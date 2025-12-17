FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

2025'te mi 2026'da mı emekli olmak avantajlı? Maaşlara 'tarih' farkı

Emekli olmayı düşünen herkesi ilgilendiriyor. 2025'te mi 2026'da mı emekli olmak daha avantajlı? 2025 yılında emeklilik dilekçesini veren ne kadar fazla emekli maaşı alacak? Maaş farkı ne kadar olacak? 2025 yılında emekli olmakla 2026 yılında emekli olmak arasında fark var. Bu fark yaklaşık %3 civarında olacak. Hesaplı emeklilik için hangi tarihlerde dilekçe verilmeli? Kıdem tazminatı hesabı yapanlar için emeklilik başvurusu ne zaman yapılmalı? İşte detaylar...

2025'te mi 2026'da mı emekli olmak avantajlı? Maaşlara 'tarih' farkı
Cansu Akalp

Prim gün sayısını doldurup emeklilik için gün sayan herkesi ilgilendiriyor. Dilekçenin verileceği tarih, alınacak maaşı doğrudan etkileyecek. Emekli maaşlarının bağlanma kat sayısının 2025 yılından 2026'ya göre farklı olması nedeniyle bu farkta ömür boyu devam edecek. 2025 yılında emekli olanla 2026 yılında emekli olanlar arasında %30,20'lik maaş farkı oluşacak.

SGK Uzmanı Murat Bal konuyla ilgili şunları söyledi;

"2025 yılının ilk döneminde 15.75 olan güncelleme katsayısı ikinci dönemde 16.67 olmuştu. 2025 yılı için büyüme katsayısı da yüzde 4 yüzde 4,5 civarında hesaplanacak. 31 Aralık 2025'e kadar emeklilik için dilekçesini veren birinin aylığı, 2024 yılının enflasyon ve büyüme oranıyla 1 Ocak 2026'dan itibaren dilekçe veren birinin aylığıysa 2025 yılının enflasyon ve büyüme oranıyla çarpılarak bulunacak.

2025 te mi 2026 da mı emekli olmak avantajlı? Maaşlara tarih farkı 1

HESAPLAMA NASIL YAPILIYOR?

30.000 bin liralık emekli maaşıyla emekli olacak kişi eğer 2026 yılında kalırsa 1.000 liralık kayıpla maaşı 28 bin 999 bin liralara inecek.

2025 yılında 60.000 lira ile emekli olacak kişi ise emekliliğini 2026 yılına ertelerse 58.000 TL maaş alacak. Yani 2.000 TL zarara uğrayacak.

2025 te mi 2026 da mı emekli olmak avantajlı? Maaşlara tarih farkı 2

KIDEM TAZMİNATI HESABI!

Kıdem tazminatı hesabı yapanlar için 2026'da emeklilik başvurusu yapmak daha avantajlı sayılıyor.

Bir vatandaşımızın 53.000- 54.000 seviyelerinde olan kıdem tazminatı bir 65.000'ler seviyesine çıkacak. 10 yıllık bir farkta bu rakam 120 bin ve 150 bin civarına çıkabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MTV ne kadar artacak? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'daMTV ne kadar artacak? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da
1, 5 trilyon liralık bütçe! Bakan Kurum, '300 sektörü harekete geçirecek' diyerek duyurdu1, 5 trilyon liralık bütçe! Bakan Kurum, '300 sektörü harekete geçirecek' diyerek duyurdu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
kıdem tazminatı emekli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bursa'da baba ve kızı ölü bulunmuşlardı! Gerçek ortaya çıktı

Bursa'da baba ve kızı ölü bulunmuşlardı! Gerçek ortaya çıktı

Yeni avukatı dikkat çekti! Polat çiftini de savunmuştu

Yeni avukatı dikkat çekti! Polat çiftini de savunmuştu

Icardi buna çok kızacak! İşte Galatasaray'ın sunduğu yeni sözleşme

Icardi buna çok kızacak! İşte Galatasaray'ın sunduğu yeni sözleşme

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadesi ortaya çıktı! "Annem camlardan korkar"

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadesi ortaya çıktı! "Annem camlardan korkar"

Yeni hızlı tren geliyor! 80 dakikaya düşecek

Yeni hızlı tren geliyor! 80 dakikaya düşecek

Asgari ücret için masaya gelecek rakamı açıkladı

Asgari ücret için masaya gelecek rakamı açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.