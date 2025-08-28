FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

2026 asgari ücret ve emekli maaş zammı ne kadar olacak? Özgür Erdursun'dan %20 iddiası: 26 bin 526 TL masada

2026’da asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı şimdiden merak konusu oldu. Milyonlarca memurun 2026 ve 2027'de alacakları zamlı maaşlar belli olurken, gözler asgari ücrete ve emekli maaşlarına çevrildi. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 'enflasyon' senaryolarını masaya yatırırken; 2026 asgari ücret ve SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin maaş zamlarını tek tek hesapladı. Buna göre asgari ücret yüzde 20 zamla 26 bin 526 TL olacak. İşte detaylar...

2026 asgari ücret ve emekli maaş zammı ne kadar olacak? Özgür Erdursun'dan %20 iddiası: 26 bin 526 TL masada
Devrim Karadağ

Türkiye’de milyonların merakla beklediği 2026 maaş artışları şekillenmeye başladı. Toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda memur ve memur emeklileri için zam oranları netleşirken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile asgari ücret için de güçlü senaryolar gündeme geldi. Memur maaşları sonrası herkes "2026 asagari ücret ne kadar olacak? Ne kadar zam gelecek? Emekli maaşlarına yüzde kaç zam gelecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. SGK Uzmanı Özgür Erdursun ise 2026 asgari ücret ve emekli maaş zammı için hem oran hem de rakam verdi.

2026 asgari ücret ve emekli maaş zammı ne kadar olacak? Özgür Erdursun dan %20 iddiası: 26 bin 526 TL masada 1

2026 ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN %20 BEKLENTİSİ

2026 Ocak ayında asgari ücrette yaklaşık yüzde 20 oranında artış yapılmasının beklendiğini belirten SGK Uzmanı Erdursun, Dünya Gazetesi'ndeki yazısında yüzde 20'lik bir zam sonrası asgari ücretin net 26 bin 525 TL olacağını söyledi.

2026 asgari ücret ve emekli maaş zammı ne kadar olacak? Özgür Erdursun dan %20 iddiası: 26 bin 526 TL masada 2

2026'DA EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR ZAMLANACAK?

Bugün en düşük SSK–Bağ-Kur emekli aylığı 16.881 TL seviyesinde. Yapılacak zam oranı, 2025 yılının enflasyon oranına göre belirlenecek.

2026 asgari ücret ve emekli maaş zammı ne kadar olacak? Özgür Erdursun dan %20 iddiası: 26 bin 526 TL masada 3

Masadaki senaryoları tek tek sıralayan Erdursun, zam hesabını şöyle yaptı;

SENARYO 1: ENFLASYON %24

Memur ve memur emeklileri: %11 toplu sözleşme + enflasyon farkıyla toplam %12,4 zam + 1.000 TL seyyanen artış

SSK ve Bağ-Kur emeklileri: Sadece enflasyon farkı → %6,3 artış

2026 asgari ücret ve emekli maaş zammı ne kadar olacak? Özgür Erdursun dan %20 iddiası: 26 bin 526 TL masada 4

SENARYO 2: ENFLASYON %30

Memur ve memur emeklileri: %11 toplu sözleşme + farkla birlikte toplam %18,4 zam + 1.000 TL seyyanen artış

SSK ve Bağ-Kur emeklileri: Enflasyon farkı → %12 artış

2026 asgari ücret ve emekli maaş zammı ne kadar olacak? Özgür Erdursun dan %20 iddiası: 26 bin 526 TL masada 5

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

Bugün en düşük SSK–Bağ-Kur emekli maaşı 16.881 TL seviyesinde bulunuyor.

%24 enflasyon senaryosunda: %6,3 artışla maaş 17.945 TL’ye çıkacak.

%30 enflasyon senaryosunda: %12 zamla maaş 18.950 TL olacak.

Memur ve memur emeklileri ise hem toplu sözleşme zammı hem de seyyanen artış sayesinde daha yüksek bir iyileştirme görecek.

2026 asgari ücret ve emekli maaş zammı ne kadar olacak? Özgür Erdursun dan %20 iddiası: 26 bin 526 TL masada 6

MEMUR NE KADAR ZAM ALACAK?

Öte yandan Memur ve memur emeklilerinin 2026–2027 dönemini kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri tamamlandı. Yeni dönemde 2026’nın ilk yarısında %11, ikinci yarısında %7; 2027’nin ilk yarısında %5, ikinci yarısında ise %4 zam yapılacak. Ayrıca 2026 Ocak ayından itibaren maaşlara 1.000 TL seyyanen artış eklenecek.

2026 asgari ücret ve emekli maaş zammı ne kadar olacak? Özgür Erdursun dan %20 iddiası: 26 bin 526 TL masada 7

Ancak maaş artışlarının belirlenmesinde en kritik unsur, 2025 yılının sonunda gerçekleşecek enflasyon oranı olacak. Çünkü toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı da maaşlara yansıyacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hal Yasası 1 Ekim’de Meclis gündemindeHal Yasası 1 Ekim’de Meclis gündeminde
O ürün yasaklandı! Toplatılıyor... Fotoğrafı da var, ebeveynler dikkatO ürün yasaklandı! Toplatılıyor... Fotoğrafı da var, ebeveynler dikkat

Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Asgari ücret zammı emekli maaş zammı memur maaş zammı Özgür Erdursun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Jose Mourinho'dan maç sonunda sürpriz açıklama! "Benfica bizden daha güçlüydü"

Jose Mourinho'dan maç sonunda sürpriz açıklama! "Benfica bizden daha güçlüydü"

Kerem Aktürkoğlu'nun yeni adresini son dakika olarak duyurdular! 2 gün içinde imzayı atıyor...

Kerem Aktürkoğlu'nun yeni adresini son dakika olarak duyurdular! 2 gün içinde imzayı atıyor...

Hal Yasası 1 Ekim’de Meclis gündeminde

Hal Yasası 1 Ekim’de Meclis gündeminde

41 yıllık sektör devi iflas ediyor!

41 yıllık sektör devi iflas ediyor!

O ürün yasaklandı! Toplatılıyor... Fotoğrafı da var, ebeveynler dikkat

O ürün yasaklandı! Toplatılıyor... Fotoğrafı da var, ebeveynler dikkat

'Bilmeden kullandım' devri bitiyor

'Bilmeden kullandım' devri bitiyor

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.