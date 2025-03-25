2024 yerel seçimlerinden beri bir ilk yaşanmıştı! Türkiye'nin risk primi düşüyor...

19 Mart Çarşamba tarihinde başlayan yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 106 kişi hakkında gözaltın alınmıştı. Tarihi anlar yaşanırken Türkiye'nin Kredi Risk Primi (CDS) 330 puana kadar yükselerek 2024 Mart ayından sonra 12 aylık zirveyi görmüştü.

Ekonomideki yaşanan bu kaos sonrası Merkez Bankası ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan eşzamanlı olarak müdahale geldi.Önlemlerin ardından, Türkiye'nin CDS puanı pazartesi gününden itibaren düşüşe geçti. 330'a kadar yükselen CDS, dün 316'ya gerilerken bu sabah itibariyle de 306'ya düştü.

CDS NEDİR?

Finansal piyasalarda önemli bir gösterge olan CDS (Kredi Risk Primi), bir ülkenin veya kurumun iflas riskini ölçen bir kriter olarak öne çıkıyor. Yatırımcılar, belirli bir borcun ödenmeme riskine karşı sigorta niteliğinde olan bu primi dikkate alarak hareket ediyor.

CDS primi yükseldiğinde, borçlunun kredi riskinin arttığı, düştüğünde ise riskin azaldığı anlamına geliyor. Bu değer; ekonomik istikrar, siyasi gelişmeler ve küresel piyasa koşulları gibi faktörlerden etkileniyor. Yatırımcılar için risk algısının bir barometresi olan CDS, finansal karar alma süreçlerinde kritik bir rol oynuyor.