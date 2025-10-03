2026'da faturalarda yeni dönem! Elektrik ve doğal gaza zam var mı? Şehirlere ve aylara göre değişecek

Elektrik ve doğal gaz faturalarıyla ilgili yeni dönemin şifrelerini veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Elektrik ve doğal gaza zam yapılacak mı?" sorusunu da yanıt verdi.

DOĞAL GAZ FATURALARINDA YENİ DÖNEM

CNN Türk'te bir programa katılan Bakan Bayraktar'ın verdiği bilgilere göre doğal gaz tüketiminde tıpkı elektrikte olduğu gibi tüketim esaslı bir model getirilecek.

ŞEHİRLERE VE AYLARA GÖRE DEĞİŞECEK

Doğal gaz faturalarının kademeli olarak değişeceğini belirten Bayraktar, bu kademenin şehirlere ve aylara göre değişeceğini söyledi.

"YENİ BİR LİMİT BELİRLEMEYİ PLANLIYORUZ"

2024 yılında tüketimi 5 bin kilovat saati aşan aboneleri, 2025 yılında destekten çıkardıklarını belirten Bakan, "Bu yaklaşık 1.2 milyon haneydi, şimdi bu yıl ekim ayının sonuna kadar yeni bir limit belirlemeyi planlıyoruz" dedi.

ELEKTRİK VE DOĞAL GAZA ZAM VAR MI?

Bakan Bayraktar, elektrik ve doğal gaza zam yapılıp yapılmayacağı sorusuna verdiği yanıtta, 2026 yılı için beklenen enflasyonun dikkate alacaklarını belirtti.

KADEMELİ TARİFE NEDİR?

2024'te yıllık tüketimi 5 bin kilovatsaat olan tüketiciler devlet sübvansiyonundan yararlanamıyor.

Yeni düzenleme ile belli bir tüketimin üzerinde devlet desteği tümden ortadan kalkıyor ve bu haneler adeta bir sanayi kuruluşu gibi astronomik tarifelerle faturalandırılıyor.

Bu değer, hesaplama kolaylığı nedeniyle EPDK tarafından da aylık 240 kWh denk gelecek şekilde günlük 8 kWh olarak kabul görüyor.