: İşte 420, 450 bin TL'ye sıfır otomobiller!

Birçok vatandaş, uygun fiyatlı otomobil almanın hayalini kuruyor. 2023'te sıfır otomobil arayanların gündemi, güncel fiyat listesi oldu. Sıfır otomobil almayı planlayanlar için bu yıl satılan en ucuz araçları haberimizde derledik. İşte Türkiye'de bu yıl satılan en uygun fiyatlı sıfır otomobiller listesi...

VOLKSWAGEN
Polo 1.0 80 PS Manuel Impression

2022 Aralık fiyatı: 473,900 TL
2023 Ocak fiyatı: 475,400 TL

Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life

2022 Aralık fiyatı: 558,400 TL
2023 Ocak fiyatı: 560,000 TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life -

2022 Aralık fiyatı: 638,200 TL
2023 Ocak fiyatı: 639,800 TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Style -

2022 Aralık fiyatı: 736,700 TL
2023 Ocak fiyatı: 738,300 TL

2023 en ucuz sıfır araç listesi: İşte 420, 450 bin TL'ye sıfır otomobiller!

VOLKSWAGEN
Yeni T-Cross 1.0 TSI 110 PS Manuel Life

2022 Aralık Fiyatı: 652,600 TL
2023 Ocak fiyatı: 654,200 TL

T-Cross 1.0 TSI 110 PS DSG Life

2022 Aralık Fiyatı: 764,500 TL TL
2023 Ocak fiyatı: 766,100 TL

VOLKSWAGEN
Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life

2022 Aralık Fiyatı: 706,900 TL
2023 Ocak fiyatı: 708,500 TL

VOLKSWAGEN
Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression -

2022 Aralık Fiyatı: 658,100 TL
2023 Ocak fiyatı: 659,700 TL

SEAT
IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style

2022 Aralık Fiyatı: 459.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 469.000 TL

1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style

2022 Aralık Fiyatı: 629.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 639.000 TL

1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR

2022 Aralık Fiyatı: 730.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 740.000 TL

2023 en ucuz sıfır araç listesi: İşte 420, 450 bin TL'ye sıfır otomobiller!

SEAT
ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style

2022 Aralık Fiyatı: 695.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 705.000 TL

1.0 EcoTSI 110 HP DSG Xperience

2022 Aralık Fiyatı: 745.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 755.000 TL

1.0 EcoTSI 110 HP DSG FR

2022 Aralık Fiyatı: 755.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 765.000 TL

SKODA
Yeni Fabia 1.0 TSI 95 PS Elite

2022 Aralık Fiyatı: 452.568 TL
2023 Ocak fiyatı: 454.141 TL

1.0 TSI 110 PS DSG Elite

2022 Aralık Fiyatı: 518.984 TL
2023 Ocak fiyatı: 520.557 TL

1.0 TSI 110 PS DSG Premium

2022 Aralık Fiyatı: 604.400 TL
2023 Ocak fiyatı: 605.973 TL

1.5 TSI ACT 150 PS DSG Premium

2022 Aralık Fiyatı: 664.400 TL
2023 Ocak fiyatı: 666.333 TL

SKODA
Scala 1.0 TSI 110 PS DSG Comfort

2022 Aralık Fiyatı: 659.900 TL
2023 Ocak fiyatı: 661.473 TL

1.0 TSI 110 PS DSG Elite

2022 Aralık Fiyatı: 694.900 TL
2023 Ocak fiyatı: 696.473 TL

Premium 1.0 TSI 110 PS DSG

2022 Aralık Fiyatı: 769.400 TL
2023 Ocak fiyatı: 770.973 TL

KAMIQ 1.0 TSI 110 PS DSG Elite

2022 Aralık Fiyatı: 735.900 TL
2023 Ocak fiyatı: 737.473 TL

Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG

2022 Aralık Fiyatı: 784.900 TL
2023 Ocak fiyatı: 786.833 TL

2023 en ucuz sıfır araç listesi: İşte 420, 450 bin TL'ye sıfır otomobiller!

