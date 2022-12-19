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2023 MEMUR ZAMMI ne kadar olacak? Memur maaş zammı 2023 için geri sayım başladı!

19.12.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur zammı Aralık ayının sonu yaklaşırken hükümetten peş peşe gelen açıklamalar nedeniyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Aralık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından devlet kurumlarında memur olarak çalışan kişilerin de zam oranı şekillenmiş olacak. Peki, memur zammı ne kadar olacak? Yeni yılda 6 aylık enflasyon farkıyla memur maaşı kaç TL olacak?

2023 MEMUR ZAMMI ne kadar olacak? Memur maaş zammı 2023 için geri sayım başladı!

Memur zammı için geri sayım devam ediyor. Bilindiği üzere Aralık ayı enflasyon verileri zam oranını etkileyecek. Öte yandan bugün asgari ücret ile ilgili konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, hem işçilerin hem de işverenlerin ödeyebileceği sınırdaki bir beklentiyi gerçekleştirmiş olmayı ümit ettiğini ifade etti. Peki, Memur zammı ne kadar olacak? Yeni yılda 6 aylık enflasyon farkıyla memur maaşı ne kadar olacak?

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MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK 2023?

Memur zammı için 2 unsur önemlidir. Birincisi 6. dönem toplu sözleşmesindeki yüzde 8 zam, diğeri de bahsi geçen sözleşmede bulunan maddeye göre bu senenin son 6 altı ayındaki enflasyon farkı.

Yüzde 8’lik zam halihazırda cepte iken enflasyon farkının belli olması için haziran, temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarının enflasyon rakamlarının belli olması gerekiyor.

Enflasyon farkının netleşmesi için haziran, temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarının enflasyon rakamlarının yayımlanması gereklidir.

Türkiye İstatistik Kurumu Aralık ayının ilk haftasında eKasım ayı nflasyon verilerini yayımladı.

Böylelikle, son yapılan bu açıklama ile 5 aylık enflasyon verileri netleşti. Aralık ayının enflasyon rakamları için geri sayım sürüyor. Bu rakamların açıklanmasıyla enflasyon farkı ortaya çıkarken memur ve emekli maaş zammı da netleşmiş olacak.

TÜİK TARAFINDAN YAYIMLANAN 5 AYLIK ENFLASYON ORANLARI YÜZDE KAÇ?

Temmuz ayı enflasyonu yüzde 2,37
Ağustos ayı enflasyonu yüzde 1,46
Eylül ayı enflasyonu yüzde 3,08
Ekim ayı enflasyonu farkı 3,54
Kasım ayı enflasyonu 3,51 oldu.

TÜİK tarafından yayımlanan veriler doğrultusunda yapılan 5 aylık enflasyon farkı hesaplamalarına göre memurun 5 aylık enflasyon farkı 15,11 olarak hesaplanmıştır.

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