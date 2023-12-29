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2024 tarifesi belli oldu; arabuluculuk ücretlerine zam

29.12.2023 10:22 | Son Güncelleme:
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Arabuluculuk faaliyetleri için 2024'te yapılacak ödemeye ilişkin asgari ücret tarifesi belirlendi. Arabuluculuk ücretlerine zam geldi. Tarife 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle geçerli olacak.

2024 tarifesi belli oldu; arabuluculuk ücretlerine zam

Arabuluculuk faaliyetleri için 2024 yılında uygulanacak asgari ücret tarifesi netleşti. Resmi Gazete'de yayımlanan tarifeye zam geldi. Kira uyuşmazlıklarında arabulucu ücreti 580 liradan başlıyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan 2024 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi'ne göre, aile hukuku, işçi/işveren ve tüketici uyuşmazlıklarında, 2 kişinin taraf olması durumunda taraf başına bir saati 520 lira, 3-5 kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin bir saati 1100 lira, 6-10 kişinin taraf olması durumunda taraf gözetmeksizin bir saati 1200 lira, 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin bir saat için 1300 lira ödenecek.

Ticari uyuşmazlıklarda 2 kişinin taraf olduğu işlemlerde saat ücreti 900 lira olacak. Taraf sayısı 3-5 kişi olan uyuşmazlıklar için ücret 1900 lira, 6-10 kişi için 2000 lira, 11 ve üzeri için ise 2100 lira olarak belirlendi.

Kira, komşu hakkı ve Kat Mülkiyeti Kanunu'ndan kaynaklanan uyuşmazlıklarda ise 2 kişinin taraf olması durumunda taraf başına bir saati 580 lira, 3-5 kişinin taraf olması durumunda bir saati taraf sayısı gözetmeksizin 1200 lira, 6-10 kişinin taraf olması durumunda bir saati taraf sayısı gözetmeksizin 1300 lira, 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin bir saat için 1400 lira olacak.

Konusu para olmayan veya para ile değerlendirilemeyen diğer tür uyuşmazlıklarda ise 2 kişinin taraf olduğu durumlarda saatlik ücret 550 lira olarak belirlendi.

Konusu para olan veya para ile değerlendirilen hukuki uyuşmazlıklarda ise üzerinde anlaşılan miktarın ilk 200 bin liralık kısmı için bir arabulucu görev yaparsa yüzde 6, birden fazla arabulucu görev yaparsa yüzde 9'u ücret olacak.

Yeni ücret tarifesi 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek.

(AA)


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