CİTROEN
C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel

2022 Aralık kampanyalı fiyatı: 432.000 TL
2023 Ocak kampanyalı fiyatı: 455.000 TL

1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Feel Bold

2022 Aralık kampanyalı fiyatı: 559.000 TL
2023 Ocak kampanyalı fiyatı: 563.000 TL

1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Shine

2022 Aralık kampanyalı fiyatı: 607.000 TL
2023 Ocak kampanyalı fiyatı: 617.000 TL

CİTROEN
C3 AIRCROSS SUV Feel 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik

2022 Aralık fiyatı: 675.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 695.000 TL

1.2 PureTech 130 HP - EAT6 Feel Bold

2022 Aralık fiyatı: 710.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 731.000 TL

1.2 PureTech 130 HP - EAT6 Shine

2022 Aralık fiyatı: 772.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 795.000 TL

CITROEN C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel

2022 Aralık fiyatı: 672.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 710.000 TL

DACİA (FİYATLAR GÜNCELLENİYOR)
YENİ SANDERO Essential Tce 90 bg CVT

2022 Aralık fiyatı: 458.000 TL
2023 Ocak fiyatı: ---

DACİA
YENİ SANDERO STEPWAY Essential Stepway Tce 90 bg

2022 Aralık fiyatı: 450.000 TL
2023 Ocak fiyatı: ---

Essential Stepway Eco-G 100 bg - 521.000 TL

2022 Aralık fiyatı: 463.000 TL
2023 Ocak fiyatı: ---

Essential Stepway Tce 90 bg CVT - 538.900 TL

2022 Aralık fiyatı: 508.900 TL
2023 Ocak fiyatı: ---

Expression Stepway Tce 90 bg CVT - 557.900 TL

2022 Aralık fiyatı: 526.900 TL
2023 Ocak fiyatı: ---

2023 en ucuz sıfır araç listesi: İşte 420, 450 bin TL'ye sıfır otomobiller!

DACİA
YENİ DUSTER Essential TCe 90 bg

2022 Aralık fiyatı: 512.900 TL
2023 Ocak fiyatı: ---

Essential ECO- G 100 bg

2022 Aralık fiyatı: 544.900 TL
2023 Ocak fiyatı: ---

Expression ECO- G 100 bg

2022 Aralık fiyatı: 563.300 TL
2023 Ocak fiyatı: ---

Essential TCe 150 bg 4x4 -

2022 Aralık fiyatı: 624.500 TL
2023 Ocak fiyatı: ---

Essential TCe 150 bg EDC

2022 Aralık fiyatı: 628.000 TL
2023 Ocak fiyatı: ---

Journey TCe 150 bg EDC

2022 Aralık fiyatı: 674.900 TL
2023 Ocak fiyatı: ---

Essential Blue dCi 115 bg 4x4

2022 Aralık fiyatı: 691.900 TL
2023 Ocak fiyatı: ---

DACİA
YENİ JOGGER Essential Turbo 110 bg 7 koltuklu
2022 Aralık fiyatı: 555.000 TL
2023 Ocak fiyatı: ---

Essential Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu

2022 Aralık fiyatı: 603.900 TL
2023 Ocak fiyatı: ---

Expression Turbo 110 bg 7 koltuklu

2022 Aralık fiyatı: 603.900 TL
2023 Ocak fiyatı: ---

Expression Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu

2022 Aralık fiyatı: 608.900 TL
2023 Ocak fiyatı: ---

Extreme Turbo 110 bg 7 koltuklu

2022 Aralık fiyatı: 634.000 TL
2023 Ocak fiyatı: ---

Extreme Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu

2022 Aralık fiyatı: 649.000 TL
2023 Ocak fiyatı: ---

FİAT
EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli
Aralık fiyatı: 374.900 TL

1.3 M.Jet 95 HP Easy Manuel Dizel
Aralık fiyatı: 540.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT Easy Otomatik Dizel
Aralık fiyatı: 632.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Easy Otomatik
Aralık fiyatı: 683.900 TL

1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli
Aralık fiyatı: 424.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel
Aralık fiyatı: 688.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Elektrikli-Benzinli
Aralık fiyatı: 708.900 TL

1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli
Aralık fiyatı: 463.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT Lounge Otomatik Dizel

Aralık fiyatı: 702.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Lounge Otomatik Elektrikli-Benzinli

Aralık fiyatı: 743.900 TL

FİAT
EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli
Aralık fiyatı: 426.900 TL

1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel -
Aralık fiyatı: 543.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT Street Otomatik Dizel
Aralık fiyatı: 652.900 TL

1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzin
Aralık fiyatı: 444.900 TL

1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel

Aralık fiyatı: 596.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel

Aralık fiyatı: 677.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Elektrikli-Benzinli
Aralık fiyatı: 730.900 TL

FİAT
Egea Station Wagon 1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel

2022 Aralık fiyatı: 557.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel

2022 Aralık fiyatı: 692.900 TL

FİAT
Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street - Manuel - Benzinli

2022 Aralık fiyatı: 422.400 TL

1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel
2022 Aralık fiyatı: 438.000 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT Street Otomatik Dizel
2022 Aralık fiyatı: 661.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Street Otomatik
2022 Aralık fiyatı: 717.900 TL

1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli
2022 Aralık fiyatı: 456.900 TL

1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel
2022 Aralık fiyatı: 619.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel
2022 Aralık fiyatı: 708.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik
2022 Aralık fiyatı: 737.900 TL

1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli
2022 Aralık fiyatı: 507.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT Lounge Otomatik Dizel
2022 Aralık fiyatı: 721.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Lounge Otomatik
2022 Aralık fiyatı: 772.900 TL

2023 en ucuz sıfır araç listesi: İşte 420, 450 bin TL'ye sıfır otomobiller!

