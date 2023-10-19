FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 2024’te kim, ne kadar vergi ödeyecek? Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt ÖTV’sinden MTV’sine kalem kalem belli oldu

2024’te kim, ne kadar vergi ödeyecek? Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt ÖTV’sinden MTV’sine kalem kalem belli oldu

19.10.2023 09:17 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

2024 yılı bütçesinde gelecek yıl vergi gelirlerinde yüzde 73 oranında artış hedefleniyor. Bu yıl yüzde 155 oranında artan akaryakıt ve doğal gazdan alınan özel tüketim vergisi gelirlerinin 2024 yılında da yüzde 129 oranında artacağı öngörüldü. Motorlu Taşıtlar Vergisi’nden (MTV) 2024’te 69 milyar lira gelir bekleniyor. Bu yıla göre yüzde 3.5 oranında azalma olacağı görülse de bunun ek MTV’den dolayı oluşan baz etkisinden kaynaklandığı ifade ediliyor.

2024’te kim, ne kadar vergi ödeyecek? Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt ÖTV’sinden MTV’sine kalem kalem belli oldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanlığına sunulan 2024 bütçesinin ana hatlarını açıkladı. Meclis’e sunulan bütçe cetvellerinde 2024 yılı için hangi kalemlerden ne kadar vergi geliri beklendiği konusunda önemli ayrıntılar yer aldı. Bütçedeki bu ayrıntılar gelecek yıl vatandaşların ödeyeceği vergiler konusunda fikir verdi.

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, bu yıl Temmuz ayında TBMM’de kabul edilen 1 trilyon 119 milyar liralık ek bütçe ile vergi gelirlerinde de artış yaşandı. 2023 yılı için başlangıçta 3 trilyon 673.7 milyar lira olarak öngörülen toplam vergi gelirlerinin yıl sonunda 4 trilyon 824.2 milyar lira olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.

0x0-son-dakika-emekli-ve-memur-zammi-belli-oldu-iste-yeni-rakamlarla-beraber-meslek-meslek-yeni-memur-maaslari-tablosu-1641202120785

VERGİ GELİRLERİNDE ENFLASYONUN ÜZERİNDE ARTIŞ

Merkez Bankası’nın son enflasyon raporunda 2023 yıl sonu enflasyonu orta noktası yüzde 58 olmak üzere yüzde 54-62 olarak tahmin edilirken, Para Politikası Kurulu, bandın üst sınırına yakın, yani yüzde 62 civarında enflasyon tahmininde bulundu. Orta Vadeli Program’da (OVP) ise 2023 yıl sonu enflasyonu yüzde 65 olarak tahmin edildi. Merkez Bankası enflasyon raporunda, OVP’de ve bütçede 2024 yılı enflasyonu da yüzde 33 tahmin ediliyor.

TBMM’ye sunulan bütçede 2024 yılı gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) deflatörü yüzde 55.3 olarak öngörüldü. Buna karşılık, 2023 yılında yüzde 78.39 oranında artan vergi gelirlerinin 2024 yılında da yüzde 72.79 oranında artması hedeflendi. Buna göre, 2022 yılında 2.7 trilyon lira olan vergi gelirlerinin bu yıl 4.8 trilyon lira olacağı tahmin edilirken, 2024 yılında da 8.3 trilyon lira olması öngörüldü.

0x0-emekli-ve-memura-refah-payinda-son-dakika-nisana-kadar-basvuran-eytliler-de-alacak-1688960262677

AKARYAKIT ÖTV’Sİ ARAÇ SAHİPLERİNİ ÜZECEK

Bu yıl en yüksek vergi geliri artışı petrol ve doğalgazdan alınan özel tüketim vergisinde (ÖTV) oldu. 2022 yılında 77.7 milyar lira olan akaryakıttan alınan ÖTV gelirlerinin 2023 yılında başlangıçta 85.9 milyar lira olması öngörülüyordu. Ancak, Temmuz ayında yapılan vergi artışı dolayısıyla bu kalemden elde edilecek vergi gelirinin 2023 yıl sonunda 198.4 milyar liraya ulaşması bekleniyor. Bu da geçen yıla göre yüzde 155.34 oranında artış anlamına geliyor. Akaryakıt ÖTV’sinden elde edilecek gelirin 2024 yılında da yüzde 129.39 oranında artarak 455.1 milyar lira olması hedefleniyor. Gelecek yıl en yüksek vergi artışı bu kalemden bekleniyor.

iStock-1496112885

2024 MOTORLU TAŞIT VERGİSİ NE OLACAK?

İlk defa araç alırken ödenen motorlu taşıt ÖTV gelirlerinin bu yılın sonunda yüzde 106.98 oranında artarak 167.6 milyar liradan 346.9 milyar liraya yükseleceği tahmin ediliyor. 2024 yılında otomotiv sektöründe daralma beklentisinin de etkisiyle motorlu taşıt ÖTV gelirlerindeki artışın yüzde 43.61’de kalması ve 498.2 milyar lira olması öngörülüyor.

