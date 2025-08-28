2026 asgari ücret ve emekli maaş zammı ne kadar olacak? Özgür Erdursun'dan %20 iddiası: 26 bin 526 TL masada

Türkiye’de milyonların merakla beklediği 2026 maaş artışları şekillenmeye başladı. Toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda memur ve memur emeklileri için zam oranları netleşirken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile asgari ücret için de güçlü senaryolar gündeme geldi. Memur maaşları sonrası herkes "2026 asagari ücret ne kadar olacak? Ne kadar zam gelecek? Emekli maaşlarına yüzde kaç zam gelecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. SGK Uzmanı Özgür Erdursun ise 2026 asgari ücret ve emekli maaş zammı için hem oran hem de rakam verdi.

2026 ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN %20 BEKLENTİSİ

2026 Ocak ayında asgari ücrette yaklaşık yüzde 20 oranında artış yapılmasının beklendiğini belirten SGK Uzmanı Erdursun, Dünya Gazetesi'ndeki yazısında yüzde 20'lik bir zam sonrası asgari ücretin net 26 bin 525 TL olacağını söyledi.

2026'DA EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR ZAMLANACAK?

Bugün en düşük SSK–Bağ-Kur emekli aylığı 16.881 TL seviyesinde. Yapılacak zam oranı, 2025 yılının enflasyon oranına göre belirlenecek.

Masadaki senaryoları tek tek sıralayan Erdursun, zam hesabını şöyle yaptı;

SENARYO 1: ENFLASYON %24

Memur ve memur emeklileri: %11 toplu sözleşme + enflasyon farkıyla toplam %12,4 zam + 1.000 TL seyyanen artış

SSK ve Bağ-Kur emeklileri: Sadece enflasyon farkı → %6,3 artış

SENARYO 2: ENFLASYON %30

Memur ve memur emeklileri: %11 toplu sözleşme + farkla birlikte toplam %18,4 zam + 1.000 TL seyyanen artış

SSK ve Bağ-Kur emeklileri: Enflasyon farkı → %12 artış

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

Bugün en düşük SSK–Bağ-Kur emekli maaşı 16.881 TL seviyesinde bulunuyor.

%24 enflasyon senaryosunda: %6,3 artışla maaş 17.945 TL’ye çıkacak.

%30 enflasyon senaryosunda: %12 zamla maaş 18.950 TL olacak.

Memur ve memur emeklileri ise hem toplu sözleşme zammı hem de seyyanen artış sayesinde daha yüksek bir iyileştirme görecek.

MEMUR NE KADAR ZAM ALACAK?

Öte yandan Memur ve memur emeklilerinin 2026–2027 dönemini kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri tamamlandı. Yeni dönemde 2026’nın ilk yarısında %11, ikinci yarısında %7; 2027’nin ilk yarısında %5, ikinci yarısında ise %4 zam yapılacak. Ayrıca 2026 Ocak ayından itibaren maaşlara 1.000 TL seyyanen artış eklenecek.

Ancak maaş artışlarının belirlenmesinde en kritik unsur, 2025 yılının sonunda gerçekleşecek enflasyon oranı olacak. Çünkü toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı da maaşlara yansıyacak.