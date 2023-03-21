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2023 ÖĞRETMEN ATAMA KONTENJANLARI: 45 bin öğretmen atama takvimi ve kontenjanları açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmen adaylarına müjde!

21.03.2023 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğretmen atama kontenjanları, sözleşmeli öğretmen adaylarının beklentileri üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz gün yaptığı açıklamanın ardından merak konusu oldu. "Buradan sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitim sisteminin kalitesini artırmak ve eğitim kadrolarını güçlendirmek için atama yapacaklarını açıkladı. 2023 Öğretmen atama kontenjanları internette araştırılıyor. Peki, 45 bin öğretmen atama takvimi ve kontenjanları açıklandı mı?

2023 ÖĞRETMEN ATAMA KONTENJANLARI: 45 bin öğretmen atama takvimi ve kontenjanları açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmen adaylarına müjde!

Öğretmen atama kontenjanları ile ilgili detaylar öğretmen adayları tarafından merak konusu oldu. 45 bin yeni öğretmen ataması yapılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, atanacak öğretmenlerin öncelikle afet bölgelerinde görevlendirileceğini ifade etti. İşte 45 bin öğretmen atama takvimi ve kontenjanları ile ilgili detaylar...

öğretmen atamaları

2023 ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğretmen atama takvimi, kontenjanları ve branş dağılımı hakkında henüz detaylı bir açıklama gelmedi. Konu hakkında güncel açıklamalar gelir gelmez haberimizin içerisinde yer alacaktır.

45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından öğretmen atamasına ilişkin bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında "Sevgili vatandaşlarım, eğitim camiamızın değerli üyeleri, buradan sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak, eğitim kadromuzu daha da güçlendirmek için 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız. Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz. Tüm öğretmenlerimize, ailelerine, öğrencilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "45 bin yeni öğretmen atama kararı; ülkemize, milletimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun. Atama takvimi ve branş dağılımını en kısa sürede açıklayacağız. Eğitim ailemizin her zaman yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum." dedi.

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BAKAN ÖZER'EN 45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından yaptığı açıklamada "45 bin yeni öğretmen atama kararı; ülkemize, milletimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun. Atama takvimi ve branş dağılımını en kısa sürede açıklayacağız. Eğitim ailemizin her zaman yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum." ifadelerine yer verdi.

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