2026 asgari ücret zammı için gözler Aralık ayına çevrildi: Bakan Işıkhan'dan önemli vurgu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 yılı asgari ücret zammı için aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanacağını duyurdu. Bakan Işıkhan, işçi ve işveren temsilcilerinin ortak akılla uzlaşmaya varmasının önemine vurgu yaparak, hem çalışanların refahını koruyan hem de işverenlerin üretim gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inandığını söyledi.

Bakan Işıkhan, bu süreçte temel önceliklerinin sosyal diyalog olduğunu vurgulayarak, tarafların ortak akılla uzlaşmaya varmasının önemine dikkat çekti. Amaçlarının, hem çalışanların refahını koruyan hem de işverenlerin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyeyi ortaya çıkarmak olduğunu ifade etti. Mevcut durumda net 22.104,67 TL olan asgari ücretin, 2026 yılında ne kadar olacağı merakla bekleniyor.

Sendikaların ve işveren örgütlerinin talepleri, ekonomik göstergeler ve enflasyon beklentileri gibi faktörler, komisyonun karar alma sürecinde etkili olacak. Piyasada dolaşan çeşitli senaryolar, asgari ücrete yapılacak zam oranına ilişkin farklı tahminler içeriyor. Ancak Bakan Işıkhan'ın denge vurgusu, hem çalışanların alım gücünü artıracak hem de işverenlerin maliyetlerini makul seviyede tutacak bir uzlaşma arayışında olunduğunu gösteriyor. 2026 yılı asgari ücretinin belirlenmesi, Türkiye ekonomisi ve sosyal hayatı açısından önemli bir dönüm noktası olacak.

Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılı için geçerli olacak asgari ücreti belirleyecek. Komisyonun çalışmaları ve alınacak kararlar, önümüzdeki dönemde Türkiye'deki milyonlarca çalışanın ve işverenin ekonomik durumunu doğrudan etkileyecek.