Bu yıl motorlu taşıt sahipleri iki defa vergi ödediler. Ek motorlu taşıtlar vergisi (MTV) dolayısıyla 2023 yılı için başlangıçta 38.8 milyar lira olarak öngörülen gelirlerin yıl sonunda 71.5 milyar lira olacağı tahmin ediliyor. Gelecek yıl ise MTV’den 69 milyar lira gelir bekleniyor. Bu yıla göre yüzde 3.5 oranında azalma olacak görünüyor ancak bu azalma ek MTV’den dolayı oluşan baz etkisinden kaynaklanıyor.

iStock-1546804635

SİGARA VE ALKOL VERGİSİ GELİRLERİNDE YÜZDE 70’İN ÜZERİNDE ARTIŞ

Alkollü içkilerden alınan ÖTV gelirlerinin bu yıl yüzde 43.64 oranında artarak 63.2 milyar lira olması bekleniyor. Gelecek yıl ise yüzde 70.25 oranında artışla 107.6 milyar liralık gelir hedefleniyor. Tütün mamullerinden alınan ÖTV gelirlerinin de bu yıl yüzde 44.52 oranında artışla 146.4 milyar lira olması beklenirken, gelecek yıl yüzde 71.86’lık artışla 251.6 milyar liralık gelir hedefleniyor.

Motorlu taşıt ÖTV’sinde olduğu gibi dayanıklı tüketim mallarından alınan ÖTV gelirlerinde de talepte daralma beklentisinin etkili olduğu görülüyor. 2023 yılında yüzde 114.39 oranında artarak 58.1 milyar lira olan dayanıklı tüketim mallarından alınan ÖTV gelirlerinin gelecek yıl yüzde 47.85 artışla 85.9 milyar lirada kalması bekleniyor.

TÜRK LİRASI (384)

KDV GELİRLERİNDEKİ ARTIŞ ORTALAMANIN ÜZERİNDE

Zengininden yoksuluna tüm vatandaşların satın aldığı mal ve hizmetlerden kesilen katma değer vergisi gelirlerinde de ortalamanın üzerinde artış bekleniyor. Dahilde alınan KDV gelirlerinin 2023 yıl sonunda yüzde 90 artışla 944.9 milyar lira olması beklenirken, 2024 yılında da yüzde 76.80’lik artışla 1 trilyon 670.6 miliyar liralık gelir hedefleniyor.

İthalde alınan KDV gelirlerinin 2023 yılında yüzde 60.88 artışla 931.5 milyar lira olacağı tahmin ediliyor. Gelecek yıl ise yüzde 79.45 oranında artışla 1 trilyon 671.6 milyar lira olması hedefleniyor. Gelecek yılki vergi gelirlerinin yüzde 40’ı dahilde ve ithalde alınan KDV gelirlerinden oluşacak.

TÜRK LİRASI (216)

GELİR VERGİSİ GELİRLERİNDE YÜZDE 70.73 ARTIŞ

Çoğu işçi, memur gibi ücretle çalışanların ödediği vergilerden oluşan gelir vergisinden bu yıl yüzde 94.92 artışla 647.6 milyar lira elde edilmesi beklenirken, gelecek yıl yüzde 70.73 artışla 1 trilyon 206.4 milyar liralık gelir öngörülüyor.

TÜRK LİRASI (248)

İLETİŞİM VERGİSİ HIZ KESECEK

Vatandaşların önemli gider kalemleri arasında yer alan başta cep telefonları olmak üzere haberleşme cihazları için ödediği özel iletişim vergisi gelirleri bu yıl yüzde 134.7 oranında artarak 22.3 milyar lira oldu. Gelecek yıl bu kalemden elde edilecek gelirin yüzde 68.16’lık artışla 37.5 milyar lira olması hedefleniyor.

Hayatımıza yeni giren dijital hizmet vergisi gelirleri yüzde 67.27 artarak 9.2 milyar lira olurken, geleceke yıl yüzde 69.57 artışla 15.6 milyar liraya çıkması bekleniyor. 2021 yılında alınmaya başlanan değerli konut vergisi ise çok ses getirmesine rağmen adeta havada kaldı. 2023 yılında sadece 83 milyon liralık gelir beklenen değerli konut vergisinden gelecek yıl da 115 milyon liralık gelir hedefleniyor.


Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İsrail’in zulmü sonrası güvenli liman altına hücum varİsrail’in zulmü sonrası güvenli liman altına hücum var
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
Altın fiyatlarında ters etki! Uzman isimden gram altın yorumuAltın fiyatlarında ters etki! Uzman isimden gram altın yorumu
Anahtar Kelimeler:
vergi

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

'Büyücülük' araştırması yaptı! Evini böyle yaktı

'Büyücülük' araştırması yaptı! Evini böyle yaktı

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Yasak aşkı karısına söylemekle tehdit edip şantaj yaptı

Yasak aşkı karısına söylemekle tehdit edip şantaj yaptı

Çocuklarının hastane katliamında öldüğünü öğrenen doktor ayakta duramadı

Çocuklarının hastane katliamında öldüğünü öğrenen doktor ayakta duramadı

Camper, Puma, Levi's... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Camper, Puma, Levi's... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.