2025’in ilk merkez bankası toplantısı ve küresel gelişmeler piyasaları sarsıyor: Faiz indirimi, savaş ve ekonomik zorluklar gündemde

☑ 2025’in ilk PPK toplantısı bugün. Bütün kurumların beklentilerinde 250 baz
puanlık indirim var. Faizin %45 seviyesine inmesi bekleniyor.
☑ Trump, Rusya-Ukrayna savaşını bitirmeye yönelik ilk hamlesini yaptı.
Trump, anlaşmaya varılması için Putin’e baskıyı artıracağını ve aksi halde
Rusya’ya yönelik ticaret kısıtlamalarını genişleteceğini duyurdu.
☑ HSBC, perakende sektöründe yönelik dünkü raporunda, enflasyondaki
gerileme ve asgari ücret artışlarının yeterli düzeyde olmaması sebebiyle,
sektörün zorlu bir sınavdan geçebileceğini belirtti.
☑ Dün Bloomberg News’te çıkan habere göre Türkiye Varlık Fonu, LetterOne
Holdings SA tarafından tutulan Turkcell azınlık hissesini satın almayı
değerlendiriyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu
toplantısında faiz kararı ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
2 Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin tüketici güven endeksi ile
2023'e ilişkin yıllık sanayi ve hizmet istatistikleri yatırım harcamaları
bültenini açıklayacak.
3 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü
verilerini açıklayacak.
TCMB, yılın ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını bugün
gerçekleştirecek. Piyasalar, aralık ayında başlayan faiz indirim sürecinin bu
toplantıda da devam edeceğine kesin gözüyle bakıyor. Geçen ay 22 aylık
aranın ardından TCMB faizi 250 baz puan düşürerek yüzde 50 seviyesinden
47,5 seviyesine çekmişti. AA Finans Beklenti Anketi’nde 7 ekonomistin
tamamı, faizin 250 baz puan indirilerek yüzde 45 seviyesine düşürüleceğini
öngörüyor. Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentisi medyanı ise
yüzde 30 seviyesinde.
BloombergHT Anketi’nde ise 25 kurumun katıldığı anketin sonuçlarına göre,
tüm katılımcılar TCMB’nin politikayı gevşetmeye devam edeceğini ve faizin
yüzde 47,5’ten yüzde 45’e inmesini bekliyor. Burada da 2025 sonu faiz
beklentisi ortalama yüzde 30 çıktı. PPK karar metninde, aylık bazda
enflasyonun ana eğiliminde kademeli bir gerileme olduğuna ve yurt içi talebin
yavaşlayarak dezenflasyonu destekleyici seviyelere çekildiğine dikkat
çekilmişti. Arka arkaya ikinci indirim gelse de metinde temkinli ifadeler
görebiliriz.
ABD Başkanı Trump, Rusya-Ukrayna savaşını bitirmeye yönelik hamlelerini
yapmaya başladı. Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin’e, Ukrayna ile savaşı
sonlandıracak bir anlaşmaya varılması için baskıyı artıracağını ve aksi halde
Rusya’ya yönelik ticaret kısıtlamalarını genişleteceğini duyurdu. Trump, Truth
Social platformunda yaptığı açıklamada, “Bir anlaşma sağlanmazsa ve bu
yakında olmazsa, Rusya’nın ABD’ye ve diğer ülkelere sattığı her şeye yüksek
seviyelerde vergi, tarife ve yaptırım uygulamak zorunda kalacağım.” ifadelerini
kullandı. Trump, savaşın kısa sürede sona erebileceğini vurgulayarak, “Ben
başkan olsaydım, bu savaş asla başlamazdı. Hadi bu savaşı bitirelim! Bunu
kolay yoldan veya zor yoldan yapabiliriz. Ancak kolay yol her zaman daha
iyidir.” dedi. Bu açıklamalar, ABD yönetiminin Rusya üzerindeki ekonomik
baskıyı artırarak, Ukrayna’daki savaşı diplomatik yollarla sonlandırma
çabasını hızlandırma hedefini ortaya koyuyor.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de Rusya ile barış görüşmelerinden önce,
ülkesinde konuşlandırılacak etkili bir barış gücünün ABD askerlerini içermesi
gerektiğini vurguladı. Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu kapsamında
Bloomberg Genel Yayın Yönetmeni John Micklethwait ile yaptığı röportajda
Zelenskiy, Avrupa’daki müttefiklerin Putin’e karşı yeterli caydırıcılık
sağlayacak asker gücüne sahip olmadığını, alternatif çözüm arayışlarının ise
NATO ittifakı içinde bölünmelere yol açabileceğini savundu. Zelenskiy, “ABD
olmadan bu mümkün değil. Bazı Avrupalı dostlarımız bunun mümkün
olduğunu düşünse bile bu mümkün değil. Kimse ABD olmadan böyle bir riski
göze almaz.” ifadelerini kullandı. Trump’ın Putin ile doğrudan temaslarına
başlamasıyla birlikte Zelenskiy, Çin’in de Rusya üzerindeki etkisini kullanarak
barış için baskı yapmasını sağlamak istediğini belirtti. Ancak, Çin Devlet
Başkanı Şi Cinping ile iletişimin sınırlı kalmasından dolayı hayal kırıklığına
uğradığını ifade eden Zelenskiy, Şi’nin Putin’i barışa zorlayabileceğinden emin
olduğunu ekledi.
HSBC, perakende sektöründe faaliyet gösteren şirketlerini ele aldığı dünkü
raporunda, enflasyondaki gerileme ve maaş artışlarının beklenen fiyat
artışlarını karşılamaya yeterli düzeyde olmaması sebebiyle, sektörün zorlu bir
sınavdan geçebileceğini belirtti. Banka, tüketicilerin harcanabilir gelirlerindeki
sıkışıklığın, daha “seçici ve dikkatli” harcama alışkanlıklarına yol açacağını,
bunun da perakende şirketlerinde hacim, işlem ve ortalama sepet büyüklüğü
üzerinde baskı yaratabileceğini vurguladı.