FİAT
Egea Cross Wagon 1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel -
2022 Aralık fiyatı: 701.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Elektrikli-Benzinli -
2022 Aralık fiyatı: 754.900 TL

1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli -
2022 Aralık fiyatı: 606.500 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT Lounge Otomatik Dizel -
2022 Aralık fiyatı: 736.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Lounge Otomatik Elektrikli-Benzinli -
2022 Aralık fiyatı: 789.900 TL

FİAT
PANDA URBAN 1.0 70 HP Manuel- Mild Hybrid-Benzinli

2022 Aralık fiyatı: 439.900 TL

1.0 70 HP Cross Manuel Mild Hybrid- Benzinli

2022 Aralık fiyatı: 428.900 TL

0.9 85 HP Cross Plus 4x4 Manuel Benzin

2022 Aralık fiyatı: 551.900 TL

0.9 85 HP Cross Plus 4x4 Manuel Benzin

2022 Aralık fiyatı: 596.600 TL

FİAT
500 HB Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP Manuel Hybrid

2022 Aralık fiyatı: 611.900 TL

500C Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP Dolcevita Manuel Hybrid
2022 Aralık fiyatı: 666.900 TL

FİAT
500L Cross - 1.4 Fire 95 HP MT - Manuel - Benzinli

2022 Aralık fiyatı: 641.900 TL

1.4 Fire 95 HP MT Cross Plus Manuel Benzinli

2022 Aralık fiyatı: 660.900 TL

FORD
Yeni Fiesta Style Hatchback 1.1L Ti-VCT 75 PS 5 İleri Manuel Benzin

2023 Ocak fiyatı: 552.100 TL

Titanium Hatchback 1.0L mHEV EcoBoost 125PS Otomatik - Benzin/Hibrit

2023 Ocak fiyatı: 799.300 TL

FORD
EcoSport Style / SUV / 1.0L EcoBoost 125PS / 6 İleri Otomatik / Benzin

2023 Ocak fiyatı: 669.600 TL

ST-Line SUV 1.0L EcoBoost 125PS Otomatik - Benzin

2023 Ocak fiyatı: 758.900 TL

FORD
Puma Style / SUV / 1.0L EcoBoost 95PS / 6 İleri Manuel / Benzin

2023 Ocak fiyatı: 757.600 TL

HONDA
Yeni Honda City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Elegance

2022 Aralık fiyatı: 547.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 605.000 TL

City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Executive

2022 Aralık fiyatı: 563.500 TL
2023 Ocak fiyatı: 623.500 TL

2023 en ucuz sıfır araç listesi: İşte 420, 450 bin TL'ye sıfır otomobiller

HYUNDAİ
Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel

2022 Aralık fiyatı: 313.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 344.000 TL

1.0 MPI 67 PS Jump Benzin AMT

2022 Aralık fiyatı: 343.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 365.000 TL

1.2 MPI 84 PS Style Benzin AMT

2022 Aralık fiyatı: 354.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 377.000 TL

1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk Benzin AMT

2022 Aralık fiyatı: 370.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 420.000 TL

HYUNDAİ
Hyundai i20 100 PS 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli)
2022 Aralık fiyatı: 385.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 437.000 TL

1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Jump (Benzinli)

2022 Aralık fiyatı: 442.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 471.000 TL

1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik

2022 Aralık fiyatı: 450.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 508.000 TL

1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Style Plus (Benzinli)

2022 Aralık fiyatı: 475.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 536.000 TL

1.4 MPI 100 PS Elite Benzin Otomatik

2022 Aralık fiyatı: 519.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 552.000 TL

1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT

2022 Aralık fiyatı: 509.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 541.000 TL

HYUNDAİ
Elantra 1.6MPI 123 PS 6 İleri Manuel Style (Benzinli)

