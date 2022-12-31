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2023 YENİ YIL MESAJLARI BURADA! Sevgiliye, eşe, arkadaşa, en güzel yeni yıl dilekleri ve resimli yılbaşı mesajları

31.12.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 yeni yıl mesajları, resimli, kısa - uzun seçenekleriyle WhatsApp ve Telegram gibi mesajlaşma uygulamalarının yanı sıra Instagram ve Facebook gibi sosyal medya platformlarında paylaşımda bulunmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Sevgiliye, eşe, arkadaşa gönderilebilecek en güzel yeni yıl dilekleri ve resimli yılbaşı mesajları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 2023'e özel resimli yeni yıl mesajları...

2023 YENİ YIL MESAJLARI BURADA! Sevgiliye, eşe, arkadaşa, en güzel yeni yıl dilekleri ve resimli yılbaşı mesajları

Yeni yıl mesajları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bugün sevdiklerini mutlu etmek isteyen birçok kişi internette en güzel yeni yıl dilekleri ve resimli yılbaşı mesajları ile ilgili araştırma yapıyor. Bizde sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz en etkileyici görselleri sizler için derledik. İşte 2023'e özel resimli yeni yıl mesajları...

RESİMLİ YENİ YIL MESAJLARI

Yeni yılın bir önceki yılın tatsız anılarını silmesi dileğiyle. Başarılar hep seninle olsun. 2023 sağlık, mutluluk ve huzur getirsin. Mutlu yıllar.

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Bol kahkaha, mutluluk ve sevinç dolu bir 365 gün dilerim. Tüm güzellikler 2023'te seninle olsun. Mutlu yıllar!

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Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle. 2023 herkese mutluluk getirsin. Yeni yılı kutlu olsun.

Yeni yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğimle.

Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla.. Nice Yıllara!

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Sevgilim 2023 de bizim yılımız olsun. Aşk, sevgi ve tutku dolu yıllar bizimle olsun. İyi ve sağlıklı seneler!

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Yeni yılda tüm beklentilerinin gerçekleşmesini diliyorum. Başarı ve bol kazançlı bir sene olsun. Mutlu yıllar dostum!

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2023 yılının sna ve tüm sevdiklerine mutluluk, başarı ve sağlık getirmesini diliyor, ailene saygılarımı ve iyi dileklerimi sunuyorum. Mutlu yıllar.

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Yeni yılın kutlu olsun sevgilim! Bu yıl yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın. Seni seviyorum. Mutlu yıllar...

Sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yіne de sevgі dolu nіce yıllara!

2023'te sevinçsiz bir günün olmasın. İçinde tükenmeye yüz tutmuş umutlar gün yüzüne çıksın. Tüm dileklerin bir bir gerçekleşsin. Mutlu yıllar!

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Geleceğin ilk adımı olan yeni yılın sana ve sevdiklerine başarı, mutluluk ve aşk getirmesi dileğiyle. İyi ki varsın. Mutlu seneler diliyorum.

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2023 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalacak. 2023 daha fazla umut, daha fazla sevinç, daha fazla mutluluk getirsin. Yaşamında güzel yıllar, mutlu yarınlar, gerçek dostluklar hep seninle olsun. Mutlu Yıllar!!

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Yeni yılın kellere saç, hastalara ilaç, züğürde para, sıvacıya mala, işsize iş, dişsize diş, olmayana çocuk, üşüyene gocuk, kolaya buz, yemeğe tuz, nazar değmişe hoca, evde kalmışa koca, dırdırcıya akıl, onu çekene sabır vermesini dilerim. Mutlu yıllar.

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Barış, mutluluk ve beraberlik dolu yeni bir yıl için en içten selamlar gönderiyorum sana Yeni yılın kutlu ve mutlu olsun

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Hiç hata yapmayan insan genellikle hiçbir şey yapamaz. 2023 yılında hatalarımızın az, başarılarımızın devamlı olması dileğiyle mutlu yıllar..

Yeni yılda hatalarımızın az, başarılarımızın ise çok olması dileğiyle... Mutlu seneler!

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2023'te de hiç ümitsiz kalmaman ve kurduğun tüm düşlerin gerçekleşmesi dileğiyle. Seni seviyorum.

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