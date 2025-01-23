2025’in ilk merkez bankası toplantısı ve küresel gelişmeler piyasaları sarsıyor: Faiz indirimi, savaş ve ekonomik zorluklar gündemde

☑ 2025’in ilk PPK toplantısı bugün. Bütün kurumların beklentilerinde 250 baz

puanlık indirim var. Faizin %45 seviyesine inmesi bekleniyor.

☑ Trump, Rusya-Ukrayna savaşını bitirmeye yönelik ilk hamlesini yaptı.

Trump, anlaşmaya varılması için Putin’e baskıyı artıracağını ve aksi halde

Rusya’ya yönelik ticaret kısıtlamalarını genişleteceğini duyurdu.

☑ HSBC, perakende sektöründe yönelik dünkü raporunda, enflasyondaki

gerileme ve asgari ücret artışlarının yeterli düzeyde olmaması sebebiyle,

sektörün zorlu bir sınavdan geçebileceğini belirtti.

☑ Dün Bloomberg News’te çıkan habere göre Türkiye Varlık Fonu, LetterOne

Holdings SA tarafından tutulan Turkcell azınlık hissesini satın almayı

değerlendiriyor.

MERKEZ BANKASI KARARI BEKLENİYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu

toplantısında faiz kararı ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

2 Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin tüketici güven endeksi ile

2023'e ilişkin yıllık sanayi ve hizmet istatistikleri yatırım harcamaları

bültenini açıklayacak.

3 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü

verilerini açıklayacak.

FAİZ BEKLENTİLERİ KONUŞULUYOR

TCMB, yılın ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını bugün

gerçekleştirecek. Piyasalar, aralık ayında başlayan faiz indirim sürecinin bu

toplantıda da devam edeceğine kesin gözüyle bakıyor. Geçen ay 22 aylık

aranın ardından TCMB faizi 250 baz puan düşürerek yüzde 50 seviyesinden

47,5 seviyesine çekmişti. AA Finans Beklenti Anketi’nde 7 ekonomistin

tamamı, faizin 250 baz puan indirilerek yüzde 45 seviyesine düşürüleceğini

öngörüyor. Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentisi medyanı ise

yüzde 30 seviyesinde.

BloombergHT Anketi’nde ise 25 kurumun katıldığı anketin sonuçlarına göre,

tüm katılımcılar TCMB’nin politikayı gevşetmeye devam edeceğini ve faizin

yüzde 47,5’ten yüzde 45’e inmesini bekliyor. Burada da 2025 sonu faiz

beklentisi ortalama yüzde 30 çıktı. PPK karar metninde, aylık bazda

enflasyonun ana eğiliminde kademeli bir gerileme olduğuna ve yurt içi talebin

yavaşlayarak dezenflasyonu destekleyici seviyelere çekildiğine dikkat

çekilmişti. Arka arkaya ikinci indirim gelse de metinde temkinli ifadeler

görebiliriz.

RUSYA-UKRAYNA GERİLİMİ BİTECEK Mİ?

ABD Başkanı Trump, Rusya-Ukrayna savaşını bitirmeye yönelik hamlelerini

yapmaya başladı. Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin’e, Ukrayna ile savaşı

sonlandıracak bir anlaşmaya varılması için baskıyı artıracağını ve aksi halde

Rusya’ya yönelik ticaret kısıtlamalarını genişleteceğini duyurdu. Trump, Truth

Social platformunda yaptığı açıklamada, “Bir anlaşma sağlanmazsa ve bu

yakında olmazsa, Rusya’nın ABD’ye ve diğer ülkelere sattığı her şeye yüksek

seviyelerde vergi, tarife ve yaptırım uygulamak zorunda kalacağım.” ifadelerini

kullandı. Trump, savaşın kısa sürede sona erebileceğini vurgulayarak, “Ben

başkan olsaydım, bu savaş asla başlamazdı. Hadi bu savaşı bitirelim! Bunu

kolay yoldan veya zor yoldan yapabiliriz. Ancak kolay yol her zaman daha

iyidir.” dedi. Bu açıklamalar, ABD yönetiminin Rusya üzerindeki ekonomik

baskıyı artırarak, Ukrayna’daki savaşı diplomatik yollarla sonlandırma

çabasını hızlandırma hedefini ortaya koyuyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de Rusya ile barış görüşmelerinden önce,

