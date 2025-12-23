FİNANS

Son dakika | 2026 asgari ücreti resmen belli oldu: Milyonların beklediği zam açıklandı

Son dakika haberi: Asgari ücret belli oldu mu? Milyonlarca çalışanın zam oranını belirleyecek 2026 asgari ücret rakamının bugün kararlaştırılması bekleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 3. toplantısı saat 18.00'de yapıldı. Bakan Işıkhan 2026 asgari ücret zammı için açıklama yapıyor. Peki asgari ücret ne kadar oldu? Konuşulan asgari ücret rakamları nelerdi? İşte asgari ücret için son dakika gelişmeleri...

Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: 2026 asgari ücret rakamının ne kadar olacağı milyonlarca çalışan tarafından yakından takip ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 12 Aralık’ta, ikinci toplantısını ise 18 Aralık’ta gerçekleştirdi. İkinci toplantıda ekonomik göstergeler, enflasyon verileri ve raporlar detaylı şekilde değerlendirildi.

SON DAKİKA | ASGARİ ÜCRET İÇİN 3. TOPLANTI SONA ERDİ

Komisyonun üçüncü toplantısı bugün saat 18.00’de yapıldı.

BAKAN IŞIKHAN'DAN YENİ ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Bakan Işıkhan toplantının ardından açıklama yapıyor:

  • Bakanlık olarak görüşmelerimizi kararlılıkla sürdürdük. Bu süreçte fikirlerini aldık ve karar alma sürecine dahil ettik. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti olarak Türkiye'yi 23 yıldır her şartta büyütmek vizyonuyla yürüyen bir yönetim anlayışına sahibiz. Bu ülke çok büyük depremler yaşadı, küresel krizler yaşadı. Bugün her alanda büyük bir toparlanma yaşıyoruz.
  • Sayın Özgür Burak Akkol'a teşekkür ediyorum. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a tüm emekçiler adına şükranlarımı sunuyorum.

SON DAKİKA | 2026 ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU

  • 2026 yılı için geçerli olacak asgari ücreti paylaşıyorum. 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere net asgari ücret 28 bin 75 lira. Brüt asgari ücret tutarı ise 33 bin 30 lira olarak belirlendi.

NE OLMUŞTU?

Bu yıl asgari ücret süreci, komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ’in Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üye yapısına ilişkin itirazlarıyla gündeme gelmişti. TÜRK-İŞ, ilk iki toplantıya katılım sağlamamıştı. İkinci toplantı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan’ı konfederasyonların genel merkezlerinde ziyaret etmişti. Ziyaretlerin ardından, devam eden Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına katılan Bakan Işıkhan’ın, konfederasyon genel başkanlarıyla yapılan görüşmelerde dile getirilen konuları komisyona ilettiği açıklanmıştı.

2025 ASGARİ ÜCRET NE KADARDI?

Asgari ücret 2025 yılında bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyordu.

Asgari ücret sürecinde masada herhangi bir rakam telaffuz edilmezken gündemde olası zam ihtimalleri için pek çok rakam konuşulmuştu. Şimdi milyonlar komisyonun kritik 3. toplantısına ve açıklanması beklenen 2026 asgari ücret rakamına kilitlendi. Asgari ücret doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı ise toplumun tamamını ilgilendiriyor.

ZAM ORANI İHTİMALLERİNE GÖRE ASGARİ ÜCRET SENARYOLARI

  • Yüzde 20 zam gelirse yeni asgari ücret: 26 bin 524 TL
  • Yüzde 25 zam gelirse yeni asgari ücret: 27 bin 630 TL
  • Yüzde 30 zam gelirse yeni asgari ücret: 28 bin 735 TL
  • Yüzde 35 zam gelirse yeni asgari ücret: 29 bin 840 TL
  • Yüzde 40 zam gelirse yeni asgari ücret: 30 bin 945 TL
