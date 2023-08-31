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2024 MEMUR ZAMMI ENFLASYON FARKI: Memur maaş zammı enflasyon farkı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?

31.08.2023 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur maaş zammı ile ilgili beklenen son dakika açıklaması yapıldı. Böylelikle, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşme süreci Hakem Heyeti nihai kararı ile son bulmuş oldu. 2024 yılının ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025 yılının ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak. Birçok kişi 2024 memur zammı enflasyon farkını araştırıyor. Peki, memur maaş zammı enflasyon farkı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?

2024 MEMUR ZAMMI ENFLASYON FARKI: Memur maaş zammı enflasyon farkı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?

Memur maaş zammı ile ilgili beklenen son dakika açıklaması yapıldı. Böylelikle, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşme süreci Hakem Heyeti sürecinin nihai kararı ile son bulmuş oldu. 2024 yılının ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025 yılının ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak. Birçok kişi 2024 memur zammı enflasyon farkını araştırıyor. Peki, memur maaş zammı enflasyon farkı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?

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MEMUR VE EMEKLİ MEMUR ZAM ORANLARI BELLİ OLDU

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşme süreci Hakem Heyeti nihai kararı ile sona erdi. Mali hakları görüşmek üzere bugün son kez toplanan kurul, bu toplantıda, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2024 ve 2025'te yapılacak zam oranını kararlaştırdı.

Konuya ilişkin duyuruya göre; 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak.

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EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük memur maaşının 22.017 TL'den 32 bin TL seviyelerine yükselmesi bekleniyor.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

En düşük memur emeklisi maaşı da 9.876 liradan 14.500 lira seviyelerine gelecek.

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MEMUR MAAŞI ZAM ORANI, SGK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN BAZ ALINACAK

Meclis'in Ekim ayında açılması ile emekliye seyyanen zam yapılmasının söz konusu olduğu Ankara kulislerinde sıkça konuşuluyor. Burada memur maaşı zammı oranlarının SGK ve Bağ-Kur emeklileri için referans alınması bekleniyor. En düşük emekli maaşının ise Hazine desteği ile 10 bin TL'ye çıkarılması gündemde yer alıyor. Emekliye kademeli zam ise masada yeniden formül olarak yerini aldı. Buna göre emeklilerin kök maaşlarına yüzde 45, yüzde 40, yüzde 35 ve 30 zam verilmesi gündemde olacak.

OCAK 2024'TE MESLEKLERE GÖRE ZAMLI MEMUR MAAŞLARI

zamlı memur

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