ülkesinde konuşlandırılacak etkili bir barış gücünün ABD askerlerini içermesi

gerektiğini vurguladı. Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu kapsamında

Bloomberg Genel Yayın Yönetmeni John Micklethwait ile yaptığı röportajda

Zelenskiy, Avrupa’daki müttefiklerin Putin’e karşı yeterli caydırıcılık

sağlayacak asker gücüne sahip olmadığını, alternatif çözüm arayışlarının ise

NATO ittifakı içinde bölünmelere yol açabileceğini savundu. Zelenskiy, “ABD

olmadan bu mümkün değil. Bazı Avrupalı dostlarımız bunun mümkün

olduğunu düşünse bile bu mümkün değil. Kimse ABD olmadan böyle bir riski

göze almaz.” ifadelerini kullandı. Trump’ın Putin ile doğrudan temaslarına

başlamasıyla birlikte Zelenskiy, Çin’in de Rusya üzerindeki etkisini kullanarak

barış için baskı yapmasını sağlamak istediğini belirtti. Ancak, Çin Devlet

Başkanı Şi Cinping ile iletişimin sınırlı kalmasından dolayı hayal kırıklığına

uğradığını ifade eden Zelenskiy, Şi’nin Putin’i barışa zorlayabileceğinden emin

olduğunu ekledi.

SEKTÖR ZORLU ŞARTLARDAN GEÇEBİLİR

HSBC, perakende sektöründe faaliyet gösteren şirketlerini ele aldığı dünkü

raporunda, enflasyondaki gerileme ve maaş artışlarının beklenen fiyat

artışlarını karşılamaya yeterli düzeyde olmaması sebebiyle, sektörün zorlu bir

sınavdan geçebileceğini belirtti. Banka, tüketicilerin harcanabilir gelirlerindeki

sıkışıklığın, daha “seçici ve dikkatli” harcama alışkanlıklarına yol açacağını,

bunun da perakende şirketlerinde hacim, işlem ve ortalama sepet büyüklüğü

üzerinde baskı yaratabileceğini vurguladı.

Bu kapsamda Anadolu Efes’in yatırım tavsiyesi “AL”dan “TUT”a düşürülürken,

hedef fiyatı 300 TL’den 190 TL’ye çekildi. BİM’de ise “AL” tavsiyesi korunarak

hedef fiyat 650 TL’den 665 TL’ye yükseltildi. Coca Cola İçecek için “AL”

tavsiyesi devam ederken, hedef fiyat 92,73 TL’den 80 TL’ye düşürüldü.

DOCO’da “AL” tavsiyesi sabit kalırken, hedef fiyat 7.050 TL’den 7.750 TL’ye

çıkarıldı. Hepsiburada’nın yatırım tavsiyesi “AL”dan “TUT”a indirilip hedef

fiyatı 3 TL’den 3,5 TL’ye yükseltildi. Mavi’de “AL” ve 125 TL hedef fiyatı aynı

kalırken, Migros’ta “AL” tavsiyesi korunarak hedef fiyat 650 TL’den 700 TL’ye

çıkarıldı. Şok hisselerinde de “AL” ve 65 TL hedef fiyatı korunmaya devam

ederken, Ülker için “AL” tavsiyesinde kalınıp 200 TL olan hedef fiyatın 180

TL’ye çekildiği duyuruldu.

