2026'da en çok getiri beklenen yatırım aracı belli oldu! Dikkat çeken anket

2025 yılının bitmesine artık az bir zaman kaldı. Bu yıl özellikle altın, sert yükselişlerinin ardından gelen düşüşleri ve toplam getirisiyle gündem oldu. Tüm dünyada altın çokça konuşulup gündem yaratırken bir yandan da diğer yatırım araçlarının performansı ölçülüyor. Ancak bir yandan da 2026 yılına ilişkin beklentiler merak ediliyor. Bununla ilgili çarpıcı bir anket geldi.

BloombergHT'de yer alan habere göre; Bank of America'nın anketinin sonuçları belli oldu. Bank of America'nın anketine göre; küresel yatırımcılar, Japon yeninin gelecek sene diğer önemli para birimlerini geride bırakarak güçlü bir toparlanma göstereceğini öngörüyor. Söz konusu beklentinin, yenin dolar karşısında en kötü performansını kaydettiği bir yılın ardından geldiği belirtildi.

Bankanın anketine katılan yaklaşık 170 fon yöneticisinin yaklaşık üçte birinin, 2026'da en iyi getiriyi sağlayacak varlık olarak Japon yenini işaret ettiği aktarıldı. Yen'in ardından ise altın ve doların tercih edildiği kaydedildi. Sterlinin ise yüzde 3 oranında tercih edilerek listenin son sıralarında yer aldığı belirtildi.