Memur ve emeklilere seyyanen zam yapılacak mı? Yüzde 30 zam sonrası dikkat çeken açıklama! “Yüzde 15 ek zam”

Memur ve emekli ek zammı için araştırmalar hız kazandı. Memur ve emekli maaşlarına ocak ayında yeni yıl zammı yapıldı. Yüzde 30 zam ile beraber en düşük emekli maaşı 5500 TL’ye yükseltildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın maaş artışı açıklamasının ardından gözler seyyanen zamma çevrildi. Konu ile ilgili Altın Piyasaları Uzmanı ve ekonomi köşe yazarı İslam Memiş dikkat çeken bir açıklama yaptı.

“YÜZDE 15 EK ZAM”

İslam Memiş sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Mart ortası emekli ve memura yüzde 15 ilave zam. Mayıs ilk haftası seçim. Beklentim bu yönde" dedi.

SEYYANEN ZAM TALEBİ

Öte yandan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'den dikkat çeken bir 'seyyanen ücret artışı' çıkışı gelmişti.

Kahveci, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memur maaşları ve memur emeklisi aylıklarına dün yüzde 25 zam açıkladığını anımsatarak, bu oranın artırılması yönünde başta sosyal medya üzerinden olmak üzere talepte bulunduklarını dile getirmişti. Kahveci’nin açıklaması şu şekildeydi:

“BEKLENTİLERİ KARŞILAMAMIŞTIR”

"Sayın Cumhurbaşkanının bugün (3 Ocak) yaptığı açıklamada, maaş artış oranının yüzde 30'a çıkarılmasıyla önemli bir adım atılmış ancak kamu çalışanlarının beklentilerini karşılamamıştır. Gelinen bu noktada, kamu çalışanlarına ve emeklilerimize seyyanen bir ücret artışı yapılması, yaşanan ücret adaletsizliğinin ve gelir kaybının giderilmesi anlamında en doğru yaklaşım olacaktır."

