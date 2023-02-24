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2023 mazot gübre desteği ödemeleri yattı mı? Mazot gübre desteği ne zaman yatacak, hangi tarihte?

24.02.2023 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mazot gübre desteği ödemelerinin ne zaman yapılacağı tüm ödenek bekleyen çiftçiler tarafından merak ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal destek ödemeleriyle ilgili olarak yaptığı açıklamada deprem bölgesindeki üreticilere destek olmak adına her türlü tedbirin alınmaya devam edildiğini açıkladı ve ödemeler hakkında bilgiler verdi. Bu kapsamda 2023 mazot gübre desteği ödemeleri yattı mı? Mazot gübre desteği ne zaman yatacak, hangi tarihte? gibi soruların yanıtları da araştırılmaya başlandı

2023 mazot gübre desteği ödemeleri yattı mı? Mazot gübre desteği ne zaman yatacak, hangi tarihte?

Şubat ayının son günlerinde mazot gübre desteği ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak edilmeye başlandı. Deprem bölgesindeki üreticilere destek olmak için her türlü tedbirin alınmaya devam edildiğini belirten, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi mazot ve gübre desteği ödemeleri için şubat ayının son haftasını işaret etmişti. Peki, 2023 mazot gübre desteği ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte tüm merak edilenler...

2023 MAZOT GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ YATTI MI?

Şubat ayı mazot ve gübre destek ödemeleriyle ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan gelen açıklama şu şekilde;

mazot gübre 2

"2022'den itibaren ayni olarak verilmeye başlanan mazot ve gübre destekleri, depremden etkilenen 10 ilimiz için nakit olarak ödenecektir.

Bu kapsamda toplam tutarı 2,8 milyar TL olan mazot ve gübre destekleri, Şubat ayı sonuna kadar çitçilerimizn hesaplarına yatırılacaktır."

Ayrıca açıklamada 2023 üretim yılı ÇKS başvurusunu yapan üreticilerin 28 Şubat 2023 olan ürün güncelleme son başvuru tarihinin de 8 Mayıs 2023'e kadar uzatıldığı ifade edildi.

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