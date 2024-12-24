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2025'İN İLK ZAMMI! Yeni maaşlar belli olmadan, yeni ceza oranları Resmi Gazete'de! Araç sahipleri dikkat: En düşüğü 14 bin 310 TL oldu

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
24.12.2024 09:23
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2025'in ilk zammı geldi. Yeni yıla sayılı günler kala ilk zam Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı tarafından yapıldı. İdari para cezalarına yapılan yeni yıl zammı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeniden değerleme oranı olan yüzde 43,93 oranındaki zamla birlikte araç sahibi ve sürücüler için en düşük ceza 14 bin 310 TL, en yüksek ceza ise 114 bin 584 TL'ye yükselmiş oldu.

2025'İN İLK ZAMMI! Yeni maaşlar belli olmadan, yeni ceza oranları Resmi Gazete'de! Araç sahipleri dikkat: En düşüğü 14 bin 310 TL oldu

2025 yılı gelmeden zamlar geldi. Yeni yıla bir hafta kala Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı, idari para cezalarına yaptığı zamlar, Resmi Gazete'de bugün yayımlandı. Daha asgari ücretlisi, memuru ve emeklisi zamlı maaşlarının ne olacağını öğrenemeden, yeni zamlı cezaları öğrenmiş oldu.

YÜZDE 43,93 ORANINDA ZAM RESMİ GAZETE'DE

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 2025'te çevreyi kirletenlere uygulanacak idari para cezaları yeniden değerleme oranında arttırıldı. 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğ ile, Çevre Kanunu'na aykırılık halinde 2025 yılında kesilecek para cezaları, yeniden değerleme oranı olan yüzde 43,93 oranında artırıldı.

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YENİ ZAMLI CEZALAR 1 OCAK'TAN İTİBAREN GEÇERLİ

Kararda "Bu Tebliğin amacı; 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 33 üncü, 38 inci, 51 inci ve 562 nci maddelerinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının, 27/11/2024 tarihli ve 32735 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 574)’nde 2024 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen % 43,93 (kırk üç virgül doksan üç) oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir" ifadeleri yer aldı.

Kararlara göre cezalarda yeni oranlar 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak.

ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT! EN YÜKSEK CEZA 114 BİN 584 TL OLDU

Kararla çevreye zarar veren ihlallere yönelik cezalar 2025 yılı için yüzde 43,93 oranında artırıldı. Kanun uyarınca, en düşük ceza 14 bin 310 TL, en yüksek ceza ise 114 bin 584 TL olarak belirlendi.

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EGZOZ EMİSYON ÖLÇÜMÜNE 14 BİN 310 TL CEZA

Egzoz emisyon ölçümü yaptırmayanlara uygulanan 9 bin 943 TL'lik ceza, 2025'te 14 bin 310 TL olarak uygulanacak.

ÇEVREYİ KİRLETENE 6 BİN 923 TL CEZA

Umuma açık alanlarda çevre kirliliği oluşturanlara verilen ceza da 2024'teki 4 bin 810 TL'den 6 bin 923 TL'ye yükseltildi.

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Ayrıca, plastik poşetlerin ilgili düzenlemelere aykırı şekilde ücretsiz verildiği veya Bakanlıkça belirlenen kurallara uymayan satış noktalarına da ceza uygulanacak. Bu tür ihlallerde, depo alanı dışında her bir metre kare için 114,55 TL, elektronik ortamda satış yapanlara ise 20 bin 771 TL ile 207 bin 747 TL arasında ceza verilecek.

YENİ CEZA ORANLARI ŞÖYLE:

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Otomobil Zam
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