Bu kapsamda Anadolu Efes’in yatırım tavsiyesi “AL”dan “TUT”a düşürülürken,
hedef fiyatı 300 TL’den 190 TL’ye çekildi. BİM’de ise “AL” tavsiyesi korunarak
hedef fiyat 650 TL’den 665 TL’ye yükseltildi. Coca Cola İçecek için “AL”
tavsiyesi devam ederken, hedef fiyat 92,73 TL’den 80 TL’ye düşürüldü.
DOCO’da “AL” tavsiyesi sabit kalırken, hedef fiyat 7.050 TL’den 7.750 TL’ye
çıkarıldı. Hepsiburada’nın yatırım tavsiyesi “AL”dan “TUT”a indirilip hedef
fiyatı 3 TL’den 3,5 TL’ye yükseltildi. Mavi’de “AL” ve 125 TL hedef fiyatı aynı
kalırken, Migros’ta “AL” tavsiyesi korunarak hedef fiyat 650 TL’den 700 TL’ye
çıkarıldı. Şok hisselerinde de “AL” ve 65 TL hedef fiyatı korunmaya devam
ederken, Ülker için “AL” tavsiyesinde kalınıp 200 TL olan hedef fiyatın 180
TL’ye çekildiği duyuruldu.
� Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 2024 yılında
banka ve kredi kartlarıyla yapılan harcamalar, bir önceki yıla kıyasla %86
artışla 14 trilyon 867 milyar 249,2 milyon liraya ulaştı. Bu dönemde 2 trilyon
629 milyar 905,8 milyon liralık işlemle market ve AVM kategorisi en yüksek
harcama kalemi olurken, giyim ve aksesuar kategorisi 1 trilyon 56 milyar 172,4 milyon liralık tutarla ikinci, çeşitli gıda ise 1 trilyon 38 milyar 140,3
milyon liralık ödeme ile üçüncü sırada yer aldı.
� Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı ve 2024 yılının tamamına
ilişkin motorlu kara taşıtları verilerini açıkladı. Bu dönemde trafiğe kayıtlı taşıt
sayısında önemli bir artış gerçekleşti. 2024 yılında bir önceki yıla göre trafiğe
kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 13,5 artarak 2 milyon 598 bin 816 adet oldu.
Aynı dönemde trafikten kaydı silinen taşıt sayısı da yüzde 15,6 artışla 36 bin
657’ye yükseldi. Böylece ocak-aralık döneminde trafikteki toplam taşıt sayısı,
2 milyon 562 bin 159 adetlik artış ile yıllık bazda yüzde 13,4’lük yükseliş
kaydetti. 2024’te trafiğe kaydı yapılan 1 milyon 14 bin 830 adet otomobilin
yüzde 60,8’i benzinli, yüzde 16,7’si hibrit, yüzde 11,3’ü dizel, yüzde 10,2’si
elektrikli ve yüzde 1,0’ı LPG’li olarak kayıtlara geçti.
� Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde, Davos’ta katıldığı
Dünya Ekonomik Forumu kapsamındaki röportajında, bankanın para
politikasında aşamalı ve düzenli bir yol izlediğini ifade ederek “Kendimizi
trendin gerisinde görmüyoruz. Bu tür düzenli, kademeli bir yoldayız.” dedi.
Yüksek hizmet enflasyonu ve güçlü ücret artışlarının endişe verici unsurlar
olduğunu kabul eden Lagarde, enflasyonun yüzde 2 hedefine ulaşmasının
“görünür” olduğunu ve dezenflasyon sürecinin devam ettiğini belirtti. Ayrıca,
AMB olarak ABD Başkanı Donald Trump’ın ekonomik planlarının ABD
enflasyonunu körüklemesi ve bunun Avrupa’ya domino etkisi yaratması
ihtimali konusunda “aşırı endişeli” olmadıklarını vurguladı.
� Dün Bloomberg News’te çıkan habere göre Türkiye Varlık Fonu (TVF),
yaptırıma tabi Rus milyarderler Mikhail Fridman ve Petr Aven'in kısmen sahip
olduğu LetterOne Holdings SA tarafından tutulan Turkcell İletişim
Hizmetleri'ndeki azınlık hissesini satın almayı değerlendiriyor. Konuyla ilgili
bilgi sahibi olan kaynaklara göre TVF, LetterOne ile %19,8’lik hisse için
potansiyel bir teklif üzerinde görüşmelere başladı. Ancak LetterOne’ın bu
hisselerini satmaya istekli olup olmadığı henüz belirsiz. Kaynaklara göre, TVF,
Turkcell’in New York Borsası’nda da listelenmiş olması nedeniyle
yaptırımların potansiyel risklerine dair endişe taşıyor.
� TAV Havalimanları, Kuveyt Sivil Havacılık İdaresi tarafından düzenlenen
Kuveyt Uluslararası Havalimanı Terminal 4 işletme ve bakım hizmeti ihalesine
teklif sunduğunu Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Şirketten
yapılan açıklamada, “Yönetim Kurulumuzun söz konusu ihaleye ilişkin 7
Aralık 2024 tarihli kararının açıklanması, gizliliği korunması gereken bir
sürecin olumsuz etkilenmemesi, Şirketimizin yasal hak ve menfaatlerinin
korunması ve henüz kesinleşmeyen bir süreçle ilgili yatırımcıların yanıltılması
risklerinin önlenmesi gerekçeleriyle ertelenmiştir.” ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Fintables
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