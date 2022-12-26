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2023 MEMUR ZAMMI ne kadar olur? Ocak ayında memur maaşları ne olacak? İşte Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları ile en düşük ve en yüksek maaşlar

26.12.2022 20:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur maaş zammı 2023 heyecanı devam ediyor. Ocak ayında zamlı maaş alacak olan memurlar şimdiden zam oranının yüzde kaç olacağını araştırmaya başladılar bile. Kasım ayından itibaren enflasyon farkı yüzde 15,11 oranında açıklanırken 2 Ocak günü açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon rakamlarının ardından son 6 aylık enflasyon farkı netleşecek. Bu sayede maaşlara yapılacak olan zam oranı da netlik kazanacak. İşte konu hakkında tüm detaylar...

2023 MEMUR ZAMMI ne kadar olur? Ocak ayında memur maaşları ne olacak? İşte Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları ile en düşük ve en yüksek maaşlar

2023 memur zammı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Enflasyon oranlarına göre şekillenecek olan memur zammı 2 Ocak günü TÜİK verilerinin açıklanmasının ardından belli olacak. Aralıkta enflasyon, yüzde 3 artarsa 6 aylık enflasyon yüzde 17.5, enflasyon farkı yüzde 9.8’e olacak. Peki, 2023 memur zammı ne kadar olacak? Ocak ayında memur maaşları ne olur? İşte en düşük ve en yüksek maaşı hesaplaması...

ERDOĞAN'DAN MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI

Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memur ve emekli maaşlarına ilişkin açıklamada bulundu. "Yeni asgari ücretin çalışanlarımıza, işverenlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizin kazancını çalışanlar başta olmak üzere milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız" diyen Erdoğan şunları söyledi:

"Memur ve emekli maaş artışlarını da yine bu yaklaşımla yapacağız. Amacımız bir sonraki yıl yani 2024'te ülkemizi tek haneli enflasyon rakamlarına kavuşturmaktır. Ülkemizin tüm potansiyelini sonuna kadar kullanıyoruz. Fiyat artışlarının tüm kesimlerin refahlarında yol açtığı kayıpları telafi edip üzerine çıkana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Fırsatçılık peşinde koşanları da asla affetmeyeceğiz."

MEMUR VE EMEKLİ İÇİN 5 AYLIK KESİNLEŞEN ZAM ORANI

SGK ve Bağ-Kur emeklileri için ilk 6 aylık zam oranı yüzde 42,35 olmuştu. En düşük emekli maaşı ise 3.500 TL’ye yükseltilmişti. Memur ve memur emeklileri içinse yüzde 34,85 enflasyon farkı ve yüzde 7'lik toplu sözleşme zammı ile Temmuz ayı toplam zam oranı yüzde 41,69 olarak belirlendi. Yılın ikinci yarısında ise ilk 5 aylık rakamlar netleşti. Kasım enflasyonu sonrası SGK ve Bağ-Kurlu emekliler için oran yüzde 14,04 oldu. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 15,11 zammı cebine koydu.

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REFAH PAYI DA VERİLECEK

Tüm bu gelişmelerin yanında Ocak zammına ilave olarak refah payı ve ek gösterge farklı ile ek zamların da yapılması söz konusu. Öte yandan 6 aylık enflasyon farkı ile memur ve emekli maaşı hesaplama için tahminler de yapılmaya başlandı. En düşük emekli maaşı için asgari ücret oranında artış talep edilirken, ihtimaller de tek tek sıralandı.

ZAM FORMÜLLLERİ SIRALANDI

Aralık ayı enflasyonunun yüzde 3 olarak gelmesi ile SGK ve Bağ-Kurluların emekli maaşının yüzde 17,5, yüzde 4 gelmesi halinde yüzde 18,6, yüzde 5 gelmesi halinde ise yüzde 19,8 artması bekleniyor. Memur ve memur emeklilerinin maaşları içinse yüzde 3’lük Aralık enflasyonu yüzde 18,6, yüzde 4’lük enflasyonu yüzde 19,7 ve yüzde 5’lik enflasyon yüzde 21 zam olarak yansıyacak.

2023 MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur maaş zammı, her yıl iki kez 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı oranında netlik kazanıyor. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gündeminde yer alan memur zammı için gözler Ocak ayında açıklanacak olan enflasyon verilerine çevrilmiş durumda.

TÜİK tarafından 2 Ocak günü açıklanacak olan enflasyon rakamlarının ardından memur maaşlarına yapılacak zam oranı belli olmuş olacak.

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MEMUR ZAMMI SON ENFLASYONA GÖRE HESAPLANDI!

Kasım ayı enflasyon rakamları sonrası 5 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Yapılan hesaplamalara göre; 5 aylık memur zammı yüzde 15,11 civarında oldu.

Öte yandan sosyal refah düzenlemesi sonrası oranın artış göstereceği öngörülüyor.

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EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Memur maaşı için zam tahminleri yapılıyor. Olası zam tahminlerine göre en düşük memur maaşının 10 bin liranın üzerine çıkması bekleniyor.


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