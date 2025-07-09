2025 ehliyet yenileme ücretleri ve başvuru süreci

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de karayollarında araç kullanabilmek için ehliyet sahibi olma zorunluluğu bulunmaktadır. Sürücü belgesi olarak da adlandırılmış olan ehliyet, bir süre önce yenilenmiş ve eski tip ehliyet kullanan kişilerin yeni tip ehliyete geçmeleri için zorunluluk getirilmiştir. Yapılan son resmi açıklamalara göre eski tip ehliyet sahibi olan vatandaşların mevcut ehliyetlerini yeni tip ehliyetler ile değiştirilmesi için son tarih olarak 31 Temmuz 2025 tarihi verilmiştir. Bu tarihten sonra hala eski tip ehliyet kullananların tespit edildikleri zaman ehliyetlerine el konacağı ve ehliyetlerinin geçersiz kabul edileceği bilinmektedir.

Eski tip ehliyet kullanan kişilerin yeni tip ehliyet almaları için bazı işlemler yapması gerekmektedir. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüklerinden randevu alınarak yeni tip ehliyet sahibi olunabilmektedir. Ancak randevuya gitmeden önce hazır bulundurulması gereken bazı belgeler bulunmaktadır. Ayrıca gerekli olan ödemelerin ilgili kurum ve kuruluşlara yapılması da yeni tip ehliyet almak için gerekli olan şartlar arasında yer almaktadır. Bu şartlara göre şu belgelerin ehliyet randevusu için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüklerine gitmeden önce tamamlanmış olması gerekliliği bulunmaktadır:

1 adet son 6 ay içinde çektirilmiş olan biyometrik fotoğraf

Adli sicil kaydı (E-Devlet sistemi üzerinden alınarak çıktı halinde teslim edilebilmektedir.)

Ehliyet için gerekli tahlillerin yapıldığı sağlık raporu (Aile Sağlığı Merkezinden, aile hekiminden alınabilmektedir.)

Kan grubunun yazılı olduğu kart ya da belge (Sağlık raporunda kan grubu yazıyorsa ek bir belgeye gereksinim olmaz.)

Ehliyet harcının ödendiğini ispatlayan dekont ya da makbuz

Sağlık raporu için gerekli olan ücretin yatırılmış olması

T.C. Kimlik kartı

Eski ehliyet

Henüz yeni tip ehliyet almamış olanlar, ehliyeti yıpranmış ya da eskimiş, kırılmış veya bir şekilde hasar görmüş olanlar, ehliyetini kaybedenler ve benzeri durumlar yaşayanlar bir an önce ehliyet alma işlemi yapmalıdırlar. Kişiler, bunun için gerekli olan ödemeleri yaptıktan ve istenen belgeleri tamamladıktan sonra randevu işlemi ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüklerinden yeni tip ehliyetlerini talep etmek durumundadırlar.

2025 ehliyet yenileme ücreti ne kadar?

Yeni tip ehliyete geçiş yapmak için alınacak olan sağlık raporu ücretli hale getirilmiştir. Sağlık raporu için ödenmesi zorunlu olan belirlenmiş tutarı aile hekimlerinin görev yaptığı sağlık ocaklarının panolarında da yer alan kare kod aracılığı ile ilgili linkten yapılması gerekmektedir. Ehliyet almak için talep edilen sağlık raporu için ödemeler sadece banka kartı ya da kredi kartı ile yapılabilmektedir.

Süre dolmadan önce ehliyet yenileme işleminin yapılabilmesi için ehliyet yenileme harcının da ilgili ve anlaşmalı bankalara yapılması gerekmektedir. Ödemeler ATM aracılığı ile ya da internet hesapları üzerinden yapılabilmektedir. Açıklanan resmi ödeme tablosuna göre ehliyet yenileme ücreti kağıt bedeli ve vakıf hizmet bedeli olarak toplamda 15 TL’dir. Kâğıt bedeli 13 TL vakıf hizmet bedeli ise 2 TL olarak belirtilmiştir. Ancak belirtilen süreyi aşarak hala yeni tip ehliyet almamış olan kişiler temmuz ayının ardından yeni ücretlendirmelere tabi tutulacaklardır.