2022 Aralık fiyatı: 628.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 645.000 TL

1.6 MPI 123 PS Style Comfort Benzin CVT

2022 Aralık fiyatı: 674.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 696.000 TL

1.6 MPI 123 PS Smart Benzin CVT

2022 Aralık fiyatı: 734.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 757.000 TL

HYUNDAİ
Bayon 1.4 MPI 6 İleri Düz Jump Benzin Manuel

2022 Aralık fiyatı: 437.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 465.000 TL

1.4 MPI 6 İleri Otomatik Jump Benzin Otomatik

2022 Aralık fiyatı: 466.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 527.000 TL

1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik

2022 Aralık fiyatı: 516.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 549.000 TL

1.4 MPI 100 PS Elite Benzin Otomatik

2022 Aralık fiyatı: 541.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 609.000 TL

1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT

2022 Aralık fiyatı: 559.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 629.000 TL

HYUNDAİ
Kona 1.0 T-GDI 120 PS Style Benzin DCT

2022 Aralık fiyatı: 688.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 710.000 TL

KİA
PICANTO Feel 1.0L 67 PS AMT Benzin

Aralık 2022 fiyatı: 369.420 TL
Ocak 2023 fiyatı: 420.000 TL

Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Live

Aralık 2022 fiyatı: 375.250 TL
Ocak 2023 fiyatı: 435.000 TL

Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Cool

Aralık 2022 fiyatı: 383.580 TL
Ocak 2023 fiyatı: 445.000 TL

Picanto 1.2L 84 PS AMT Benzin Feel

Aralık 2022 fiyatı: 383.580 TL
Ocak 2023 fiyatı: 445.000 TL

KİA
Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool

Aralık 2022 fiyatı: 473.120 TL
Ocak 2023 fiyatı: 556.000 TL

Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Elegance Konfor

Aralık 2022 fiyatı: 559.220 TL
Ocak 2023 fiyatı: 646.000 TL

Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Prestige

Ocak 2023 fiyatı: 672.000 TL

KİA
Yeni Cerato 1.6L 128 PS Otomatik Benzin Elegance

Ocak 2023 fiyatı: 770.000 TL

KİA
Yeni Ceed HB 1.0L 120 PS DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Benzin Cool

