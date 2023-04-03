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2023 Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Tarih belli oldu

03.04.2023 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala emekli bayram ikramiyeleri hakkında araştırmalar hız kazandı. 2023 Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar oldu? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, tarih belli oldu mu? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Emekli bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklandı. İşte konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

2023 Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Tarih belli oldu

Emeklilerin bayram ikramiyeleri hakkında araştırmalar hızlandı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan Bayramı'nda emeklilere ikramiye ödemesi yapılacak. Geçtiğimiz yıllarda 1100 TL olarak hesaplara yatırılan bayram ikramiyeleri bu yıl zamlandı. Peki, 2023 Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Tarih belli oldu...

2023 RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE KADAR?

Ramazan Bayramı öncesi emekli bayram ikramiyeleri hakkında araştırmalar hızlandı. 21 Nisan Cuma günü idrak edilecek Ramazan Bayramı öncesi ikramiyelerin ödeneceği tarih belli oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında, zamlı bayram ikramiyelerinin yatırılacağı tarih açıklandı.

2023 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesi bayram öncesi Nisan ayı içerisinde hesaplara aktarılacak. Ödemelerin 20 Nisan tarihinden 1 hafta öncesinde yapılacağı tahmin ediliyor.

ikramiye

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekli bayram ikramiyelerine yapılacak olan zam oranı, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş tarafından geçtiğimiz günlerde açıklandı. Yapılan açıklamaya göre; Emekliye bayram ikramiyesi 1100 liradan 2 bin liraya çıkarılmış oldu. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emeklilere 2 bin lira bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak.

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BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLER ALABİLİR?

Şehit yakınları ve gaziler

SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

Ölüm aylığı alanlar

Şeref aylığı alanlar

Geçici köy korucuları

Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

Şampiyon sporcular,

Terörden zarar görmesi sebebiyle aylık bağlanan siviller ve yaşamını yitirenlerin hak sahipleri.

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