ATIŞTIRMALIKLAR ŞU ŞEKİLDE OLDU:

� Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 2024 yılında

banka ve kredi kartlarıyla yapılan harcamalar, bir önceki yıla kıyasla %86

artışla 14 trilyon 867 milyar 249,2 milyon liraya ulaştı. Bu dönemde 2 trilyon

629 milyar 905,8 milyon liralık işlemle market ve AVM kategorisi en yüksek

harcama kalemi olurken, giyim ve aksesuar kategorisi 1 trilyon 56 milyar 172,4 milyon liralık tutarla ikinci, çeşitli gıda ise 1 trilyon 38 milyar 140,3

milyon liralık ödeme ile üçüncü sırada yer aldı.

� Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı ve 2024 yılının tamamına

ilişkin motorlu kara taşıtları verilerini açıkladı. Bu dönemde trafiğe kayıtlı taşıt

sayısında önemli bir artış gerçekleşti. 2024 yılında bir önceki yıla göre trafiğe

kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 13,5 artarak 2 milyon 598 bin 816 adet oldu.

Aynı dönemde trafikten kaydı silinen taşıt sayısı da yüzde 15,6 artışla 36 bin

657’ye yükseldi. Böylece ocak-aralık döneminde trafikteki toplam taşıt sayısı,

2 milyon 562 bin 159 adetlik artış ile yıllık bazda yüzde 13,4’lük yükseliş

kaydetti. 2024’te trafiğe kaydı yapılan 1 milyon 14 bin 830 adet otomobilin

yüzde 60,8’i benzinli, yüzde 16,7’si hibrit, yüzde 11,3’ü dizel, yüzde 10,2’si

elektrikli ve yüzde 1,0’ı LPG’li olarak kayıtlara geçti.

� Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde, Davos’ta katıldığı

Dünya Ekonomik Forumu kapsamındaki röportajında, bankanın para

politikasında aşamalı ve düzenli bir yol izlediğini ifade ederek “Kendimizi

trendin gerisinde görmüyoruz. Bu tür düzenli, kademeli bir yoldayız.” dedi.

Yüksek hizmet enflasyonu ve güçlü ücret artışlarının endişe verici unsurlar

olduğunu kabul eden Lagarde, enflasyonun yüzde 2 hedefine ulaşmasının

“görünür” olduğunu ve dezenflasyon sürecinin devam ettiğini belirtti. Ayrıca,

AMB olarak ABD Başkanı Donald Trump’ın ekonomik planlarının ABD

enflasyonunu körüklemesi ve bunun Avrupa’ya domino etkisi yaratması

ihtimali konusunda “aşırı endişeli” olmadıklarını vurguladı.

� Dün Bloomberg News’te çıkan habere göre Türkiye Varlık Fonu (TVF),

yaptırıma tabi Rus milyarderler Mikhail Fridman ve Petr Aven'in kısmen sahip

olduğu LetterOne Holdings SA tarafından tutulan Turkcell İletişim

Hizmetleri'ndeki azınlık hissesini satın almayı değerlendiriyor. Konuyla ilgili

bilgi sahibi olan kaynaklara göre TVF, LetterOne ile %19,8’lik hisse için

potansiyel bir teklif üzerinde görüşmelere başladı. Ancak LetterOne’ın bu

hisselerini satmaya istekli olup olmadığı henüz belirsiz. Kaynaklara göre, TVF,

Turkcell’in New York Borsası’nda da listelenmiş olması nedeniyle

yaptırımların potansiyel risklerine dair endişe taşıyor.

� TAV Havalimanları, Kuveyt Sivil Havacılık İdaresi tarafından düzenlenen

Kuveyt Uluslararası Havalimanı Terminal 4 işletme ve bakım hizmeti ihalesine

teklif sunduğunu Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Şirketten

yapılan açıklamada, “Yönetim Kurulumuzun söz konusu ihaleye ilişkin 7

Aralık 2024 tarihli kararının açıklanması, gizliliği korunması gereken bir

sürecin olumsuz etkilenmemesi, Şirketimizin yasal hak ve menfaatlerinin

korunması ve henüz kesinleşmeyen bir süreçle ilgili yatırımcıların yanıltılması

risklerinin önlenmesi gerekçeleriyle ertelenmiştir.” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Fintables