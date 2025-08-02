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2026 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İlk rakamı Özgür Erdursun verdi! Mehmet Şimşek'in açıklamasına dikkat çekti

Asgari ücretliye ara zam gelmedi. Memur ve emekli Haziran enflasyonunun belli olması ile beraber ara zammını cebine koymuştu. Asgari ücretli 22 bin 104 lira ile geçinmeye çalışırken SGK uzmanı Özgür Erdursun, 2026 yılında asgari ücrete yüzde kaç zam gelebileceğini açıkladı. Erdursun, "En iyi ihtimalle..." diyerek o rakamı verdi.

2026 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İlk rakamı Özgür Erdursun verdi! Mehmet Şimşek'in açıklamasına dikkat çekti
Ezgi Sivritepe

Asgari ücretlinin maaşı Ocak ayında 22 bin 104 lira olmuştu. Hayat pahalılığı ile mücadele eden milyonlarca asgari ücretli Temmuz ayında ara zam beklerken bu beklenti de suya düştü. Ocak ayı için ise yüzde kaç zam yapılabileceği merak edilirken uzman isimden ilk rakam telaffuz edildi.

2026 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İlk rakamı Özgür Erdursun verdi! Mehmet Şimşek in açıklamasına dikkat çekti 1

Sözcü TV'ye konuşan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yaptığı açıklamayı, "Diyor ki, 'Enflasyonun düşmesi fiyatların gerilemesi anlamına gelmez' Fiyatların gerilemesini beklemeyin" dedi.

"BEKLENTİ İÇİNDE OLMASINLAR"

Fiyat artış hızının düştüğünü kaydeden Erdursun, "Fiyatlar artmaya devam edecek ama daha yüksek artmayacak. Daha az artacak derken ücretler de maalesef onun daha altında arttığı için 2026 yılından sabit gelirliler çok beklenti içinde olmasınlar" sözlerini kullandı.

2026 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İlk rakamı Özgür Erdursun verdi! Mehmet Şimşek in açıklamasına dikkat çekti 2

ASGARİ ÜCRETLİ 2026'DA NE KADAR ZAM ALACAK?

Esnaf için de yüz güldüren haber vermeyen Erdursun, "Sabit geliri olmayan başta esnaf olmak üzere şayet faizler bir miktar düşmezse, krediye ulaşamazlarsa, şu anda uzatmaları oynuyor çoğu işletme" diyerek işletme sahiplerinin yaşadığı zorluklara değindi.

2026 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İlk rakamı Özgür Erdursun verdi! Mehmet Şimşek in açıklamasına dikkat çekti 3

Son olarak asgari ücretliye kötü haberi de veren Erdursun, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Asgari ücretliye de en iyi ihtimalle 2026 Ocak'ta da yüzde 20 verir. Ücretler iyice geri çekilir ama kiralar başta olmak üzere harcamalar artmaya devam eder"

Yani asgari ücrete yüzde 20 zam gelmesi durumunda Ocak ayında maaşlar 26 bin 524 TL olacak.

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