Ocak 2023 fiyatı: 740.000 TL

Ceed HB 1.5L 160 PS DCT (Otomatik) Benzin Cool

Ocak 2023 fiyatı: 770.000 TL

KİA
STONIC 1.2L 84 PS Manuel - Benzin - Cool

Aralık 2022 fiyatı: 469.500 TL
Ocak 2023 fiyatı: 552.000 TL

Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool

Aralık 2022 fiyatı: 545.060 TL
Ocak 2023 fiyatı: 644.000 TL

Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Business - 672.000 TL

Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Elegance 686.000 TL

Stonic 1.0L 100 PS DCT (Otomatik) Benzin Elegance Konfor - 763.000 TL

Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Prestige - 763.000 TL

MG
MG ZS Comfort 1.5 5MT - Benzin - 106 PS

Aralık 2022 Fiyatı: 563.600 TL
Ocak 2023 Fiyatı: 615.000 TL

MG ZS Luxury 1.0T 6AT Benzin 111 PS

Aralık 2022 Fiyatı: 769.000 TL
Ocak 2023 Fiyatı: 789.000 TL

MITSUBISHI (FİYATLAR GÜNCELLENİYOR)
Space Star 1.2 INTENSE CVT

Matrah öncesi fiyatı: 493.600 TL

Matrah sonrası fiyatı: 438.900 TL

Aralık fiyatı: 452.000 TL

NİSSAN
Micra 1.0 IG-T 92PS X-Tronic CVT Tekna

2022 Aralık fiyatı: 614.800 TL
2023 Ocak fiyatı: 615.200 TL

NİSSAN
Juke 1.0 DIG-T 115 Düz Vites Tekna

2022 Aralık fiyatı: 681.400 TL
2023 Ocak fiyatı: 681.700 TL

1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna

2022 Aralık fiyatı: 780.700 TL
2023 Ocak fiyatı: 781.000 TL

OPEL
CORSA 1.2 75 HP BENZİN MT5 ELEGANCE

2022 Aralık fiyatı: 464.900 TL
2023 Ocak fiyatı: 519.900 TL

1.2 100 HP BENZİN AT8 EDITION

2022 Aralık fiyatı: 561.900 TL
2023 Ocak fiyatı: 622.900 TL

1.2 100 HP BENZİN AT8 ELEGANCE

2022 Aralık fiyatı: 633.900 TL
2023 Ocak fiyatı: 665.900 TL

1.2 130 HP BENZİN AT8 ULTIMATE -

2022 Aralık fiyatı: 707.900 TL
2023 Ocak fiyatı: 754.900 TL

OPEL
Yeni Astra

1.2 130 HP Benzin MT6 Edition -

2022 Aralık fiyatı: 693.900 TL
2023 Ocak fiyatı: 728.900 TL

OPEL
CROSSLAND 1.2 Benzinli MT-6 130 HP - ESSENTIAL

2022 Aralık fiyatı: 629.900 TL
2023 Ocak fiyatı: 671.900 TL

1.2 130 HP BENZİN AT6 ESSENTIAL

2022 Aralık fiyatı: 679.900 TL
2023 Ocak fiyatı: 715.900 TL

1.2 130 HP BENZİN AT6 EDITION -

2022 Aralık fiyatı: 731.900 TL
2023 Ocak fiyatı: 769.900 TL

PEUGEOT
208 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 75hp MT5

Ocak 2023 fiyatı: 515.000 TL

208 PRIME SELECTION 1.2 Puretech 100hp EAT8

2022 Aralık fiyatı: 610. 000 TL
2023 Ocak fiyatı: 645.000 TL

208 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8

2022 Aralık fiyatı: 613.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 647.500 TL

208 ALLURE SELECTION 1.2 PureTech 130hp EAT8

2022 Aralık fiyatı: 679.500 TL
2023 Ocak fiyatı: 717.500 TL

208 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8

2022 Aralık fiyatı: 748.500 TL
2023 Ocak fiyatı: 790.500 TL

RENAULT (FİYATLAR GÜNCELLENİYOR)
Clio Joy 1.0 Sce 65 bg

2022 Aralık fiyatı: 376.900 TL
2023 Ocak fiyatı: ---

Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg

2022 Aralık fiyatı: 507.000 TL
2023 Ocak fiyatı: ---

Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg

2022 Aralık fiyatı: 546.000 TL
2023 Ocak fiyatı: ---

RENAULT
Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg

2022 Aralık fiyatı: 373.900 TL
2023 Ocak fiyatı: ---

Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg

2022 Aralık fiyatı: 466.000 TL
2023 Ocak fiyatı: ---

Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg

2022 Aralık fiyatı: 526.000 TL
2023 Ocak fiyatı: ---

RENAULT
Captur Touch 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg

2022 Aralık fiyatı: 742.000 TL
2023 Ocak fiyatı: ---

Touch Plus 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg

2022 Aralık fiyatı: 762.000 TL
2023 Ocak fiyatı: ---

Icon 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg

2022 Aralık fiyatı: 790.000 TL
2023 Ocak fiyatı: ---

SUZUKİ
SWIFT HİBRİT 1.2 MHEV CVT GL Techno (Tek Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 -

2022 Aralık fiyatı: 562.026 TL
2023 Ocak fiyatı: 615.000 TL

1.2 MHEV CVT GL Techno (Çift Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 - 621.000 TL

1.2 MHEV CVT GLX Premium (Tek Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 - 665.000 TL

1.2 MHEV CVT GLX Premium (Çift Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 - 671.000 TL

TOYOTA
Corolla 1.5 Vision

2022 Aralık fiyatı: 607.050 TL
2023 Ocak fiyatı: 642.000 TL

COROLLA 1.5 Vision Multidrive S

2022 Aralık fiyatı: 633.750 TL
2023 Ocak fiyatı: 670.300 TL

COROLLA 1.5 Dream

2022 Aralık fiyatı: 671.150 TL
2023 Ocak fiyatı: 709.900 TL

COROLLA 1.5 Dream Multidrive S

2022 Aralık fiyatı: 697.850 TL
2023 Ocak fiyatı: 738.150 TL

COROLLA 1.5 Flame Multidrive S

2022 Aralık fiyatı: 742.150 TL
2023 Ocak fiyatı: 785.000 TL

TOYOTA
YARIS 1.0 Vision

2022 Aralık fiyatı: 459.750 TL
2023 Ocak fiyatı: 517.200 TL

Yaris 1.5 Dream Multidrive S

2022 Aralık fiyatı: 623.250 TL
2023 Ocak fiyatı: 659.750 TL

1.5 Dream X-Pack Multidrive S

2022 Aralık fiyatı: 661.500 TL
2023 Ocak fiyatı: 700.300 TL

1.5 Flame Multidrive S

2022 Aralık fiyatı: 672.100 TL
2023 Ocak fiyatı: 711.500 TL

1.5 Flame X-Pack Multidrive S

2022 Aralık fiyatı: 699.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 740.050 TL

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Araç Otomobil fiyat liste ucuz

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