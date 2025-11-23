FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

2026 asgari ücret zammı için gözler Aralık ayına çevrildi: Bakan Işıkhan'dan önemli vurgu

2026 yılında geçerli olacak asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarıyla birlikte, aralık ayında yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı büyük önem taşıyor. İşçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşecek toplantıda, 2026 yılı asgari ücretinin belirlenmesi hedefleniyor. Bakan Işıkhan, tarafların ortak akılla uzlaşmasının öncelik olduğunu belirtti.

2026 asgari ücret zammı için gözler Aralık ayına çevrildi: Bakan Işıkhan'dan önemli vurgu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 yılı asgari ücret zammı için aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanacağını duyurdu. Bakan Işıkhan, işçi ve işveren temsilcilerinin ortak akılla uzlaşmaya varmasının önemine vurgu yaparak, hem çalışanların refahını koruyan hem de işverenlerin üretim gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inandığını söyledi.

Türkiye'de milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret zammı konusu, 2026 yılı için de gündemdeki yerini koruyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamalarla sürecin işleyişine dair önemli bilgiler verdi. Bakan Işıkhan, aralık ayının başlarında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanacağını ve işçi ile işveren temsilcilerinin bir araya geleceğini belirtti.

Bakan Işıkhan, bu süreçte temel önceliklerinin sosyal diyalog olduğunu vurgulayarak, tarafların ortak akılla uzlaşmaya varmasının önemine dikkat çekti. Amaçlarının, hem çalışanların refahını koruyan hem de işverenlerin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyeyi ortaya çıkarmak olduğunu ifade etti. Mevcut durumda net 22.104,67 TL olan asgari ücretin, 2026 yılında ne kadar olacağı merakla bekleniyor.

Sendikaların ve işveren örgütlerinin talepleri, ekonomik göstergeler ve enflasyon beklentileri gibi faktörler, komisyonun karar alma sürecinde etkili olacak. Piyasada dolaşan çeşitli senaryolar, asgari ücrete yapılacak zam oranına ilişkin farklı tahminler içeriyor. Ancak Bakan Işıkhan'ın denge vurgusu, hem çalışanların alım gücünü artıracak hem de işverenlerin maliyetlerini makul seviyede tutacak bir uzlaşma arayışında olunduğunu gösteriyor. 2026 yılı asgari ücretinin belirlenmesi, Türkiye ekonomisi ve sosyal hayatı açısından önemli bir dönüm noktası olacak.

Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılı için geçerli olacak asgari ücreti belirleyecek. Komisyonun çalışmaları ve alınacak kararlar, önümüzdeki dönemde Türkiye'deki milyonlarca çalışanın ve işverenin ekonomik durumunu doğrudan etkileyecek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Talep oraya kayıyor! Sil baştan değişti, bir bir satıyorlarTalep oraya kayıyor! Sil baştan değişti, bir bir satıyorlar
Otomobil fiyatlarına şok zam! Ek vergiler başlıyor, araç fiyatları uçacak!Otomobil fiyatlarına şok zam! Ek vergiler başlıyor, araç fiyatları uçacak!

Anahtar Kelimeler:
asgari ücret 2026 asgari ücret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sakarya ve Adıyaman: Sayı her geçen dakika arttı! 241 kişi hastaneye kaldırıldı

Sakarya ve Adıyaman: Sayı her geçen dakika arttı! 241 kişi hastaneye kaldırıldı

H5N5 virüsü dünyada ilk kez can aldı!

H5N5 virüsü dünyada ilk kez can aldı!

Okan Buruk düşünceli! Derbi öncesi şok üstüne şok!

Okan Buruk düşünceli! Derbi öncesi şok üstüne şok!

Yönetmen Şahin Yiğit Evrim Akın'a ateş püskürdü! 'İlahi adalet'

Yönetmen Şahin Yiğit Evrim Akın'a ateş püskürdü! 'İlahi adalet'

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

2,5 milyon elektrik abonesini ilgilendiriyor

2,5 milyon elektrik abonesini ilgilendiriyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.