2025'te mi 2026'da mı emekli olmak avantajlı? Maaşlara 'tarih' farkı

Prim gün sayısını doldurup emeklilik için gün sayan herkesi ilgilendiriyor. Dilekçenin verileceği tarih, alınacak maaşı doğrudan etkileyecek. Emekli maaşlarının bağlanma kat sayısının 2025 yılından 2026'ya göre farklı olması nedeniyle bu farkta ömür boyu devam edecek. 2025 yılında emekli olanla 2026 yılında emekli olanlar arasında %30,20'lik maaş farkı oluşacak.

SGK Uzmanı Murat Bal konuyla ilgili şunları söyledi;

"2025 yılının ilk döneminde 15.75 olan güncelleme katsayısı ikinci dönemde 16.67 olmuştu. 2025 yılı için büyüme katsayısı da yüzde 4 yüzde 4,5 civarında hesaplanacak. 31 Aralık 2025'e kadar emeklilik için dilekçesini veren birinin aylığı, 2024 yılının enflasyon ve büyüme oranıyla 1 Ocak 2026'dan itibaren dilekçe veren birinin aylığıysa 2025 yılının enflasyon ve büyüme oranıyla çarpılarak bulunacak.

HESAPLAMA NASIL YAPILIYOR?

30.000 bin liralık emekli maaşıyla emekli olacak kişi eğer 2026 yılında kalırsa 1.000 liralık kayıpla maaşı 28 bin 999 bin liralara inecek.

2025 yılında 60.000 lira ile emekli olacak kişi ise emekliliğini 2026 yılına ertelerse 58.000 TL maaş alacak. Yani 2.000 TL zarara uğrayacak.

KIDEM TAZMİNATI HESABI!

Kıdem tazminatı hesabı yapanlar için 2026'da emeklilik başvurusu yapmak daha avantajlı sayılıyor.

Bir vatandaşımızın 53.000- 54.000 seviyelerinde olan kıdem tazminatı bir 65.000'ler seviyesine çıkacak. 10 yıllık bir farkta bu rakam 120 bin ve 150 bin civarına çıkabilir.